Sláma natáčí minisérii podle románu Dešťová hůl


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Česká televize natáčí adaptaci úspěšného románu Dešťová hůl. Spisovatel Jiří Hájíček je i autorem scénáře. Třídílnou minisérii s Kryštofem Hádkem či Jenovéfou Bokovou uvidí diváci příští rok.

Hájíček knihou Dešťová hůl završil volnou „venkovskou trilogii morálního neklidu“. „Dešťová hůl je vesnický román, který má silné ústřední téma, a tím je půda, pozemky. Venkov odedávna stál a padal s otázkami půdy, jejího vlastnictví. Tomuto fenoménu se věnuju jako spisovatel soustavně,“ připomíná.

V režii Bohdana Slámy nyní ožívá silný příběh jedince, kterého osobní krize donutí postavit se na stranu dobra a bojovat za něj, i když už to ostatní dávno vzdali.

Bohdan Sláma při natáčení
Hlavní hrdina – katastrální úředník Zbyněk – se snaží pomoci dávné lásce, která se na něj obrátí kvůli problémům s rodinným statkem. Navrch vlastní manželské krize pak musí řešit chystaný majetkový podvod. „Vydává se do vesnice, odkud pochází, bojovat za spravedlnost,“ naznačuje Sláma.

Do hlavních rolí obsadil Kryštofa Hádka, Petru Špalkovou a Jenovéfu Bokovou. Ta v rámci své role opět oprášila svou původně vystudovanou profesi houslistky. „Vrátila jsem se zpátky v čase, kdy jsem chodila na konzervatoř a HAMU, kde jsem často hrála v orchestru,“ podotýká. Svůj nástroj využila už dříve také ve snímku Chvilky.

Jenovéfa Boková při natáčení minisérie Dešťová hůl
Psaní scénáře k Dešťové holi se zhostil sám Hájíček. Přiznává, že k nové zkušenosti přistupoval metodou pokus-omyl. Dešťová hůl je jeho scenáristickou premiérou.

„Když jsem román před více než deseti lety psal, byl jsem ve věku Zbyňka a Bohuny. Rád píšu z pohledu své generace, svých vrstevníků. A teď dostal tenhle vesnický příběh šanci na druhý život, ten filmový. A mě zajímalo, jestli v tom filmovém vidění a zpracování, které je odlišné od literárního, obstojí jak příběh, tak hlavní postavy. A proto jsem se pustil do psaní scénáře,“ upřesnil.

Adaptace ne první a nejspíš ani poslední

První natáčecí dny strávili filmaři v ateliérech na Kavčích horách, kde se natáčely interiérové scény. Většina děje se však bude odehrávat v krajině Jižních Čech, která je domovem předlohy i všech Hájíčkových próz. „Točíme v několika vesnicích poblíž Českých Budějovic, točíme v Českých Budějovicích, v Jihočeské filharmonii, na Jihočeské univerzitě,“ vyjmenovává kreativní producent Jaroslav Sedláček.

Adaptace Hájíčkovy knihy Zloději zelených koní
Má už teď v plánu pokračovat v adaptaci Hájíčkova díla. Pokud by Dešťová hůl měla úspěch, chtěl by natočit Rybí krev. Román vracející se k vysidlování a bourání obcí, na jejichž místě měla stát jaderná elektrárna, se stal Knihou roku 2012 v cenách Magnesia Litera. První Literu obdržel Hájíček o šest let dříve za prózu Selské baroko.

Dešťová hůl není první zfilmováním jeho knih. Před deseti let se ujal Dan Wlodarczyk režie Zlodějů zelených koní, scénář napsal spolu se svou ženou Hanou a Petrem Jarchovským. V dramatickém příběhu o hledačích vltavínů si rovněž zahrála Jenovéfa Boková.

Jihočeské divadlo ustupuje Temelínu. Zaplavila ho Rybí krev
Rybí krev (Jihočeské divadlo)

Sláma natáčí minisérii podle románu Dešťová hůl

