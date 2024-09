O trestu pro Benešovou v kauze Bečvářova statku znovu rozhodne vrchní soud

„Na základě dovolání nejvyššího státního zástupce se zrušuje rozsudek Vrchního soudu v Praze a přikazuje se mu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl,“ uvedla mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková bez dalších podrobností. Plné odůvodnění zatím není dostupné.

V kauze šlo o to, že lukrativní náhradní pozemky získali neoprávnění restituenti. Za zneužití pravomoci úřední osoby hrozilo Evě Benešové pět až dvanáct let ve vězení. Vrchní soud jí po řadě zvratů a protichůdných rozsudků uložil tři roky vězení s podmínečným odkladem na pět let. Mimořádné snížení trestu pod sazbu zdůvodnil zdravotním stavem Benešové, dále tím, že se stará o matku, ale také tím, že její stíhání trvalo asi deset let a průtahy nezavinila.

Stříž: Chyběly silné důvody ke snížení trestu

Podle Stříže však chyběly dostatečně silné důvody k mimořádnému snížení trestu. Navrhoval, aby Nejvyšší soud rozhodnutí o trestu zrušil a sám vyměřil jiný, přiměřenější. Stříž měl totiž podle dovolání pochybnost o tom, zda bude vrchní soud respektovat autoritu nejvyšší instance.