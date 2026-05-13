Soud poslal Benešovou kvůli restituci Bečvářova statku na pět let do vězení


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Pražský vrchní soud ve středu poslal bývalou ředitelku pražského pozemkového úřadu Evu Benešovou kvůli restitucím takzvaného Bečvářova statku na pět let do vězení. Zakázal jí také na pět let působit ve státní správě či samosprávě na rozhodovací pozici. Odvolací senát rozhodoval pouze o trestu, vinnou z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby byla žena uznána už dříve. Neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími dvěma úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně 1,4 miliardy korun.

Odvolací senát vynesl ve věci již několikátý pravomocný verdikt. Dříve ženě opakovaně ukládal podmíněné tresty. Rozhodnutí ale vždy zrušil Nejvyšší soud (NS). Tentokrát případ také přidělil projednání jinému senátu.

„Zdejší soud je vázán právním názorem Nejvyššího soudu,“ prohlásil předseda senátu Robert Pacovský. Podle názoru NS nebyl důvod, aby soud Benešové mimořádně snížil trest, jako to několikrát udělal odvolací senát vedený Jiřím Lněničkou. Naposledy od něj žena dostala tříletý trest vězení s podmínečným odkladem na pět let. Zákonnou sazbu, která činí pět až dvanáct let vězení, pokládal soudce vzhledem k okolnostem za nepřiměřeně přísnou, například kvůli zdravotnímu stavu Benešové a délce řízení.

Bečvářův statek

Ženino zdraví i délku řízení zohlednil podle odůvodnění i senát Pacovského. Ženě pomohlo i částečné nahrazení škody, jejíž výše však patřila k nejvíce přitěžujícím okolnostem. „Výše škody není běžná ani z pohledu rozhodování Vrchního soudu v Praze,“ upozornil Pacovský.

Benešová se chce bránit dovoláním

Žena považuje trest za nespravedlivý. Nesouhlasí s tím, jak velkou roli při rozhodování o náhradních pozemcích při restitucích Bečvářova statku jí soudy přidělily. „Nevím, jak by mě mohlo nápravné zařízení napravit. Rodina i já plníme své závazky,“ sdělila. Její advokát Jan Polesný doplnil, že se žena léčí s onkologickým onemocněním a má i psychické problémy. Proti verdiktu se bude bránit i přes již daný názor NS dovoláním. Je podle něj nezbytné pro případné podání ústavní stížnosti. Právník se spolu s Benešovou také snaží o obnovu řízení. Státní zástupce Jiří Pražák je s uloženým trestem spokojen.

Trojice bývalých pracovníků pozemkového úřadu se v kauze zpovídala z několika rozhodnutí z let 2009 až 2012. Emílie Bednářová a v některých případech i další restituenti na jejich základě obdrželi lukrativní pozemky jako náhradu za to, že jim stát nevrátil statky po Janu Marii Bečvářovi ve Strašnicích a na Žižkově. Na pozemky však neměli nárok.

Bednářovou označil úředník Jan Horák za neteř po Bečvářovi, ačkoli měla nárok pouze na dědictví po jeho bratru Josefovi, který ji uvedl v závěti. Další restituenti zase mohli dědit pouze po jeho sestře. Škodu vyčíslily soudy až na 1,4 miliardy. Horák si po řadě zvratů vyslechl pětiletý trest vězení, Petr Chmelík dostal podmínku.

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

ŽivěVláda chce měnit rozložení moci, kritizuje novelu rozpočtových zákonů opozice

Poslanci ve středu v závěrečném kole projednávají vládní novelu zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu ostře kritizuje opozice, obává se toho, že změny kabinetu umožní nekontrolovatelné utrácení, a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Její zástupci také hovořili o posunu v rozdělení moci mezi výkonnou složkou a zákonodárným sborem. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v rozpravě odmítla, že by nemyslela na další generace. „Právě naopak,“ sdělila.
Za pašování kokainu v dortech půjde hlavní organizátor na osm let do vězení

Pražský městský soud potrestal sedm cizinců a jednoho Čecha za dovoz 32 kilogramů kokainu z Německa do Česka čtyř až osmiletým vězením, k tomu dva vyhostil, dva od soudu odešli s podmínku. Pět z nich se odvolalo. Vyplývá to z rozsudku, který má ČT k dispozici. Organizovaná skupina drogu v dortech převážela linkovým autobusem z Berlína na pražskou Florenc.
Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

Lebku svaté Zdislavy pachatel ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal, řekl představený a děkan dominikánů v Jablonném v Podještědí na Liberecku Pavel P. Mayer. Alarm byl v tu dobu kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Kněz se připravoval v zákristii. „Když přišel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat,“ přiblížil Mayer.
V kauze Ústřední vojenské nemocnice policie obvinila deset lidí

Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím deset lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Ve středu o tom informoval šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.
Policie vyšetřuje výrobce kojeneckého mléka Nestlé a Danone, píší Seznam Zprávy

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Trestní oznámení na firmy podal český zástupce celosvětové organizace IBFAN (Mezinárodní síť na podporu zdravé dětské výživy).
VideoZtráta reputace fotbalu, zhodnotil Šťastný nedohrané derby Slavie a Sparty

Nedohrané fotbalové derby Slavie a Sparty bude ještě dlouho předmětem diskuzí, řekl v pořadu Interview ČT24 ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Podle něj došlo ke ztrátě reputace fotbalu i nalomení důvěry mezi Slavií a fanoušky. Šťastný avizoval, že bude jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) o využití kamerových záznamů a technologie rozpoznávání obličejů. Ministr připustil, že legislativa vylučuje průběžné skenování lidí, ale zdůraznil, že existují výjimky. „Mým úkolem je ve spolupráci s ÚOOÚ, s ministerstvem vnitra a s ministerstvem spravedlnosti hledat cestu, jak to udělat,“ dodal ministr. Zdůraznil, že technologii není možné využít plošně, ale pouze za přísné regulace a v konkrétních případech. Rozhovor vedl moderátor Daniel Takáč.
Neznámý pachatel odcizil z baziliky na Liberecku lebku svaté Zdislavy

Neznámý pachatel v úterý vpodvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa, svatořečena byla v roce 1995.
