Druhý bratr protidrogového aktivisty zavražděn. Francii sužují války gangů


před 30 mminutami|Zdroj: BBC, Euronews, The Guardian, Le Monde, Europol, X

Ve francouzském Marseille byl zastřelen Mehdi Kessaci, druhý bratr protidrogového aktivisty Amina Kessaciho. Podle vyšetřovatelů je možné, že za vraždou stojí jeden z místních gangů, které svádějí stále brutálnější boj o území. Podle BBC se tak děje zejména ve čtvrtích s vysokým podílem přistěhovalců. Marseille, dlouhodobě sužovaná válkou mezi skupinami napojenými i na jihoamerické kartely, není ale jediným místem, které násilí postihlo. V reakci na rostoucí drogovou kriminalitu už ministr spravedlnosti Gérald Darmanin oznámil plán na výstavbu věznice v Amazonii.

Oznámení ze čtvrtka o vraždě dvacetiletého mladíka dvěma vrahy na motocyklu zpočátku podle deníku Le Monde nevzbudilo pozornost obyvatel Marseille, kteří jsou na vraždy související s obchodem s drogami zvyklí. Překvapivé bylo pouze místo činu – kruhový objezd naproti sídlu departementu Bouches-du-Rhône ve čtvrtém – spíše klidném obvodu, a čas činu 14:30 – tedy uprostřed každodenního ruchu.

Prokuratura v Marseille se omezila na krátké prohlášení, v němž popsala okolnosti vraždy. „Z prvotních zjištění vyplývá, že motocykl se přiblížil k vozidlu oběti, které právě zaparkovalo. Zadní spolujezdec motocyklu několikrát vystřelil na oběť. Na místě bylo nalezeno několik nábojnic ráže devět milimetrů,“ znělo sdělení.

Odhalení identity zavražděného deníkem La Provence však vyvolalo silné emoce a mnoho dalších otázek. Mehdi Kessaci byl mladším bratrem Amina – známé osobnosti boje proti vlivu drogových sítí v chudinských čtvrtích Marseille a vycházející hvězdy místní politiky.

Amine, který loni neúspěšně kandidoval za Stranu zelených v evropských a parlamentních volbách a napsal knihu s názvem Marseille, utřete si slzy – Život a smrt v zemi drog, nedávno obdržel výhrůžky smrtí a žije pod policejní ochranou.

„Kluk z předměstí, kterému Macron naslouchá“

Zatímco o již dříve zavražděném starším Aminově bratru Brahimovi bylo známo, že se zapojil do drogových gangů, vyšetřovatelé tvrdí, že to o Mehdim, který měl ambice stát se policistou, neplatí. Proto se podle BBC obávají, že vražda byla varováním namířeným proti Aminovi. „Tato hypotéza se absolutně nevylučuje,“ řekl hlavní prokurátor Marseille Nicolas Bessone ve francouzském rozhlase s tím, že pokud se podezření potvrdí, „bude to znamenat, že jsme překročili další práh“.

Brahim byl zavražděn v roce 2020. Tehdy byl zastřelen a jeho ohořelé tělo bylo nalezeno ve vyhořelém autě, což je podle médií běžná metoda vražd gangů, která je místně známá jako „barbecue“. A právě tehdy se Amine rozhodl založit sdružení s cílem pomáhat mladým lidem v chudých oblastech Marseille uniknout ze spárů mocných drogových gangů.

Věznice ve Francii se staly terčem žhářských útoků, na jednu se střílelo
Věznice Villepinte u Paříže (15. dubna 2025)

„Je to tak smutné pro mého přítele a jeho matku,“ řekla radní ze Strany zelených v Marseille Christine Juste. „Žádná matka by si tím neměla projít – ztratit dvě děti. A já jsem tak naštvaná, že ve druhém největším městě Francie mohou být lidé tak snadno zavražděni za bílého dne,“ dodala.

Sdružení Amina Kessaciho – Conscience – má pobočky v několika dalších městech. Jeho hlavní činností je poskytování pomoci a poradenství rodinám, které ztratily syny v důsledku násilí souvisejícího s drogami, a vytváření kontaktů mezi bývalými delikventy a zaměstnavateli.

Amine na sebe poprvé upozornil v sedmnácti letech, když byl vybrán k tomu, aby se setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který v roce 2021 přijel do Marseille diskutovat o projektech na zlepšení života ve městě. Místní noviny následně Amina v titulku nazvaly: „Kluk z předměstí, kterému Macron naslouchá“.

Gangy mají podle policejních orgánů napojení na jihoamerické kartely

Marseille je podle BBC proslulá zhoršující se válkou drogových gangů o území – zejména ve čtvrtích s vysokým podílem přistěhovalců. Následné vendety vedou k sérii vražd, přičemž vrazi jsou někdy i patnáctiletí. Letos došlo zatím k čtrnácti vraždám souvisejícím s drogami.

Agentura Europol, která pomáhá orgánům jednotlivých členských států Evropské unie v boji se závažnou mezinárodní trestnou činností a terorismem, letos informovala, že v červnu 2024 francouzské úřady zabavily 216 kilogramů metamfetaminu, přičemž následné vyšetřování odhalilo síť zabývající se výrobou a obchodováním se syntetickými drogami se silnými vazbami na mexický kartel Sinaloa.

Mexiko se obává násilností po zadržení vůdce drogového kartelu
Noviny informují o zadržení Ismaela Zambady, zvaného El Mayo, a také Joaquína Guzmána Lópeze

Dva hlavní organizátoři zmiňované zločinecké sítě se podle Europolu do značné míry spoléhali na logistickou podporu, odborné znalosti a přípravu poskytovanou mexickými kartely. A kartely se zase spoléhaly na místní zprostředkovatele, kteří ukotvovali jejich operace a rozšiřovali jejich vliv. Tato vzájemná závislost podtrhuje nadnárodní povahu moderních zločineckých sítí a spolupráci mezi aktéry trestné činnosti napříč kontinenty.

Situace je podobná i v dalších francouzských městech

Problém se nicméně netýká jen Marseille. Například Nice, známé jako luxusní perla francouzské riviéry, má podle listu The Guardian i svou temnou stránku – sídliště Les Moulins, kde násilné drogové gangy s měsíčním obratem kolem 1,5 milionu eur (přes 36 milionů korun) ovládají každodenní život. Návštěva tohoto místa, kde lze podle listu slyšet střelbu i vidět zbraně, odhaluje realitu spirálovitě se stupňující drogové války.

S redaktory The Guardianu hovořila novinářka Siam Spencerová, která se do Les Moulins dostala náhodou, když kvůli nedostatku financí přijala levné sociální bydlení. „Upřímně řečeno, myslela jsem si, že se tam budou ozývat tři výstřely měsíčně. Pořád je to Nice. Je to malé sídliště, takže mi to nevadilo,“ řekla listu. Netušila však, že jde o jedno z nejnebezpečnějších míst na Riviéře. Místo občasných výstřelů zažívala pravidelné přestřelky, střelbu z útočných pušek, škůdce v bytě i vyhrožování ze strany gangů. „V prvních třech týdnech se situace opravdu zostřila,“ dodala.

„Jsem na místě v čtvrti Les Moulins mezi obyvateli. Situace je napjatá a zmatená. Vpád na pozadí narko-banditismu vedl ke střelbě z automatických zbraní. Podle prvních informací dvě osoby zemřely a několik dalších bylo zraněno,“ informoval o jednom z dalších tragických případů střelby ve čtvrti starosta Nice Christian Estrosi.

Les Moulins, postavené v šedesátých letech pro rodiny navrátivší se z alžírské války, se postupně proměnilo v největší drogový trh regionu. Několik konkurenčních sítí podle The Guardianu ovládá pět klíčových prodejních míst. Obyvatelé, zvyklí na dealery, přítomnost násilí i občasné vraždy, nemají možnost uniknout.

Situace se v posledních letech ještě zhoršuje. I přes to, že je oblast od roku 2013 „prioritní bezpečnostní zónou“, zůstává dějištěm brutálních činů — včetně loňského žhářského útoku, při němž zemřelo sedm členů jedné rodiny, včetně tří dětí. Gangy si vyřizují účty bez ohledu na nevinné a konflikt přitahuje i zločince z jiných částí Francie, protože tři ze zatčených podezřelých pocházeli z oblasti Paříže.

Ministr spravedlnosti slíbil v rámci boje proti drogám postavit věznici uprostřed Amazonie

Problém dospěl tak daleko, že francouzský ministr spravedlnosti Darmanin na konci května podle webu Euronews oznámil plán investovat 400 milionů eur (přes 9,5 miliardy korun) do výstavby věznice s vysokým stupněm ostrahy uprostřed Amazonie jako součást boje proti závažné drogové kriminalitě.

Darmanin návrh oznámil během návštěvy Francouzské Guyany – zámořského území v Jižní Americe, které hraničí s Brazílií a Surinamem. V rámci tohoto plánu by měla být v Saint-Laurent-du-Maroni – oblasti Francouzské Guyany – postavena věznice s 500 lůžky, která pojme šedesát závažných drogových zločinců a patnáct teroristů, uvedl Darmanin.

Zařízení bude postaveno v blízkosti nechvalně známé trestanecké kolonie známé jako Ďáblův ostrov, jež byla podle Euronews známá krátkou průměrnou délkou života vězňů a kterou Francie provozovala až do padesátých let dvacátého století.

Francouzský ministr spravedlnosti Gérald Darmanin
Zdroj: Reuters/Sarah Meyssonnier

Na pozemku ministerstva spravedlnosti bude také postavena soudní budova, která by mohla být otevřena již v roce 2028, dodal. Ministr řekl francouzskému deníku Le Journal du Dimanche (JDD), že účelem věznice je „vyřadit nejnebezpečnější obchodníky s drogami“.

Darmanin si boj proti obchodu s drogami stanovil jako jednu ze svých nejvyšších priorit. Do letošního léta chce izolovat sto nejvýznamnějších drogových dealerů v zemi od jejich zločineckých sítí.

Výběr redakce

Druhý bratr protidrogového aktivisty zavražděn. Francii sužují války gangů

Druhý bratr protidrogového aktivisty zavražděn. Francii sužují války gangů

před 30 mminutami
Zrak Polska se na nenápadnou ves upřel kvůli ruským dronům. Země zůstává v pozoru

Zrak Polska se na nenápadnou ves upřel kvůli ruským dronům. Země zůstává v pozoru

před 1 hhodinou
Autobus narazil do zastávky ve Stockholmu, zemřeli tři lidé

Autobus narazil do zastávky ve Stockholmu, zemřeli tři lidé

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Vědci vyzvedli ostatky Arnošta z Pardubic. Výzkum může přinést nové informace

Vědci vyzvedli ostatky Arnošta z Pardubic. Výzkum může přinést nové informace

před 9 hhodinami
V exekuci kvůli nevybírání elektronické schránky. Slovenský ministr se chce bránit

V exekuci kvůli nevybírání elektronické schránky. Slovenský ministr se chce bránit

před 10 hhodinami
Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla

Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece

Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece

před 10 hhodinami
Trump požádá FBI o vyšetření vazeb demokratů na Epsteina

Trump požádá FBI o vyšetření vazeb demokratů na Epsteina

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Druhý bratr protidrogového aktivisty zavražděn. Francii sužují války gangů

Ve francouzském Marseille byl zastřelen Mehdi Kessaci, druhý bratr protidrogového aktivisty Amina Kessaciho. Podle vyšetřovatelů je možné, že za vraždou stojí jeden z místních gangů, které svádějí stále brutálnější boj o území. Podle BBC se tak děje zejména ve čtvrtích s vysokým podílem přistěhovalců. Marseille, dlouhodobě sužovaná válkou mezi skupinami napojenými i na jihoamerické kartely, není ale jediným místem, které násilí postihlo. V reakci na rostoucí drogovou kriminalitu už ministr spravedlnosti Gérald Darmanin oznámil plán na výstavbu věznice v Amazonii.
před 30 mminutami

Zrak Polska se na nenápadnou ves upřel kvůli ruským dronům. Země zůstává v pozoru

Ani dva měsíce od průniku ruských bezpilotních letounů není stoprocentně jasné, co způsobilo poničení domu v obci Wyryki na východě Polska. Budova se bude muset nejspíš zbourat. Samotná země se navíc čím dál častěji potýká s různými provokacemi ze strany Ruska.
před 1 hhodinou

Trump zrušil cla na některé potraviny, jejichž ceny rostou

Americký prezident Donald Trump v pátek zrušil dovozní cla na hovězí maso, ovoce, kávu a další potraviny, které v posledních měsících zdražily. Šéf Bílého domu, který zavedl cla na mnoho produktů s cílem vyvinout tlak na ostatní země, sám čelí tlaku, neboť sliboval pokles cen, ale děje se opak, napsala agentura AP. Opoziční demokraté v Trumpově rozhodnutí vidí důkaz, že jeho celní politika vede ke zdražování.
před 2 hhodinami

Trump chce příští týden zažalovat BBC až o pět miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump chce britskou veřejnoprávní stanici BBC zažalovat až o pět miliard dolarů (105 miliard korun). Podle agentury AFP to řekl novinářům během páteční cesty prezidentským speciálem. Dodal, že žalobu kvůli svému sestříhanému projevu ze 6. ledna 2021 chce podat příští týden.
před 4 hhodinami

Exploze zabavených výbušnin zabila na indické policejní stanici sedm lidí

Nejméně sedm lidí zemřelo a 27 bylo zraněno při explozi zabavených výbušnin na policejní stanici v indickém Kašmíru. Většina mrtvých jsou policisté a forenzní experti, kteří výbušné materiály zkoumali, informovala v noci na sobotu SEČ agentura Reuters s odvoláním na místní média.
před 5 hhodinami

Jihoafrický prezident zahájil vyšetřování letu s 153 Palestinci na palubě

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa v pátek uvedl, že jeho země začala vyšetřovat původ letadla, které za neobvyklých okolností ve čtvrtek ráno přistálo v Johannesburgu se 153 Palestinci na palubě. Úřady pustily cestující z letadla až po dvanácti hodinách. Vysvětlily to tím, že žádný z pasažérů neměl v pasu potvrzení, které by za normálních okolností vydaly izraelské úřady lidem opouštějícím Pásmo Gazy. Cestující rovněž neměli zajištěné ubytování v zemi ani zpáteční letenky, informovala v pátek agentura AFP.
před 7 hhodinami

Média rozebírají dokumenty a e-maily z Epsteinovy kauzy

Média se po zveřejnění dokumentů a e-mailů spojených s případem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina pustila do jejich rozboru. Server Canadian Broadcasting Corporation (CBC) uvedl, že jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa se ve zveřejněných dokumentech sice vyskytuje nejméně patnáctsetkrát, ale většina z toho nepřináší nic nového. Epstein také ve zveřejněných e-mailech například tvrdí, že jednoho z ruských diplomatů připravoval na jednání s Trumpem. Americká média ovšem upozornila i na Epsteinovy sklony zveličovat svůj vliv.
před 8 hhodinami

Autobus narazil do zastávky ve Stockholmu, zemřeli tři lidé

Autobusová nehoda si v pátek odpoledne v centru Stockholmu vyžádala tři životy. Další tři lidé byli se zraněními převezeni do nemocnice, informovala večer policie švédského hlavního města. Dvoupatrový autobus ze zatím neznámé příčiny najel na zastávku, kde čekali cestující.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...