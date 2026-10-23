Trumpova vláda podala žalobu pro případ, že na Aljašce těsně prohraje republikán

Americké ministerstvo spravedlnosti podalo žalobu, v níž žádá preventivní zablokování certifikace výsledků voleb na Aljašce v případě, že nynější republikánský senátor prohraje malým rozdílem hlasů, napsala v pátek agentura Reuters s tím, že podle názoru resortu mohou být voliči zmateni dvěma republikánskými kandidáty s téměř totožnými jmény.
Prezident Donald Trump uvedl, že k tomuto kroku ministerstvo vyzval on. Podle stanice CNN se jedná o nejnovější snahu Trumpovy administrativy zasáhnout do volebních procesů. Volby do Kongresu se konají 3. listopadu.
Senátor Dan S. Sullivan svádí na Aljašce těsný souboj s demokratickou kandidátkou Mary Peltolaovou. Dalším z kandidátů je ovšem registrovaný republikán Daniel J. Sullivan Jr. Ten podle ministerstva spravedlnosti kandiduje „se záměrem uvést voliče senátora Sullivana v omyl, aby pak hlasovali pro něj“. Žaloba byla podána k federálnímu soudu v aljašském městě Anchorage.
Dan S. Sullivan je na hlasovacím lístku dle webu stanice CNN uveden jako registrovaný republikán a „úřadující“, což připomíná, že je v současnosti senátorem. Daniel J. Sullivan Jr. je uveden pouze svým jménem, aniž by u něj bylo zmíněno, že je také registrovaným republikánem. V primárkách získal senátor Sullivan 68 726 hlasů, zatímco jeho jmenovec 4107 hlasů.
Daniel J. Sullivan Jr. již dříve sdělil, že kandiduje na základě svého vlastního rozhodnutí. Republikáni ovšem tvrdí, že ho nastrčili demokraté, aby získal některé z hlasů, které by jinak připadly stávajícímu senátorovi.
„Našli chlápka“
„Je to podvod,“ prohlásil o situaci podle CNN prezident Trump minulý týden na předvolebním shromáždění na Aljašce. „Našli chlápka se jménem Dan Sullivan. Nasadili ho, aby vytvořili zmatek,“ obvinil demokraty.
Americká ústava dává jednotlivým státům pravomoc pořádat volby, přičemž ty do federálních úřadů musejí splňovat Kongresem stanovená kritéria. Takové rozdělení pravomocí dle agentury AP Trumpa frustruje. Prezident se opakovaně snažil do volebních procesů zasáhnout exekutivními příkazy, které ovšem soudy zablokovaly.
Aljaška je jedním ze států, jejichž volební výsledky mohou být klíčové pro nové rozložení sil mezi demokraty a republikány v Senátu.