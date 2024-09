Novou zpěvačku Linkin Park kritizují za podporu scientologického násilníka

před 1 h hodinou | Zdroj: Billboard , Variety , BBC

Mike Shinoda a Emily Armstrongová

Kapela Linkin Park vyráží na comebackové turné. Místo o hudbě se nicméně mluví o zpěvačce Emily Armstrongové, v níž Linkin Park našli náhradu sedm let poté, co frontman Chester Bennington spáchal sebevraždu. Kritické hlasy připomínají údajné vazby Armstrongové na scientologickou církev a zpěvaččinu dřívější podporu jejího člena Dannyho Mastersona odsouzeného za znásilnění. Armstrongová se ohradila, že žádné násilí na ženách neschvaluje.

Po sebevraždě Chestera Benningtona v roce 2017 se Linkin Park odmlčeli na neurčito, s výjimkou koncertu na počest svého zemřelého frontmana. Otázku, jestli v případě návratu všechno uzpívá spoluzakladatel kapely Mike Shinoda, nebo Benningtona nahradí někdo nový, se zdálo těžké vyřešit. Vyzkoušeli několik adeptů, správná chemie zafungovala s Emily Armstrongovou, kterou si Linkin Park oťukávali už před pěti lety. Dnes osmatřicetiletá zpěvačka už více než dvě dekády hraje s hardrockovou kapelou Dead Sara. Do první ligy se její skupina nikdy neprosadila, určité úspěchy ale za sebou má. Odjeli turné s The Offspring nebo Demi Lovato a Courtney Love Armstrongovou požádala, jestli by jí nazpívala vokály na jejím albu Nobody's Daughter.

„Když jsem začal ve skladbách slyšet Emilyin hlas, můj mozek jako by to poprvé přijal jako písničku Linkin Park,“ prohlásil Shinoda. Letos v září kapela oficiálně oznámila návrat a světové turné, nové album symbolicky nazvané From Zero (Od nuly), které má vyjít v listopadu, a pustila nový singl The Emptiness Machine nahraný s Armstrongovou. „Přítel“ Danny Masterson Nová písnička přinesla Armstrongové poměrně dost pochvaly, jak se jí podařilo zapadnout na prázdné místo v Linkin Park, ale také konfrontaci s jedním kostlivcem ve skříni. Cedric Bixler-Zavala ze skupiny Mars Volta znovu zveřejnil na sociálních sítích příspěvek, který už loni adresoval Emilyině kapele Dead Sara. „Vědí vaši fanoušci o vašem příteli Dannym Mastersonovi?“ ptal se.

Danny Masterson se svými právníky u soudu v roce 2020

Dotaz se týkal amerického herce ze seriálu Zlatá sedmdesátá. Masterson ve svém domě v Hollywoodu v letech v letech 2001 až 2003, kdy byl na vrcholu slávy, znásilnil dvě ženy – členky scientologické církve, k níž také patřil a kde podle soudní poroty zneužíval svého vlivného postavení. Ženy, které Mastersona ze znásilnění obvinily, tvrdily, že je církev odrazovala od toho, aby se obrátily na policii. Soud poslal loni Mastersona za mříže na třicet let až doživotí, což znamená, že o podmínečné propuštění si může zažádat teprve poté, co si ve vězení odpyká třicet let. Špatně jsem ho odhadla, brání se Armstrongová Ke scientologické církvi se dříve hlásil také hudebník Bixler-Zavala a jeho manželka Chrissie Carnellová-Bixlerová. Ta byla jednou z několika žen, které Mastersona obvinily ze sexuálního napadení, nicméně herec nebyl odsouzen na základě jejích tvrzení, ale výpovědí jiných vyznavaček scientologie. Bixlerovi tvrdili, že Armstrongová Mastersonovi při předběžném slyšení v roce 2020 projevovala podporu. Zpěvačka reagovala prohlášením na Instagramu, jímž chtěla „vyčistit vzduch“. „Před několika lety jsem byla požádána, abych u soudu podpořila někoho, koho jsem považovala za přítele, a šla jsem na jeho předběžné slyšení jen jako přihlížející. Brzy poté jsem si uvědomila, že jsem to neměla dělat. Vždycky se snažím vidět v lidech to dobré a jeho jsem špatně odhadla. Od té doby jsem s ním nikdy nemluvila. Vyšly najevo nepředstavitelné podrobnosti a později byl shledán vinným,“ obhajovala se. Na závěr zdůraznila, že – „aby to řekla co nejjasněji“ – nesouhlasí se zneužíváním a násilím na ženách a že soucítí s obětmi těchto zločinů.

Emily Armstrongová poprvé vystupuje před fanoušky Linkin Park

Je, nebo není členkou scientologické církve? Chrissie Carnellová-Bixlerová je přesvědčena, že Emily Armstrongová církev neopustila. O zpěvačce přímo napsala: „Je věrnou stoupenkyní scientologické sekty / zločinecké organizace, která se podílí na obchodování s lidmi a dětmi, zneužívání dětí a starších osob, krytí nesčetných (sexuálních) útoků na děti i dospělé.“ Svými vazbami na scientologii se Armstrongová ve svém prohlášení nezabývala. Jestli je stále členkou, není jasné. Každopádně zpěvaččini rodiče prý mají v církvi významné postavení. BBC poukazuje na to, že některé písně kapely Dead Sara naznačují kritiku a odmítání scientologického učení. Například v písni Heaven's Got A Back Door z roku 2018 Armstrongová jízlivě zpívala o náboženských postojích k sexualitě. Armstrongová se identifikuje jako queer, což ale zakladatel scientologie L. Ron Hubbart považoval za úchylku. Benningtonův syn mluví o zradě fanoušků Angažování Emily Armstrongové do Linkin Park a její údajně blízký vztah ke scientologické církvi hlasitě komentuje rovněž syn Chestera Benningtona Jamie. Vyjádřil se, že Mike Shinoda nahrazením zemřelého frontmana „vymazal život a odkaz mého otce“. Mluví o tom, že Linkin Park „zradili důvěru fanoušků“ a že si Armstrongovou řádně neprověřili ohledně její minulosti. Linkin Park nechali kauzu týkající se scientologie bez komentáře. Shinoda už dříve vyjádřil pochopení, že „mnoha lidem bude trvat, než se se změnou vyrovnají“, a vyzval fanoušky ke zdvořilé diskusi.

Chester Bennington v roce 2003