Orlí hnízdo, někdejší Hitlerovo horské sídlo, zachvátil požár

Někdejší sídlo nacistického vůdce Adolfa Hitlera – Kehlsteinhaus, známý také jako Orlí hnízdo, zachvátil v pátek večer požár. Policie v sobotu oznámila, že v souvislosti s požárem objektu v bavorských Alpách zadržela podezřelého. Příčina požáru zatím není známa, napsala agentura DPA.
Záchranné složky dorazily na místo v pátek ve 21:52 SELČ a zjistily, že budovu zachvátil rozsáhlý požár. Hasiči měli potíže s jeho likvidací kvůli odlehlé poloze objektu ve výšce 1834 metrů nad mořem. Podle policie se v budově v době požáru zřejmě nikdo nenacházel a úřady zatím nepředpokládají, že by někdo utrpěl zranění. Vyšetřování pokračuje.
Kehlsteinhaus byl dokončen v roce 1938 v době nacistického režimu. Nacházel se v uzavřeném areálu na hoře Obersalzberg, kde mělo nacistické vedení své rezidence a vládní zázemí. Objekt měl původně sloužit jako reprezentativní místo pro politická setkání mimo dosah veřejnosti. Hitler tam přijímal diplomaty a další zahraniční hosty, častěji však budovu využívali představitelé nacistického režimu k odpočinku a soukromým oslavám. Hitler tam také pobýval se svou partnerkou Evou Braunovou.
Od roku 1952 funguje Kehlsteinhaus jako horská restaurace a nachází se v něm také expozice věnovaná historii budovy. Podle webových stránek organizace Bergerlebnis Berchtesgaden měla být letos restaurace pro návštěvníky otevřena do 8. listopadu.