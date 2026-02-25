Zahraničnímu vysílání ČRo chce ministerstvo snížit rozpočet skoro o čtvrtinu

Zahraniční vysílání Českého rozhlasu (ČRo), které slaví 90 let, by mohlo v letošním roce přijít o 8,75 milionu korun, tedy o čtvrtinu částky, se kterou hospodařilo loni. Snížení rozpočtu plánuje ministerstvo zahraničí, které tuto službu financuje, vyplývá z vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2026.
Škrty se týkají stanice Radio Prague International, která zajišťuje vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. To funguje na základě objednávky ministerstva zahraničí, odpovědnost za obsah nese ČRo.
„Český rozhlas proto v tuto chvíli postupuje podle platné smlouvy a podle rozpočtu ČRo na rok 2026 schváleného Radou Českého rozhlasu, který počítá s náklady na provoz stanice Radio Prague International ve výši mírně přes 35 milionů korun,“ informovala mluvčí ČRo Lidija Erlebachová. V případě snížení nebo odebrání peněz by podle ní musel rozhlas vysílání výrazně omezit.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) o škrtech mluvil ve sněmovně 11. února. „Rozhodl jsem také o vypovězení smlouvy s Českým rozhlasem na zahraničním vysílání rozhlasu, což v letošním roce bude znamenat snížení o 8,75 milionu na konečných 26,25 a od roku 2027 na nula korun,“ sdělil Macinka, když v prvním čtení představoval svou kapitolu rozpočtu s tím, že resort zahraniční vysílání neruší, jen ho přestává dotovat. Jako důvod tehdy uvedl nutnost škrtů v rozpočtu.
Mluvčí rozhlasu poukázala na to, že zahraniční vysílání je službou státu, kterou zajišťuje ČRo na základě zákona. Ten také stanoví, že tyto náklady hradí stát ze státního rozpočtu. Aktuální vyjádření ministerstva zahraničí redakce ČT shání.
TOP 09 chtějí peníze na zahraniční vysílání zachovat
Skupina poslanců opoziční TOP 09 v čele s předsedou klubu Janem Jakobem v dolní komoře předložila pozměňovací návrh, ve kterém navrhují peníze na zahraniční vysílání zachovat. Částku 8,75 milionu korun chtějí vzít z vládní rozpočtové rezervy.
„V době zvýšeného geopolitického napětí a informačních kampaní namířených proti demokratickým státům je zachování stabilního zahraničního vysílání nezbytné,“ píší poslanci v odůvodnění.
Nejnižší rozpočet za posledních 10 let
Pokud by byla částka 26,25 milionu schválena, jednalo by se o nejnižší rozpočet pro stanici za posledních deset let. Do roku 2020 Radio Prague International hospodařilo s částkou 27,7 milionu korun, v letech 2021 a 2022 byla navýšena na 28,5 milionu korun. Vůbec nejvyšší rozpočet měla stanice v posledních třech letech – v roce 2023 33 milionů korun, v dalších dvou letech pak rozpočet dosahoval 35 milionů korun.
Vysílání do zahraničí zahájil tehdejší Radiojournal v roce 1936. Krátkovlnná distribuce byla ukončena v roce 2011 v rámci úsporných opatření, program však pokračuje v digitální podobě prostřednictvím webu, podcastů, satelitního vysílání a partnerských stanic. Cílem je poskytovat kvalifikované a objektivní informace o vývoji v Česku v souladu s koncepcí jeho zahraniční politiky.