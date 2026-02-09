Kuba zastaví dodávky paliva pro civilní lety

Kuba oznámila mezinárodním leteckým společnostem, že přestává na svých letištích poskytovat dodávky leteckého paliva pro civilní spoje. S odkazem na své zdroje to uvedly v noci na dnešek agentury EFE a AFP. Podle AFP přerušení dodávek začne o půlnoci z dneška na úterý místního času a bude trvat jeden měsíc.
„Kubánský úřad pro civilní letectví oznámil všem společnostem, že dodávky leteckého paliva JetFuel přestanou v úterý 10. února v 00:00 (místního času, pozn. red.),“ řekl agentuře AFP zdroj z jedné evropské letecké společnosti.
Podle agentury EFE však tako situace není na ostrově zcela nová. Kuba měla obdobné problémy také v 90. letech, když přišla o svého nejvýznamnějšího politického a ekonomického spojence – Sovětský svaz. Tehdy letecké společnosti změnily své letecké spoje tak, aby letadla doplňovala palivo v blízkých zemích, například v Mexiku či Dominikánské republice.
Kuba je pod silným ekonomickým tlakem poté, co přišla o dodávky ropy z Venezuely v souvislosti s americkým vojenským zásahem na začátku ledna. Při něm americké jednotky unesly mimo jiné venezuelského autoritáře Nicoláse Madura. Ropu zřejmě přestalo dodávat Kubě i Mexiko, které bylo loni druhým největším dodavatelem ropy. Mexiko se tak rozhodlo kvůli možnosti, že by na něj USA zavedly nová cla.
Mexická pomoc
Mexiko vyslalo na Kubu přes 800 tun humanitární pomoci. V neděli vypluly směrem na Kubu dvě lodě, dorazit by tam dle mexického resortu zahraničí měly za čtyři dny. Dalších 1500 tun pomoci plánuje Mexiko odeslat v příštích dnech.
Součástí vyslané pomoci jsou základní potraviny i zboží pro osobní hygienu. „Těmito akcemi mexická vláda podporuje principy humanity,“ uvedla mexická diplomacie. Připomněla také, že Mexiko poskytlo svou pomoc i jiným státům, když to potřebovaly – například Chile, Texasu či městu Los Angeles, když čelilo požárům.
Vyslání humanitární pomoci oznámila tento týden mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Podotkla však, že Mexiko zatím nevyšle na Kubu ropu. Prezidentka doplnila, že o věci jedná se Spojenými státy. Sheinbaumová prý nechce nechce, aby Mexiko čelilo dalším sankcím.