V USA poprvé popravili vězně dusíkem. Přihlížející se přou o průběhu exekuce

Úřady státu Alabama při schvalování poprav dusíkem argumentovaly i tím, že odsouzený by bezprostředně po začátku exekuce měl upadnout do kómatu a neměl by cítit větší muka. Smrt Kenetha Smithe, vůbec prvního člověka, který byl dusíkem popraven, ale podle očitých svědků vypadala jinak.

„Nebyl to někdo, kdo by do třiceti sekund upadl do bezvědomí. To, co jsme viděli, byly minuty, ve kterých někdo zápasil o svůj život. A v popravčí místnosti jsme viděli vězeňské zřízence, kteří byli viditelně zaskočeni tím, jak špatně se ta věc vyvinula,“ přiblížil okolnosti popravy kněz starokatolické církve a duchovní průvodce odsouzeného Kennetha Smithe Jeff Hood.

Ředitel alabamské vězeňské služby John Q. Hamm si je ale jistý, že vše proběhlo v souladu s plánem. „Jsou to vedlejší účinky, s nimiž jsme se při rešerších dusíkové hypoxie seznámili. Takže nic neobvyklého, co bychom neočekávali,“ řekl.

Způsob usmrcení, který se doposud omezeně používal jen při průmyslových porážkách hospodářských zvířat, byl adaptován v Alabamě, ale také v Oklahomě a Mississippi jako alternativa k – v USA dosud nejrozšířenějším – injekcím s jedem.