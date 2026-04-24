USA chtějí zavést popravčí čety

Americké ministerstvo spravedlnosti chce zavést výkon federálního trestu smrti s pomocí popravčí čety, tedy zastřelením. Plánuje také obnovit federální popravy smrtící injekcí s dávkou pentobarbitalu, což je praxe z prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura Reuters s odkazem na prozatímního ministra spravedlnosti Todda Blanche.
„Mezi přijímanými opatřeními je obnovení protokolu o smrtící injekci používané za první Trumpovy administrativy, rozšíření tohoto protokolu o další způsoby popravy, jako je popravčí četa, a zefektivnění vnitřních procesů k urychlení projednání případů trestů smrti,“ řekl Blanche. Ministerstvo spravedlnosti za Trumpovy vlády stojí na straně obětí, dodal.
Blanche schválil podání žádosti o udělení federálního trestu smrti devíti lidem poté, co ministerstvo spravedlnosti zrušilo moratorium na federální popravy z doby vlády bývalého prezidenta Joea Bidena.
Riziková injekce
Bidenova administrativa zavedla moratorium na federální popravy s odůvodněním, že stávající federální postup poprav smrtící injekcí s pentobarbitalem nemůže být vykonán bez rizika způsobení „zbytečné bolesti a utrpení“, připomnělo v pátek ministerstvo spravedlnosti.
Trump obnovil federální popravy ve svém prvním období v Bílém domě v letech 2017 až 2021, po téměř dvacetileté pauze.