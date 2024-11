The Cure si ve ztraceném světě našli čas vydat po šestnácti letech album

Šestnáct let si fanoušci The Cure museli počkat na novou studiovou nahrávku. Britská skupina v čele s Robertem Smithem ji pojmenovala Songs of a Lost World. Jak název naznačuje, celá se nese v potemnělé náladě.

Tři minuty a jednadvacet vteřin trvá, než na albu poprvé zazní hlas zpěváka Roberta Smithe. Čas, který většina současných umělců využije na celou píseň, si The Cure ponechali jen na předehru. V den vydání desky přehráli všechny skladby zároveň naživo fanouškům. Skupina, která běžně vyprodává haly a stadiony, vystoupila pro pouhé tři tisíce posluchačů v Londýně. Část písní už mohli lidé slyšet během celosvětového turné Shows of a Lost World.

Na studiovou verzi ale příznivci čekali šestnáct let, od desky 4:13 Dream v roce 2008. Už před pěti lety se Smith časopisu Rolling Stone zmínil, že The Cure nahráli necelou dvacítku skladeb a album se chystají vydat o Halloweenu téhož roku. To se ale nakonec stalo až letos. Teď by The Cure ještě své fanoušky potěšili, kdyby Songs of a Lost World přehráli také na koncertech. Turné ale zatím kapela neoznámila.

Smutné umělecké dílo, říkají recenze

Název novinky Songs of a Lost World a její ladění souzní s náladou The Cure, jak se s ní ztotožňují miliony fanoušků. Alternativní rockeři sdělují osobní deziluze, zklamání ze současného světa i frustraci z rodinných ztrát.

Podle zahraničních recenzí se čekání na novou desku vyplatilo. Magazín Rolling Stone například tvrdí, že novinka je nejlepším albem The Cure od Disintegration z konce osmdesátých let. Frontman Robert Smith, který je autorem písní, totiž „sahá do hlubin svého pavučinami opředeného srdce a jde hluboko do ztrát a smutku, které přináší dospělost“. Skladby vznikaly v době, kdy zpěvák truchlil nad ztrátou svých rodičů a bratra.

Časopis Billboard radí, aby posluchači desku, kterou označuje za „seriózní umělecké dílo“, vnímali jako celek. Nicméně z osmi písní vyzdvihuje And Nothing is Forever. „Je o slibu, který jsem dal někomu těžce nemocnému, že budu s ním, až zemře. A nebyl jsem. A protože jsem nebyl, napsal jsem tu píseň,“ řekl o skladbě Smith.