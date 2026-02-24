Nové písně U2 jsou nekrology zabitých v USA i Íránu


Irská kapela U2 vydala téměř po deseti letech nové singly. Reaguje v nich na politickou situaci ve Spojených státech i ve světě. Hudebníci v písních reflektují mimo jiné jednání agentů amerického imigračního a celního úřadu.

Americký nekrolog se v překladu jmenuje píseň, v níž kapela připomíná osud Renée Nicole Goodové, kterou zastřelil začátkem ledna v Minneapolisu agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE).

V singlu Song of the Future (Píseň budoucnosti) reaguje kapela na smrt Sariny Esmailzadehové. Šestnáctiletou Íránku zabili během protestů tamější bezpečnostní složky. Íránská vláda tvrdí, že šlo o sebevraždu.

Vláda USA oznámila konec imigračního zásahu v Minnesotě
Tom Homan

Další píseň je věnována palestinskému aktivistovi Awdahu Hathaleenovi. Toho loni zabil izraelský osadník. Hathaleen se podílel na oscarovém snímku Žádná jiná země.

K politickému dění se U2 vyjadřovali i v minulosti. Píseň Krvavá neděle odkazuje k incidentu ze Severního Irska. Britský výsadkový pluk tam v sedmdesátých letech zastřelil třináct účastníků irského protestního pochodu a další postřelil.

V devadesátých letech U2 s Brianem Enem a Lucianem Pavarottim nahráli píseň Miss Sarajevo. Tou reagovali na soutěž krásy, kterou bosenské ženy zorganizovaly na protest proti obléhání Sarajeva.

Izraelští osadníci podle aktivistů napadli a zranili oscarového palestinského režiséra
Hamdán Ballál a Rachel Szorová po zisku Oscara za film Žádná jiná země

