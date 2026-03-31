Unie i některé evropské státy kritizují trest smrti, který přijal Izrael

Jednotlivé evropské státy i Evropská unie jako celek se vymezují proti zákonu, který v Izraeli zavádí trest smrti pro pachatele vražd izraelských občanů či pro teroristy. Unie ho považuje za velmi znepokojivý, Německo přijetí zákona lituje a Španělsko hovoří o dalším kroku k apartheidu.
Evropská unie odmítá trest smrti za všech okolností, uvedl její mluvčí Anouar El Anouni. Zároveň vyzval židovský stát, aby dodržoval mezinárodní právo. Zákon vyvolal obavy, že bude uplatňován výhradně vůči Palestincům.
„Jde o jasný krok zpět,“ uvedl mluvčí na pravidelné tiskové konferenci Evropské komise. „Vyzýváme Izrael, aby se držel své dosavadní principiální pozice, svých závazků podle mezinárodního práva a svého závazku k demokratickým principům,“ dodal. Odmítl ale spekulovat, jaké kroky by Evropská komise mohla v reakci na rozhodnutí Izraele přijmout.
Návrh zákona, který parlament schválil v pondělí, nařizuje izraelským soudům udělit doživotí nebo trest smrti těm, kteří zavraždí izraelského občana či rezidenta „s cílem popřít stát Izrael“. Návrh počítá s přísnějším režimem v případě odsouzených za terorismus ze strany vojenských soudů. Pod ně spadají Palestinci žijící na okupovaném Západním břehu Jordánu, proti kterým je zákon podle médií a agentur především namířen.
Doživotí budou moci soudy udělit jen za zvláštních okolností. Zákon také zavádí trest smrti za teroristické činy. Trest smrti lze nyní v Izraeli vynést pouze za zločiny proti lidskosti či velezradu. Nový zákon kritizovala izraelská opozice či lidskoprávní organizace.
Zákon, který prosazovaly krajně pravicové strany, silně kritizovaly lidskoprávní skupiny, evropské země i část izraelské politické scény. Podle agentur se očekává, že se zákon dostane k nejvyššímu soudu, aby jej přezkoumal.
Německo lituje
Německá vláda lituje rozhodnutí izraelského parlamentu, který v pondělí schválil zákon o trestu smrti. Obává se, že norma dopadne výhradně na Palestince žijící na palestinských územích. V tiskové zprávě to v úterý uvedl mluvčí spolkové vlády Stefan Kornelius.
Německá vláda v úterý zdůraznila, že principiálně odmítá trest smrti. „Spolková vláda má navíc obavy, že takový zákon bude zřejmě užíván výhradně v případě Palestinců na palestinských územích. Proto lituje rozhodnutí Knesetu a nemůže ho schvalovat,“ dodal Kornelius.
Španělsko hovoří o kroku k apartheidu
Španělský premiér Pedro Sánchez kritizoval přijatý zákon a označil ho za další krok k apartheidu v Izraeli. „Španělská vláda odsuzuje trest smrti (namířený) proti Palestincům, který schválil izraelský parlament. Jde o asymetrické opatření, které se nebude týkat Izraelců, kteří se dopustili stejných činů. Stejný zločin, různý trest. To není spravedlnost. To je další krok k apartheidu. Svět nemůže mlčet,“ napsal Sánchez.
Také ministři zahraničí Německa, Francie, Itálie či Británie v pondělí uvedli, že zákon je diskriminační a podkopává principy demokracie.