Šéfové ČT a ČRo vyzvali k debatě o financování veřejnoprávních médií


před 23 mminutami

Generální ředitelé České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ve společném prohlášení vyzvali k diskusi o financování veřejnoprávních médií. Ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) vybídli k vytvoření pracovní skupiny za účelem odborného projednání změn zamýšlených vládou. Za preferovanou formu financování považují rozhlasové a televizní poplatky. Do diskuse chtějí zapojit odbornou veřejnost a další subjekty.

Vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje zrušit televizní a rozhlasové poplatky a počítá s převedením financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Koalice se již dohodla, že změna nastane od ledna 2027. Vláda chystanou změnu zdůvodňuje snahou snižovat finanční zátěž lidí i firem. Argumentuje také tím, že financování formou poplatků funguje jen v deseti z 27 zemí Evropské unie.

„Česká televize a Český rozhlas plní zákonem dané poslání v oblasti informování, vzdělávání, kultury, sportu, péče o jazyk a kulturní dědictví a podpory menšin i regionů. Těmto závazkům lze dostát pouze v prostředí stability a předvídatelnosti financování a důvěry v média veřejné služby. Jsme si plně vědomi své odpovědnosti vůči veřejnosti,“ uvedli ředitelé ve společném prohlášení.

Senát se postavil proti rušení televizních a rozhlasových poplatků

Financování ČRo a ČT prostřednictvím rozhlasových a televizních poplatků považují generální ředitelé za preferovanou formu, která se „za 33 let fungování osvědčila“. Podle nich nejde o pouhý technický detail, ale o klíčovou podmínku jejich samostatné a důvěryhodné existence ve prospěch celé demokratické společnosti.

„Stávající model financování spolu s dalšími pojistkami v zákonech zajišťuje nejvyšší možnou míru ochrany redakčního a institucionálního rozhodování před politickými nebo ekonomickými vlivy, neboť vytváří přímý vztah mezi médii veřejné služby a posluchači a diváky. Chrání média před závislostí na aktuální politické moci, výběru daní či každoročních rozpočtových rozhodnutích,“ dodali v prohlášení Chudárek se Zavoralem.

Koalice oznámila shodu na zrušení poplatků za veřejnoprávní média
Česká televize

Stávající systém financování je podle nich rovněž plně v souladu s principy Evropského aktu o svobodě médií (EMFA), který klade důraz na institucionální nezávislost, finanční stabilitu a ochranu médií veřejné služby před politickými tlaky.

Televizní poplatek se loni po více než roce vyjednávání legislativní úpravou zvýšil ze 135 na 150 korun měsíčně, rozhlasový pak ze 45 na 55 korun. Česká televize má odhadovaný roční příjem z poplatků okolo 6,7 miliardy Kč a rozhlas 2,5 miliardy korun.

Jak je to s poplatky za televizi a rozhlas?
Ilustrační foto

