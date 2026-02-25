USA povolí prodej venezuelské ropy na Kubu, ale ne tamní vládě

Americká vláda povolí prodej venezuelské ropy na Kubu, pokud z toho nebude profitovat tamní komunistický režim, ale obyvatelé Kuby, uvedl podle agentury AFP úřad ministerstva financí USA. Firmy, jimž americká vláda udělí licence na prodej venezuelské ropy, ji budou moci prodat kubánským podnikatelům či přímo Kubáncům, nikoli však kubánské vládě či tamní armádě.
„V souladu s podporou a solidaritou Spojených států s kubánským lidem zavede Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) příznivou licenční politiku pro konkrétní žádosti o licence, které se týkají prodeje ropy venezuelského původu pro použití na Kubě,“ uvedl úřad OFAC amerického ministerstva financí. Dodal, že se to bude týkat jen transakcí, které podporují kubánský lid, včetně soukromého sektoru.
Ropa se nesmí prodávat žádnému subjektu spojenému s kubánskou armádou, zpravodajskými službami či jinými vládními institucemi.
Bezprecedentní krize
Kuba letos přišla o své dva hlavní dodavatele ropy – Mexiko a Venezuelu – poté, co americký prezident Donald Trump nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy a minulý měsíc podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, která by surovinu na Kubu dodávala.
Trump se ropným embargem snaží přivodit pád komunistické vlády na Kubě a několikrát řekl, že vojenský zásah jako ve Venezuele nebude nutný, protože režim se zhroutí sám. Ekonomické problémy má karibská země dlouhodobě, částečně i kvůli letitým americkým sankcím. Nynější krize je ale podle mnohých bezprecedentní.
Americké jednotky 3. ledna z Caracasu unesly vládce Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu, a Trump poté podpořil ve vedení země Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, jejíž vláda s USA pod nátlakem spolupracuje.
Šéf Bílého domu také po zatčení Madura řekl, že Spojené státy chtějí mít na neurčito kontrolu nad prodejem venezuelské ropy a nad příjmy z ní.