Drogová mafie v Marseille si platí náctileté vrahy

„Mohl by to být vzkaz od nechvalně proslulého mafiánského gangu DZ: pokud nespácháte vraždy, na které jsme vás najali, dokážeme vám udělat tohle,“ míní mluvčí policejních odborů Rudy Mana.

„Vím, že pro obyvatele těchto čtvrtí je to úleva, když vidí, že policie vede operaci na potlačení drogové kriminality. Ale vyřeší se všechno za tři týdny? Bude to stačit? Nejsme si tím moc jistí,“ svěřila se Karima Mezienová, matka oběti drogových gangů.

„Mě se to netýká. Moc se kolem sebe nerozhlížím. Jen chodím do práce,“ prohlásil jeden z obyvatel čtvrti La Castellane. Ani to ale nemusí stačit. Zbloudilé kulky stále častěji zasahují a zabíjejí i nevinné kolemjdoucí nebo dokonce lidi v jejich domovech, u kterých se přestřelky gangů strhly. Nic na tom nemění ani masivní policejní zátahy.

Podobných operací už tamní obyvatelé mohli vidět celou řadu. „Vyžadovalo by to teď opravdu mimořádně masivní investice do vyšetřujících soudů, abychom dokázali posílat do vězení ty, kdo vraždí v našich čtvrtích,“ řekl poslanec za Marseille Sébastien Delogu.

Otázkou je, co si soudy počnou v případě, že je nájemný vrah nezletilý. V šedesáti procentech stíhaných případů je pachatelům mezi 14 a 21 lety. Touží po penězích, jsou tvární a nejsou členy gangu: pro drogové bossy je to ideální způsob, jak pro sebe snížit riziko surového podnikání.