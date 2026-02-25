Zahraničnímu vysílání ČRo chce ministerstvo snížit rozpočet skoro o čtvrtinu


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Zahraniční vysílání Českého rozhlasu (ČRo), které slaví 90 let, by mohlo v letošním roce přijít o 8,75 milionu korun, tedy o čtvrtinu částky, se kterou hospodařilo loni. Snížení rozpočtu plánuje ministerstvo zahraničí, které tuto službu financuje, vyplývá z vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2026.

Škrty se týkají stanice Radio Prague International, která zajišťuje vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. To funguje na základě objednávky ministerstva zahraničí, odpovědnost za obsah nese ČRo.

„Český rozhlas proto v tuto chvíli postupuje podle platné smlouvy a podle rozpočtu ČRo na rok 2026 schváleného Radou Českého rozhlasu, který počítá s náklady na provoz stanice Radio Prague International ve výši mírně přes 35 milionů korun,“ informovala mluvčí ČRo Lidija Erlebachová. V případě snížení nebo odebrání peněz by podle ní musel rozhlas vysílání výrazně omezit.

Šéfové ČT a ČRo vyzvali k debatě o financování veřejnoprávních médií
Česká televize

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) o škrtech mluvil ve sněmovně 11. února. „Rozhodl jsem také o vypovězení smlouvy s Českým rozhlasem na zahraničním vysílání rozhlasu, což v letošním roce bude znamenat snížení o 8,75 milionu na konečných 26,25 a od roku 2027 na nula korun,“ sdělil Macinka, když v prvním čtení představoval svou kapitolu rozpočtu s tím, že resort zahraniční vysílání neruší, jen ho přestává dotovat. Jako důvod tehdy uvedl nutnost škrtů v rozpočtu.

Mluvčí rozhlasu poukázala na to, že zahraniční vysílání je službou státu, kterou zajišťuje ČRo na základě zákona. Ten také stanoví, že tyto náklady hradí stát ze státního rozpočtu. Aktuální vyjádření ministerstva zahraničí redakce ČT shání.

TOP 09 chtějí peníze na zahraniční vysílání zachovat

Skupina poslanců opoziční TOP 09 v čele s předsedou klubu Janem Jakobem v dolní komoře předložila pozměňovací návrh, ve kterém navrhují peníze na zahraniční vysílání zachovat. Částku 8,75 milionu korun chtějí vzít z vládní rozpočtové rezervy.

„V době zvýšeného geopolitického napětí a informačních kampaní namířených proti demokratickým státům je zachování stabilního zahraničního vysílání nezbytné,“ píší poslanci v odůvodnění.

Část radních ČT a ČRo poslala ministrům a poslancům výzvu k dialogu o financování médií
Česká televize

Nejnižší rozpočet za posledních 10 let

Pokud by byla částka 26,25 milionu schválena, jednalo by se o nejnižší rozpočet pro stanici za posledních deset let. Do roku 2020 Radio Prague International hospodařilo s částkou 27,7 milionu korun, v letech 2021 a 2022 byla navýšena na 28,5 milionu korun. Vůbec nejvyšší rozpočet měla stanice v posledních třech letech – v roce 2023 33 milionů korun, v dalších dvou letech pak rozpočet dosahoval 35 milionů korun.

Vysílání do zahraničí zahájil tehdejší Radiojournal v roce 1936. Krátkovlnná distribuce byla ukončena v roce 2011 v rámci úsporných opatření, program však pokračuje v digitální podobě prostřednictvím webu, podcastů, satelitního vysílání a partnerských stanic. Cílem je poskytovat kvalifikované a objektivní informace o vývoji v Česku v souladu s koncepcí jeho zahraniční politiky.

Rádio Svobodná Evropa posílá některé pražské zaměstnance na částečně placené volno
Pražská centrála Rádia Svobodná Evropa

Výběr redakce

Zahraničnímu vysílání ČRo chce ministerstvo snížit rozpočet skoro o čtvrtinu

Zahraničnímu vysílání ČRo chce ministerstvo snížit rozpočet skoro o čtvrtinu

před 44 mminutami
Soud přiznal Brožovi odkladný účinek ve stížnosti na odvolání z postu děkana katolické fakulty UK

Soud přiznal Brožovi odkladný účinek ve stížnosti na odvolání z postu děkana katolické fakulty UK

16:26Aktualizovánopřed 54 mminutami
EK chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

EK chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

15:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Chorvatsko dodává do Maďarska a Slovenska neruskou ropu, uvedla mluvčí EK

Chorvatsko dodává do Maďarska a Slovenska neruskou ropu, uvedla mluvčí EK

před 3 hhodinami
Ceny nemovitostí loni vzrostly průměrně o dvanáct procent

Ceny nemovitostí loni vzrostly průměrně o dvanáct procent

09:26Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Ozbrojený muž při úterním zásahu v Havířově spáchal sebevraždu

Ozbrojený muž při úterním zásahu v Havířově spáchal sebevraždu

13:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Švýcarsko vyplatí obětem požáru v Crans-Montaně v přepočtu přes milion korun

Švýcarsko vyplatí obětem požáru v Crans-Montaně v přepočtu přes milion korun

před 4 hhodinami
Pochod studentů proti nástupu komunismu k moci připomenula pieta u Hradu

Pochod studentů proti nástupu komunismu k moci připomenula pieta u Hradu

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Zahraničnímu vysílání ČRo chce ministerstvo snížit rozpočet skoro o čtvrtinu

Zahraniční vysílání Českého rozhlasu (ČRo), které slaví 90 let, by mohlo v letošním roce přijít o 8,75 milionu korun, tedy o čtvrtinu částky, se kterou hospodařilo loni. Snížení rozpočtu plánuje ministerstvo zahraničí, které tuto službu financuje, vyplývá z vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2026.
před 44 mminutami

Soud přiznal Brožovi odkladný účinek ve stížnosti na odvolání z postu děkana katolické fakulty UK

Nejvyšší správní soud (NSS) přiznal odkladný účinek Jaroslavu Brožovi ve stížnosti proti odvolání z funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK). Dočasně tak znemožnil volbu nového děkana. Vyplývá to z usnesení soudu, na které upozornil Deník N. Předseda akademického senátu fakulty David Vopřada v reakci řekl, že se tak prodlužuje období nejistoty, které dopadá na instituci i její zaměstnance.
16:26Aktualizovánopřed 54 mminutami

EK chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

Vedení Evropské komise (EK) podle serveru Seznam Zprávy požaduje vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). EK chce podle webu i ujištění, že dokud situace nebude plně vyjasněna, holding Agrofert nedostane evropské peníze. Předseda vlády v pátek oznámil, že veškeré akcie Agrofertu vložil do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust. Domnívá se, že nárokům práva pro střet zájmů dostál.
15:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Prostor pro odškodnění kvůli následkům očkování se možná rozšíří. Rozhodne NS

Prostor pro odškodnění lidí s poškozeným zdravím po očkování proti covidu-19 se možná rozšíří. Ústavní soud (ÚS) nedávno sice ponechal v zákoně podmínku „zvlášť závažných“ zdravotních následků, ale jeho usnesení dává šanci benevolentnější interpretaci. Nyní bude rozhodovat Nejvyšší soud (NS), podle ústavních soudců musí při výkladu zákona brát v potaz nejen jeho text, ale také smysl a účel.
před 2 hhodinami

VideoZajíc byl symbolem, že ne všichni byli znormalizováni, říká historik

Před 57 lety se na pražském Václavském náměstí upálil student Jan Zajíc, jenž navázal na čin Jana Palacha. Zajíc byl nespokojený s upadajícími protesty proti vládě, které Palach původně vyburcoval. Na rozdíl od Palacha ale o svém úmyslu otevřeně mluvil. „Zajíc po sobě zanechal prohlášení pro československou veřejnost, jde o jeden z nejsilnějších textů, které znám,“ uvedl historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek. Zajíc v něm dle historika spoluobčany vyzývá, aby se nenechali vláčet několika diktátory. „Říká, že je potřeba bojovat, a to nejen zbraněmi, ale i jinými způsoby. Je to apelativní text, který ukazuje na strašnou beznaděj, kdy se lidé, kteří protestovali proti okupaci, postupně normalizovali,“ doplnil Blažek s tím, že Zajíc s Palachem se stali symbolem, že nebyli znormalizováni všichni.
před 3 hhodinami

Ozbrojený muž při úterním zásahu v Havířově spáchal sebevraždu

Muž, který se v úterý v Havířově zabarikádoval v bytě a postřelil policistu, spáchal sebevraždu, informoval ve středu krajský policejní ředitel Tomáš Kužel, podle něhož se muž střelil do hlavy. Postřelený policista už v úterý podstoupil operaci. Podle Kužela je mimo ohrožení života a prognóza uzdravení je „velmi dobrá“. Motiv střelce policie zatím nezná. Nemá ani informace o tom, že by muž trpěl psychickým onemocněním. Podle policie je podezřelý ze tří trestných činů.
13:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Pochod studentů proti nástupu komunismu k moci připomenula pieta u Hradu

Lidé v Praze si připomněli události února 1948. Průvod asi pěti tisíců studentů se tehdy vydal na Pražský hrad za prezidentem Edvardem Benešem, aby se postavil proti nástupu komunistů k moci. V Nerudově ulici ale byli studenti zastaveni a brutálně zbiti – právě u tamní pamětní desky se ve středu lidé sešli. Vedení městské části Praha 1 na Václavském náměstí zase uctilo památku studenta Jana Zajíce, který se před 57 lety, 25. února 1969, upálil na protest proti rezignaci společnosti.
před 4 hhodinami

Projekt Akademie věd má zajistit peníze výzkumu a vynálezy veřejnosti

Nově vznikající dceřiná akciová společnost Akademie věd ČR (AV ČR) má za cíl propojit výzkum s investory. Společnost je plně v rukou ústavů AV ČR, oznámil předseda Akademie Radomír Pánek. Základem bude inkubační program, který propojí vědecké týmy se strategickými partnery. Program je zaměřen na komplexní přípravu vzniku nových start-upů.
před 4 hhodinami
Načítání...