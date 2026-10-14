Je bolestivé, když si Trump vybere druhou stranu, prohlásil Zelenskyj

Je bolestivé, když si americký prezident Donald Trump vybere jinou stranu, než jsme my, řekl ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v narážce na Trumpův příklon k Rusku. V rozhovoru s britským moderátorem Piersem Morganem ukrajinský prezident také litoval, že jeho země, která se brání ruské ozbrojené agresi, podle něj v posledních dnech „ztrácí silného partnera“ v podobě Spojených států.
Trump minulý pátek oznámil dohodu s ruským vládcem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty, která je kvůli ruské agresi na Ukrajině zatížena západními sankcemi, na americký a světový trh. Prezident USA v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenskyj.
Šéf Bílého domu rovněž tlačí na Zelenského kvůli vysokým cenám ropy, za něž podle amerického prezidenta mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie a nikoli americko-izraelská válka s Íránem, kvůli níž jsou omezeny dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv.
„Je bolestivé, když si prezident Trump vybere jednu stranu, ne naši stranu,“ přiznal Zelenskyj. Na Morganův dotaz, zda se cítí Trumpovým přístupem zrazen, po několika sekundách váhání odpověděl, že ano. „Skutečně ano, mezi námi, ale je to trochu komplikovanější než jen moje emoce,“ prohlásil zároveň ukrajinský lídr.
Kyjev nemá problém s tím, že si americký lídr zvolil neutrální přístup, neměl by jej ale nyní měnit, doplnil Zelenskyj. Podotkl, že za změnou Trumpova postoje mohou být jeho poradci, kteří jej tlačí ke špatné straně. „Toto není správná strana historie,“ dodal ukrajinský lídr.