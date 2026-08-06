Nejdražší demokratické primárky v Michiganu stranu rozdělily. Kvůli podpoře Izraele


před 4 mminutami|Zdroj: The New York Times, BBC, NBC, The Times, PBS, CNN, AP, ABC, ČT24, The Hill

Abdul El-Sayed vyhrál senátorské primárky v Michiganu navzdory tomu, že jeho protikandidátka Haley Stevensová disponovala rozpočtem 65 milionů dolarů (asi 1,35 miliardy korun). To z jejich soupeření udělalo nejdražší předvolební kampaň v historii Demokratické strany. Jejich programy se rozcházely především v přístupu k americké podpoře Izraele – a na této linii se rozštěpili i jejich straničtí kolegové. Jenže v podzimních volbách aktuální průzkumy preferují republikána Mikea Rogerse. El-Sayed tak bude potřebovat všechny demokraty.

El-Sayed, syn egyptských přistěhovalců narozený v Michiganu, označil izraelské operace v Pásmu Gazy za genocidu, čímž se jasně vymezil a postavil otázku americké podpory židovského státu do centra své předvolební kampaně. Jeruzalém takové označení svého počínání jasně odmítá.

Vítěz demokratických primárek zároveň prohlásil, že nevěří, že by Izrael měl existovat jako primárně židovský stát. Stevensovou ostře kritizoval za její proizraelské postoje. Ta se pro změnu důsledně vyhýbala otázkám ohledně finanční podpory, kterou jí mimo jiné poskytoval Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti (AIPAC).

Jedná se o zájmovou skupinu, která disponuje značnými finančními prostředky, jež vynakládá na podporu proizraelských kandidátů nebo soupeřů protiizraelských kandidátů. Stevensová od AIPACu získala na svou kampaň nejméně 30 milionů dolarů (asi 628 milionů korun), napsal zpravodajský server televizní stanice NBC News.

V demokratických primárkách v Michiganu zvítězil El-Sayed
Abdul El-Sayed

Porážka Stevensové, i když byla jen velmi těsná, představuje ze strany demokratických voličů zřídka vídané odmítnutí AIPACu, který v uplynulých letech podporoval řadu vítězných kandidátů.

Haley Stevensová
Zdroj: Robin Buckson/Pool via REUTERS

Nedávné průzkumy veřejného mínění naznačují, že rostoucí skupina voličů se domnívá, že USA v souvislosti s válkou s Íránem příliš podporují svého dlouholetého spojence Izrael. Tato otázka rezonuje v Michiganu i proto, že tam žije druhá největší arabsko-americká komunita v USA, napsal server The New York Times (NYT).

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Nadaný komunikátor El-Sayed

Podle NYT vděčí El-Sayed za vítězství svému komunikačnímu talentu – jeho projevy se dají snadno sestříhat do krátkých videí, která se pak virálně šíří na sociálních sítích. Navíc v Michiganu od zahájení své kampaně loni v dubnu procestoval velkou část státu a uspořádal více než 500 osobních setkání s voliči.

Stevensová naopak pořádala relativně málo veřejných akcí. Často hovořila o své lásce k Michiganu a jeho zpracovatelskému průmyslu – což je sice důležité téma, ale stěží takové, které by dokázalo nadchnout demokratické voliče frustrované současnou politickou situací, ve které má hlavní slovo republikánský prezident Donald Trump.

El-Sayed ve své kampani prosazuje podporu veřejné zdravotní péče, zdanění miliardářů a zrušení Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Podle webu britské veřejnoprávní stanice BBC díky tomu získal podporu voličů nespokojených s politikou hlavního proudu Demokratické strany.

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Abdul el-Sayed během předvolební kampaně, 2. srpna 2026

Trump komentoval El-Sayedův výkon v předvolební kampani slovy, že kandidáti podporovaní levicovou organizací Demokratičtí socialisté Ameriky (DSA) nebo jejími členy „zruinují naši zemi“.

Demokratičtí socialisté pro El-Sayeda

Nicméně El-Sayed – navzdory svým levicovým názorům – není členem DSA a označení „socialista“ odmítá jako neprospěšné. Zároveň však naslouchá svým spolustraníkům, kteří se identifikují jako demokratičtí socialisté.

Zejména pak newyorskému starostovi Zohranu Mamdanimu, jehož komunikační schopnosti na sociálních sítích či důraz na sociální programy a otázku vysokých životních nákladů mu loni pomohly k vítězství.

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El-Sayeda v primárkách podpořili i další známí demokratičtí socialisté, jako je poslankyně Alexandria Ocasio-Cortezová z New Yorku či senátor Bernie Sanders z Vermontu. Kromě nich ho podpořila i z michiganských senátních primárek odstoupivší demokratická kandidátka Mallory McMorrowová nebo kontroverzní levicový streamer Hasan Piker, který před primárkami o El-Sayedovi mluvil jako o „nejradikálnějším kandidátovi v Americe“.

Alexandria Ocasio-Cortezová, Abul El-Sayed a Bernie Sanders (zleva) během předvolební kampaně, 18. července 2026
Zdroj: Reuters/Rebecca Cook

Centristé pro Stevensovou

Stevensová naopak měla silnou podporu ze strany demokratického establishmentu. Na její stranu se postavila například guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová nebo lídr demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer.

Před rokem 2026 se málokdy stalo, aby demokrat podpořený Schumerem prohrál primárky do Senátu. Ale letos k tomu došlo hned dvakrát. Jako první neuspěla Janet Millsová, které prohrála v Maine, a teď selhala předvolební kampaň Stevensové. Nyní se Schumer bude muset s El-Sayedem usmířit, poslední měsíc primárek se totiž nesl v dost nepřátelském duchu.

Kampaň se vyostřila zejména poté, co odstoupila McMorrowová, která se snažila vystupovat jako kompromisní kandidátka. Nakonec ale nedokázala překlenout progresivní přístup El-Sayeda a centristickou cestu Stevensové.

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I sám El-Sayed se snaží o urovnání sporů z předvolební kampaně. Ve svém volebním štábu ve středu ráno řekl, že po uzavření volebních místností měl se Stevensovou „skvělý rozhovor“. Uznal, že mezi nimi proběhl tvrdý volební souboj, ale ocenil ji jako „jednu z nejoddanějších veřejných představitelek“. Dodal, že mají mnohem více společného, než je mezi nimi rozdílů.

V projevu po vyhlášení výsledků El-Sayed pokračoval v útocích na AIPAC. Zároveň ale dodal: „Všem mým sestrám a bratrům židovského vyznání, jakéhokoliv vyznání nebo úplně bez vyznání – chci, abyste věděli, že můj závazek k vaší bezpečnosti – k bezpečnosti Židů – je stejný jako můj závazek k bezpečnosti mých vlastních dcer“.

Demokraté potřebují v Michiganu vyhrát

Ačkoli demokraté z levicového křídla zaznamenali během letních primárek několik vítězství, tak stále musí získat zpět zklamané voliče z řad pracující třídy, kteří předloni hromadně podpořili Trumpa.

Průzkum Michigan Education ukázal, že v listopadových volbách by El-Sayed vůči republikánu Rogersovi zaostal o deset procentních bodů. A republikáni již nyní naznačili, jakým způsobem budou proti El-Sayedovi vést svou kampaň.

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Ve videospotu, který zveřejnili ve středu ráno amerického času, ho oslovovali jeho plným jménem – Abdulrahman Mohamed El-Sayed – a připomněli, že se odmítl distancovat od výroku svého podporovatele Pikera, který prohlásil, že „Amerika si 11. září 2001 zasloužila“.

Rogers a republikáni zároveň dali najevo, že považují El-Sayeda za snazšího soupeře než Stevensovou. Před primárkami dokonce zaplatili videospoty na jeho podporu.

V současné době mají republikáni v Senátu 53 mandátů, takže v listopadových volbách se demokraté budou snažit získat čtyři křesla, která v současnosti drží republikáni. Demokraté však zároveň musí obhájit všechny své mandáty – jedním z nich je i ten v Michiganu.

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