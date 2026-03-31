Unie i některé evropské státy kritizují trest smrti, který přijal Izrael


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Jednotlivé evropské státy i Evropská unie jako celek se vymezují proti zákonu, který v Izraeli zavádí trest smrti pro pachatele vražd izraelských občanů či pro teroristy. Unie ho považuje za velmi znepokojivý, Německo přijetí zákona lituje a Španělsko hovoří o dalším kroku k apartheidu.

Evropská unie odmítá trest smrti za všech okolností, uvedl její mluvčí Anouar El Anouni. Zároveň vyzval židovský stát, aby dodržoval mezinárodní právo. Zákon vyvolal obavy, že bude uplatňován výhradně vůči Palestincům.

„Jde o jasný krok zpět,“ uvedl mluvčí na pravidelné tiskové konferenci Evropské komise. „Vyzýváme Izrael, aby se držel své dosavadní principiální pozice, svých závazků podle mezinárodního práva a svého závazku k demokratickým principům,“ dodal. Odmítl ale spekulovat, jaké kroky by Evropská komise mohla v reakci na rozhodnutí Izraele přijmout.

Izraelský parlament schválil zákon s trestem smrti pro palestinské teroristy
Jednání izraelského parlamentu, snímek z února 2026

Návrh zákona, který parlament schválil v pondělí, nařizuje izraelským soudům udělit doživotí nebo trest smrti těm, kteří zavraždí izraelského občana či rezidenta „s cílem popřít stát Izrael“. Návrh počítá s přísnějším režimem v případě odsouzených za terorismus ze strany vojenských soudů. Pod ně spadají Palestinci žijící na okupovaném Západním břehu Jordánu, proti kterým je zákon podle médií a agentur především namířen.

Doživotí budou moci soudy udělit jen za zvláštních okolností. Zákon také zavádí trest smrti za teroristické činy. Trest smrti lze nyní v Izraeli vynést pouze za zločiny proti lidskosti či velezradu. Nový zákon kritizovala izraelská opozice či lidskoprávní organizace.

Zákon, který prosazovaly krajně pravicové strany, silně kritizovaly lidskoprávní skupiny, evropské země i část izraelské politické scény. Podle agentur se očekává, že se zákon dostane k nejvyššímu soudu, aby jej přezkoumal.

Německo lituje

Německá vláda lituje rozhodnutí izraelského parlamentu, který v pondělí schválil zákon o trestu smrti. Obává se, že norma dopadne výhradně na Palestince žijící na palestinských územích. V tiskové zprávě to v úterý uvedl mluvčí spolkové vlády Stefan Kornelius.

Německá vláda v úterý zdůraznila, že principiálně odmítá trest smrti. „Spolková vláda má navíc obavy, že takový zákon bude zřejmě užíván výhradně v případě Palestinců na palestinských územích. Proto lituje rozhodnutí Knesetu a nemůže ho schvalovat,“ dodal Kornelius.

Španělsko hovoří o kroku k apartheidu

Španělský premiér Pedro Sánchez kritizoval přijatý zákon a označil ho za další krok k apartheidu v Izraeli. „Španělská vláda odsuzuje trest smrti (namířený) proti Palestincům, který schválil izraelský parlament. Jde o asymetrické opatření, které se nebude týkat Izraelců, kteří se dopustili stejných činů. Stejný zločin, různý trest. To není spravedlnost. To je další krok k apartheidu. Svět nemůže mlčet,“ napsal Sánchez.

Také ministři zahraničí Německa, Francie, Itálie či Británie v pondělí uvedli, že zákon je diskriminační a podkopává principy demokracie.

Íránský soud vynesl první rozsudek smrti za protirežimní protesty, píše Reuters
Protesty v Teheránu, snímek z 8. ledna 2026

Výběr redakce

Babiš požádal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze

Babiš požádal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze

03:30AktualizovánoPrávě teď
Itálie nepovolila Američanům přistání kvůli Íránu

Itálie nepovolila Američanům přistání kvůli Íránu

před 14 mminutami
Úder v Isfahánu způsobil masivní exploze

Úder v Isfahánu způsobil masivní exploze

10:04Aktualizovánopřed 46 mminutami
Loni se narodilo nejméně dětí za dobu měření. Počet obyvatel stagnuje

Loni se narodilo nejméně dětí za dobu měření. Počet obyvatel stagnuje

10:20Aktualizovánopřed 49 mminutami
Unie i některé evropské státy kritizují trest smrti, který přijal Izrael

Unie i některé evropské státy kritizují trest smrti, který přijal Izrael

před 50 mminutami
Rusko i přes vysoké ztráty pokračuje v jarní ofenzivě

Rusko i přes vysoké ztráty pokračuje v jarní ofenzivě

před 55 mminutami
Szijjártó diskutuje v uniklém rozhovoru s Lavrovem o zrušení sankcí

Szijjártó diskutuje v uniklém rozhovoru s Lavrovem o zrušení sankcí

13:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina si připomíná Buču. Maďarsko chybí v prohlášení o ruské odpovědnosti

Ukrajina si připomíná Buču. Maďarsko chybí v prohlášení o ruské odpovědnosti

11:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Babiš požádal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze

Vlády Česka a Slovenska v úterý poprvé po třech letech společně jednaly. Naposledy se takové konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Premiér Andrej Babiš (ANO) během setkání svého slovenského protějška Roberta Fica (Smer) požádal, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Fico v reakci uvedl, že Slovensko tak učiní, až budou splněny podmínky.
03:30AktualizovánoPrávě teď

Itálie nepovolila Američanům přistání kvůli Íránu

Itálie před několika dny nepovolila americkým letadlům mířícím na Blízký východ přistání na letecké základně na Sicílii, informoval deník Corriere della Sera. Zprávu potvrdila i agentura ANSA s odvoláním na své zdroje. Podle nich byla důvodem odepření přistání na základně Sigonella skutečnost, že americká strana krok s italskou armádou předem nekonzultovala. Také další země mají k americký přeletům negativní postoj.
před 14 mminutami

Úder v Isfahánu způsobil masivní exploze

Izraelsko-americké vzdušné údery v noci na úterý zasáhly vojenská zařízení v Isfahánu, uvedla podle agentury AFP íránská státní média. Americký prezident Donald Trump v noci na své sociální síti Truth Social sdílel bez komentáře video, které zachycuje masivní sekundární exploze. Podle agentury AP se jednalo o útok v Isfahánu. Izraelská armáda v úterý bez podrobností oznámila, že dokončila další vlnu vzdušných úderů na Teherán. Trump je podle listu The Wall Street Journal ochotný ukončit válku proti Íránu, i když nedojde ke znovuotevření Hormuzského průlivu.
10:04Aktualizovánopřed 46 mminutami

Rusko i přes vysoké ztráty pokračuje v jarní ofenzivě

Rusko kromě útoků na ukrajinskou infrastrukturu zintenzivňuje svou aktivitu také na frontové linii, což ukazuje na začátek jarní ofenzivy. Agresor však postupuje za cenu vysokých ztrát, které mu nepřináší „potřebné“ výsledky. Kyjev tvrdí, že v únoru znovu získal kontrolu nad větším ukrajinským územím, než jaké za stejnou dobu dobyla Moskva. Diplomatická vyjednávání o míru se mezitím kvůli válce v Íránu zadrhla, a Kyjev tak vypracovává plán pro další možné pokračování konfliktu.
před 55 mminutami

Čtyři izraelští vojáci zemřeli při střetu s členy Hizballáhu na jihu Libanonu

Čtyři izraelští vojáci zemřeli a dva byli zraněni při střetu s členy hnutí Hizballáh na jihu Libanonu, uvedla ráno podle zpravodajského webu Times of Israel izraelská armáda. Jde o největší izraelskou ztrátu od začátku invaze do Libanonu v polovině tohoto měsíce. Izrael celkem v březnu v bojích proti militantnímu hnutí na jihu sousední země přišel o deset příslušníků svého vojska.
06:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Szijjártó diskutuje v uniklém rozhovoru s Lavrovem o zrušení sankcí

Investigativní novináři ze serverů The Insider, VSquare a dalších médií zveřejnili nahrávku, která podle nich zachycuje maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa, jak probírá evropské sankce s ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Szijjártó podle novinářů řekl, že udělá, co bude moci, aby zablokoval balík unijních sankcí. V jiné konverzaci měl slíbit, že spolu se Slovenskem prosadí, aby z unijního sankčního seznamu zmizelo jméno sestry ruského oligarchy Ališera Usmanova.
13:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajina si připomíná Buču. Maďarsko chybí v prohlášení o ruské odpovědnosti

Šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová a ministři zahraničí několika unijních států navštívili ukrajinské město Buča, kde si připomněli čtvrté výročí masakru, který spáchali Rusové během okupace. Evropská unie je odhodlána zajistit, aby tyto zločiny nezůstaly nepotrestány, Rusko musí nést odpovědnost za to, co Ukrajině provedlo, uvedla Kallasová. Podobně se ve společném prohlášení vyjádřily všechny země EU s výjimkou Maďarska.
11:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...