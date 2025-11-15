Druhý bratr protidrogového aktivisty zavražděn. Francii sužují války gangů

Ve francouzském Marseille byl zastřelen Mehdi Kessaci, druhý bratr protidrogového aktivisty Amina Kessaciho. Podle vyšetřovatelů je možné, že za vraždou stojí jeden z místních gangů, které svádějí stále brutálnější boj o území. Podle BBC se tak děje zejména ve čtvrtích s vysokým podílem přistěhovalců. Marseille, dlouhodobě sužovaná válkou mezi skupinami napojenými i na jihoamerické kartely, není ale jediným místem, které násilí postihlo. V reakci na rostoucí drogovou kriminalitu už ministr spravedlnosti Gérald Darmanin oznámil plán na výstavbu věznice v Amazonii.
Oznámení ze čtvrtka o vraždě dvacetiletého mladíka dvěma vrahy na motocyklu zpočátku podle deníku Le Monde nevzbudilo pozornost obyvatel Marseille, kteří jsou na vraždy související s obchodem s drogami zvyklí. Překvapivé bylo pouze místo činu – kruhový objezd naproti sídlu departementu Bouches-du-Rhône ve čtvrtém – spíše klidném obvodu, a čas činu 14:30 – tedy uprostřed každodenního ruchu.
Prokuratura v Marseille se omezila na krátké prohlášení, v němž popsala okolnosti vraždy. „Z prvotních zjištění vyplývá, že motocykl se přiblížil k vozidlu oběti, které právě zaparkovalo. Zadní spolujezdec motocyklu několikrát vystřelil na oběť. Na místě bylo nalezeno několik nábojnic ráže devět milimetrů,“ znělo sdělení.
Odhalení identity zavražděného deníkem La Provence však vyvolalo silné emoce a mnoho dalších otázek. Mehdi Kessaci byl mladším bratrem Amina – známé osobnosti boje proti vlivu drogových sítí v chudinských čtvrtích Marseille a vycházející hvězdy místní politiky.
Amine, který loni neúspěšně kandidoval za Stranu zelených v evropských a parlamentních volbách a napsal knihu s názvem Marseille, utřete si slzy – Život a smrt v zemi drog, nedávno obdržel výhrůžky smrtí a žije pod policejní ochranou.
„Kluk z předměstí, kterému Macron naslouchá“
Zatímco o již dříve zavražděném starším Aminově bratru Brahimovi bylo známo, že se zapojil do drogových gangů, vyšetřovatelé tvrdí, že to o Mehdim, který měl ambice stát se policistou, neplatí. Proto se podle BBC obávají, že vražda byla varováním namířeným proti Aminovi. „Tato hypotéza se absolutně nevylučuje,“ řekl hlavní prokurátor Marseille Nicolas Bessone ve francouzském rozhlase s tím, že pokud se podezření potvrdí, „bude to znamenat, že jsme překročili další práh“.
Brahim byl zavražděn v roce 2020. Tehdy byl zastřelen a jeho ohořelé tělo bylo nalezeno ve vyhořelém autě, což je podle médií běžná metoda vražd gangů, která je místně známá jako „barbecue“. A právě tehdy se Amine rozhodl založit sdružení s cílem pomáhat mladým lidem v chudých oblastech Marseille uniknout ze spárů mocných drogových gangů.
„Je to tak smutné pro mého přítele a jeho matku,“ řekla radní ze Strany zelených v Marseille Christine Juste. „Žádná matka by si tím neměla projít – ztratit dvě děti. A já jsem tak naštvaná, že ve druhém největším městě Francie mohou být lidé tak snadno zavražděni za bílého dne,“ dodala.
Sdružení Amina Kessaciho – Conscience – má pobočky v několika dalších městech. Jeho hlavní činností je poskytování pomoci a poradenství rodinám, které ztratily syny v důsledku násilí souvisejícího s drogami, a vytváření kontaktů mezi bývalými delikventy a zaměstnavateli.
Amine na sebe poprvé upozornil v sedmnácti letech, když byl vybrán k tomu, aby se setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který v roce 2021 přijel do Marseille diskutovat o projektech na zlepšení života ve městě. Místní noviny následně Amina v titulku nazvaly: „Kluk z předměstí, kterému Macron naslouchá“.
Gangy mají podle policejních orgánů napojení na jihoamerické kartely
Marseille je podle BBC proslulá zhoršující se válkou drogových gangů o území – zejména ve čtvrtích s vysokým podílem přistěhovalců. Následné vendety vedou k sérii vražd, přičemž vrazi jsou někdy i patnáctiletí. Letos došlo zatím k čtrnácti vraždám souvisejícím s drogami.
Agentura Europol, která pomáhá orgánům jednotlivých členských států Evropské unie v boji se závažnou mezinárodní trestnou činností a terorismem, letos informovala, že v červnu 2024 francouzské úřady zabavily 216 kilogramů metamfetaminu, přičemž následné vyšetřování odhalilo síť zabývající se výrobou a obchodováním se syntetickými drogami se silnými vazbami na mexický kartel Sinaloa.
Dva hlavní organizátoři zmiňované zločinecké sítě se podle Europolu do značné míry spoléhali na logistickou podporu, odborné znalosti a přípravu poskytovanou mexickými kartely. A kartely se zase spoléhaly na místní zprostředkovatele, kteří ukotvovali jejich operace a rozšiřovali jejich vliv. Tato vzájemná závislost podtrhuje nadnárodní povahu moderních zločineckých sítí a spolupráci mezi aktéry trestné činnosti napříč kontinenty.
Situace je podobná i v dalších francouzských městech
Problém se nicméně netýká jen Marseille. Například Nice, známé jako luxusní perla francouzské riviéry, má podle listu The Guardian i svou temnou stránku – sídliště Les Moulins, kde násilné drogové gangy s měsíčním obratem kolem 1,5 milionu eur (přes 36 milionů korun) ovládají každodenní život. Návštěva tohoto místa, kde lze podle listu slyšet střelbu i vidět zbraně, odhaluje realitu spirálovitě se stupňující drogové války.
S redaktory The Guardianu hovořila novinářka Siam Spencerová, která se do Les Moulins dostala náhodou, když kvůli nedostatku financí přijala levné sociální bydlení. „Upřímně řečeno, myslela jsem si, že se tam budou ozývat tři výstřely měsíčně. Pořád je to Nice. Je to malé sídliště, takže mi to nevadilo,“ řekla listu. Netušila však, že jde o jedno z nejnebezpečnějších míst na Riviéře. Místo občasných výstřelů zažívala pravidelné přestřelky, střelbu z útočných pušek, škůdce v bytě i vyhrožování ze strany gangů. „V prvních třech týdnech se situace opravdu zostřila,“ dodala.
„Jsem na místě v čtvrti Les Moulins mezi obyvateli. Situace je napjatá a zmatená. Vpád na pozadí narko-banditismu vedl ke střelbě z automatických zbraní. Podle prvních informací dvě osoby zemřely a několik dalších bylo zraněno,“ informoval o jednom z dalších tragických případů střelby ve čtvrti starosta Nice Christian Estrosi.
Les Moulins, postavené v šedesátých letech pro rodiny navrátivší se z alžírské války, se postupně proměnilo v největší drogový trh regionu. Několik konkurenčních sítí podle The Guardianu ovládá pět klíčových prodejních míst. Obyvatelé, zvyklí na dealery, přítomnost násilí i občasné vraždy, nemají možnost uniknout.
Situace se v posledních letech ještě zhoršuje. I přes to, že je oblast od roku 2013 „prioritní bezpečnostní zónou“, zůstává dějištěm brutálních činů — včetně loňského žhářského útoku, při němž zemřelo sedm členů jedné rodiny, včetně tří dětí. Gangy si vyřizují účty bez ohledu na nevinné a konflikt přitahuje i zločince z jiných částí Francie, protože tři ze zatčených podezřelých pocházeli z oblasti Paříže.
Ministr spravedlnosti slíbil v rámci boje proti drogám postavit věznici uprostřed Amazonie
Problém dospěl tak daleko, že francouzský ministr spravedlnosti Darmanin na konci května podle webu Euronews oznámil plán investovat 400 milionů eur (přes 9,5 miliardy korun) do výstavby věznice s vysokým stupněm ostrahy uprostřed Amazonie jako součást boje proti závažné drogové kriminalitě.
Darmanin návrh oznámil během návštěvy Francouzské Guyany – zámořského území v Jižní Americe, které hraničí s Brazílií a Surinamem. V rámci tohoto plánu by měla být v Saint-Laurent-du-Maroni – oblasti Francouzské Guyany – postavena věznice s 500 lůžky, která pojme šedesát závažných drogových zločinců a patnáct teroristů, uvedl Darmanin.
Zařízení bude postaveno v blízkosti nechvalně známé trestanecké kolonie známé jako Ďáblův ostrov, jež byla podle Euronews známá krátkou průměrnou délkou života vězňů a kterou Francie provozovala až do padesátých let dvacátého století.
Na pozemku ministerstva spravedlnosti bude také postavena soudní budova, která by mohla být otevřena již v roce 2028, dodal. Ministr řekl francouzskému deníku Le Journal du Dimanche (JDD), že účelem věznice je „vyřadit nejnebezpečnější obchodníky s drogami“.
Darmanin si boj proti obchodu s drogami stanovil jako jednu ze svých nejvyšších priorit. Do letošního léta chce izolovat sto nejvýznamnějších drogových dealerů v zemi od jejich zločineckých sítí.
