Při střelbě ve škole ve Francii utrpěli zranění dva lidé, podezřelý je nezletilý

Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení a učitelka, informovala v pondělí dopoledne francouzská média. Policie podle nich zadržela podezřelého ze střelby, kterým je čtrnáctiletý žák. Na místo míří ministr vnitra Laurent Nuňez a šéf resortu školství Édouard Geffray. Aubagne se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Motiv činu zatím není jasný.
„Premiér požádal ministra vnitra a ministra školství, aby odcestovali do Aubagne, kde dnes (v pondělí) ráno žák školy vystřelil na ředitele a profesorku,“ uvedl úřad šéfa vlády. Policie podle něj zadržela jednoho ze žáků školy, podle agentury AFP je podezřelému čtrnáct let.
Ředitele školy zasáhla střelba do dolní části těla, učitelku do nohy, uvádí stanice BFMTV, podle níž útočník použil brokovnici. Zranění nejsou podle agentury AFP v ohrožení života.
Útok těžce zasáhl vzdělávací komunitu, napsal ministr školství Geffray na síti X. Podle něj svědčí o „nárůstu bezuzdného násilí v naší společnosti, proti kterému se všichni musí postavit slovy i činy“.
Souvislost s protesty zatím není zřejmá
Francie v současné době čelí vlně protestů, kterými studenti vyjadřují nespokojenost se stavem školství v zemi, přičemž některé z demonstrací v minulých dnech provázelo násilí.
Okolnosti střelby ale zatím nejsou objasněny, stejně jako případná souvislost s protestním hnutím, píše AFP. „Tato škola nebyla do hnutí zapojena,“ uvedla podle agentury policie v departementu Bouches-du-Rhône.