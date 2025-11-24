Umí vlci používat nástroje? Video z Kanady naznačuje, že ano


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24, Ecology and Evolution, Reuters
3 minuty
Vlk se dostal k návnadě v pasti na kraby
Zdroj: EBU/Haíɫzaqv Wolf and Biodiversity Project

Přírodovědce zaskočilo video, které zachytilo, jak divoký vlk ve volné přírodě dokázal využít lidmi vytvořenou past, aby se dostal k potravě. Až doposud se totiž s ničím takovým u těchto predátorů nesetkali.

Člověk není ani zdaleka jediný tvor na Zemi, který používá nástroje. Šimpanzi pomocí upravených větví dolují termity z děr, vrány a flétňáci umí využívat dokonce celou řadu předmětů pro získání potravy. Ale vlci? Jsou sice inteligentní, ale nástroje nikdy nepoužívali. Respektive až doposud je u toho nikdo nepozoroval.

Vědci teď popsali první případ, který by se tak dal chápat – sami si ale nejsou úplně jistí, protože výsledek záleží na tom, jakou definici nástroje použijí.

Obrazový důkaz

Příběh začíná na pobřeží kanadské Britské Kolumbie. Původní obyvatelé z kmene Haílzaqv se tady pokoušejí bojovat proti invazním krabům, kteří se sem rozšířili z Evropy. Chystají na ně ve vodě pasti: ty jsou tvořené sítěmi s návnadou, kterou představují kusy sleďů a tuleního masa. Tyto sítě jsou připojené dlouhými lany k bójím.

Tento systém bez problémů fungoval několik let, účinně snižoval populaci krabů. Jenže v poslední době zjistili Haílzaqvové, že se děje něco divného: spoustu návnad někdo odtáhl na břeh a návnadu ukradl. Ale kdo by byl tímto zlodějem, koho by lákala páchnoucí směs mrtvých ryb a ještě „aromatičtějších“ tuleních mršin?

Vlci se bojí superpredátora jménem člověk i tam, kde jsou chránění
Ilustrační foto

Aby našli viníka, nainstalovali u pastí kamery. Brzy se ukázalo, že pachatel není člověk. Na videu se totiž ukázal velký odhodlaný vlk, který nejprve odtáhl bóji za lano na břeh, pak vytáhl síť a nakonec se skrze ni dostal k potravě. Může to znít složitě, ale provést to všechno trvalo vlkovi pouhé tři minuty. To naznačuje, že to nedělal poprvé a byl s nejvyšší pravděpodobností i pachatelem předchozích činů.

Že vlk něco takového dělá, bylo podle studie, v níž přírodovědci případ popsali, dost nečekané. Za potenciální pachatele totiž pokládali spíše medvědy, vydry nebo nějaké mořské ploutvonožce, vlky nepodezírali.

Fištrón, nebo zkušenost?

Vědce zaujala kombinace vynalézavosti vlka s tím, jak účelně jeho pohyby vypadaly. Autoři studie předpokládají, že se jedná o první známý případ, kdy vlk použil nástroj k získání potravy. Nejsou si ale jistí tím, že tažení předmětu za účelem získání potravy se dá považovat za použití nástroje.

„Za použití nástroje se obvykle označuje užití nějakého předmětu k dosažení konkrétního cíle s úmyslem – definice, která podle některých zahrnuje i žvýkání klacků psy. Jiné definice ale vylučují tahání za provaz jako formu použití nástroje,“ popisují vědci ve studii.

Medvědi, rysi i vlci. Vrcholným predátorům se u nás daří, riziko představují minimální
Medvěd hnědý

Není zatím také úplně jasné, jestli se tento trik naučil jenom jeden vlk, anebo si ho osvojilo už více vlků. Vědcům k silnějším závěrům chybí více důkazů v podobě videa. Mají totiž už jen jedno další, asi o rok mladší. Je na něm vidět vlk, který vytahuje částečně ponořenou past na kraby, ale už ne bóji. Autoři studie poznamenávají, že vlci v této oblasti žijí v chráněném prostředí, což může ovlivňovat jejich chování.

„Čelí například relativně nízkému pronásledování ze strany lidí, což je celosvětově vzácné. Snížená potřeba ostražitosti může vlkům umožnit získat sebevědomí a věnovat čas zkoumání nových chování, jako jsou ta pozorovaná v této studii,“ vysvětlují autoři.

Bez ohledu na to, jestli se dá, nebo nedá tato událost považovat za použití nástroje, video je užitečným příkladem vlka, který jasně prokazuje znalost příčiny a následku, a může zpochybnit některé předpoklady o inteligenci a přizpůsobivosti zvířat.

Odkaz na studii
Xixao

