Omezení Starlinku narušilo Ukrajině obranu. Kyjev hlásí mrtvé

Nejméně tři lidé zemřeli během útoků ruské armády na Kyjev. Úder zasáhl obytný panelový dům. Ráno pak střely podle starosty Vitalije Klyčka mířily na energetické objekty a způsobily výpadky proudu. Další tři lidé zemřeli v Dněpropetrovské a Záporožské oblasti. Společnost SpaceX mezitím zavedla omezení pro některé služby Starlink na Ukrajině, čímž narušila obranné mise, upozornil Kyjev. Úderům čelilo i Rusko. Největší tamní banka Sberbank tvrdí, že její datové centrum v Saratovské oblasti zasáhly drony.
Ukrajinská armáda sestřelila čtyři z 39 ruských raket vypuštěných během noci, uvedlo ráno dle agentury Reuters ukrajinské vojenské letectvo. „Hrozba balistického útoku trvá,“ sdělil Kličko na telegramu s tím, že jeden člověk zahynul v Holosijivské čtvrti na jihu města a další utrpěl zranění.
Kyjev čelí ruským balistickým útokům třetí den po sobě, připomněl server RBK-Ukrajina. V úterý pozdě večer informoval prezident Volodymyr Zelenskyj o ruském útoku na kyjevskou teplárnu a elektrárnu a další objekty v hlavním městě. Při tomto útoku podle ukrajinských úřadů zahynuli dva lidé a jednadvacet dalších bylo zraněno.
Kyjevská městská vojenská správa vyzvala obyvatele, aby nepodceňovali nebezpečí a odebrali se do krytů. Výpadky dodávek elektřiny podle agentury Unian postihly zejména levý břeh Dněpru a jižní části města. Provoz musela částečně přerušit veřejná doprava.
Rusko se v rozsáhlém nočním útoku zaměřilo kromě energetické infrastruktury a datových center také na ukrajinské státní železnice, uvedl dle Reuters generální ředitel společnosti Ukrzaliznycja Oleksandr Pertsovskyj. Ten sdělil, že údery cílily například na Kyjevskou, Charkovskou nebo Ternopilskou oblast.
Omezení některých služeb Starlinku
Poradce prezidenta Zelenského Serhij Beskrestnov sdělil, že americká společnost SpaceX zavedla omezení pro některé služby Starlinku na Ukrajině. „Naše obranné síly nebyly o tomto omezení varovány, což vedlo k narušení několika misí,“ napsal na telegramu. „Je zřejmé, že tento krok není náhodný a souvisí se současnou politickou situací,“ konstatoval podle Reuters poradce.
Doplnil, že při rychlosti raket nad 160 kilometrů za hodinu vojenské terminály Starlink nefungují. Zdroj ze 7. sboru rychlé reakce nasazeného na jihovýchodní frontové linii narušení provozu Starlinku potvrdil. Firma SpaceX miliardáře Elona Muska se k tomu zatím nevyjádřila.
Největší ruská banka Sberbank ve středu oznámila, že její datové centrum v Saratovské oblasti zasáhly drony. Všechny systémy banky fungují standardně, uvádí Reuters. Informaci nelze nezávisle ověřit.
Trump zvyšuje tlak na Kyjev
Zelenskyj v úterý prohlásil, že Moskva nedodržuje energetické příměří jednostranně vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, zatímco Ukrajina své útoky na ruské energetické cíle přerušila. Potvrdil také, že Ukrajina přestala od spojenců dostávat včasná varování před odpaly balistických raket.
Podle médií Spojené státy na konci minulého týdne pohrozily Kyjevu, že jí přestanou poskytovat zpravodajské informace, pokud Kyjev nezanechá útoků na ruské rafinerie. To po napadené zemi požadoval americký prezident Trump, který zemi opakovaně přičetl vinu za vysoké ceny paliv v USA.
Analytik Top 09 Pavel Havlíček uvedl pro ČT24, že dle jeho odhadu se americký prezident Donald Trump chová vůči Rusku stávajícím způsobem kvůli nadcházejícím volbám do amerického Kongresu. Zároveň je to motivace pro Evropany, aby více konali, dodal Havlíček.
Trump se minulý týden dohodl s ruským vůdcem Vladimirem Putinem na dodávkách 300 tisíc tun ruské nafty na americký a světový trh.
Kyjev čelí pravidelně ruským vzdušným útokům, a to i balistickými střelami, proti nimž má Ukrajina omezené možnosti obrany. Nedostatek střel pro protivzdušnou obranu schopných ničit balistické rakety zemi nutí spoléhat se na dodávky od spojenců.