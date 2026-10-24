Tajfunu na Tchaj-wanu podlehl jeden člověk, přes pět set lidí je zraněných

Tajfunu Champi podlehl na Tchaj-wanu jeden člověk, více než pět set lidí utrpělo zranění. Silný vítr povalil stromy a způsobil výpadky energie, směřoval pak dále k čínskému pobřeží. Informovala o tom agentura Reuters.
Supertajfun a jedna z nejsilnějších bouří v Pacifiku v tomto roce Champi nyní slábne, píše Reuters. Podle tchajwanského ústředního úřadu pro počasí v blízkosti se stále ve středu tajfunu objevují poryvy o rychlosti 126 kilometrů za hodinu.
Bouře byla asi 170 kilometrů severovýchodně od Tchaj-wanu, když se v sobotu brzy ráno přiblížila severovýchodnímu pobřeží ostrova v okrese Yilan, uvedla meteorologická služba CWA.
Střed bouře se kolem půlnoci otočil na jih, okolo pobřeží Yilanu pokračoval na moři a přesunul se na sever. Podle předpovědí směřuje k čínskému pobřeží, následně by se měla přesunout do oblasti jižního Japonska. Poryvy větru dosáhly v některých pobřežních oblastech rychlosti 227 kilometrů za hodinu, místy strhly elektrické vedení. Z některých střech také odletěly střešní tašky.
Bývalý učitel Lin agentuře Reuters popsal, že „nejděsivější“ byla situace kolem půlnoci. „Byla to bezesná noc. Něco takového jsem neviděl mnoho let,“ líčil.
Hlášené škody
Tchajwanský hasičský sbor dosud informoval o jedné oběti, muže smetly vlny na ostrově Liuqiu. Dalších 527 osob utrpělo vlivem silného větru a přívalových dešťů zranění. Agentura Taipower uvedla, že více než 288 tisíc domácností přišlo o dodávky elektřiny, většina byla záhy znovu připojena.
Tchajwanské ministerstvo dopravy informovalo, že bylo zrušeno 259 letů. To je nižší údaj oproti pátku, kdy došlo ke zrušení zhruba tisícovky letů.
Vlády v oblasti severního a středního Tchaj-wanu, včetně hlavního města Tchaj-peje, vyhlásily na sobotu druhý den uzavření úřadů a škol.
Čínské ministerstvo pro krizové řízení vyslalo tým do východní provincie Če-ťiang. Peking tvrdil, že je připravených 400 záchranářů a 600 kusů techniky, zatímco v pohotovosti bylo více než 41 tisíc hasičů.