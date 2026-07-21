Ruská válečná loď cvičila ostrou střelbu kus od břehů Anglie

Ruská válečná fregata Něustrašimyj (Nebojácný) v pondělí podnikla v mezinárodních vodách asi 75 kilometrů jižně od anglického přístavního města Plymouth střelecké cvičení s ostrou municí. V úterý o tom informoval portál stanice BBC s tím, že ruskou fregatu sledovalo plavidlo britského námořnictva a také letoun francouzské armády. Britské ministerstvo obrany sdělilo, že aktivity ruské lodi nadále monitoruje.
Posádka ruské fregaty před cvičením informovala sledující britské hlídkové plavidlo HMS Tyne, že hodlá použít ostrou munici, a zároveň Brity vyzvala, aby odpluli do bezpečné vzdálenosti. Fregatu mezitím kontaktovala i posádka francouzského vojenského letounu, která chtěla znát ruské záměry v oblasti. Střelecké manévry trvaly třicet minut.
Incident u anglických břehů se odehrál v době, kdy moc v Británii přejímal nový premiér Andy Burnham, střelecké cvičení tak pro něj bude připomínkou zvýšené ruské námořní aktivity ve vodách v blízkosti Spojeného království, poznamenala BBC. Ta uvedla, že její zdroje na britském ministerstvu obrany se nevyjádřily k tomu, zda mohla být událost načasována právě tak, aby se shodovala s nástupem Burnhama do premiérského úřadu.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý podle TASS v reakci na možnou souvislost manévrů s výměnou britských premiérů uvedl, že v akcích ruského vojenského námořnictva není nutné hledat žádné náznaky, neboť vše se děje v přísném souladu s mezinárodním a námořním právem.
V červnu se příslušníci britské námořní pěchoty nalodili v Lamanšském průlivu na ropný tanker považovaný za součást ruské stínové flotily. Rovněž v červnu se britský pár v mezinárodních vodách Lamanšského průlivu dostal se svou jachtou do blízkosti ruské fregaty Admirál Grigorovič, jejíž posádka vypálila varovné výstřely. Pár tvrdí, že jejich jachta nebyla na kolizním kurzu a ani to nebylo nebezpečné přiblížení.