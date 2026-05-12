Viceprezident Hospodářské komory Štefl byl propuštěn z vazby, píší Seznam Zprávy


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl, stíhaný v kauze údajného zneužívání dotací na inovace, byl propuštěn z vazby. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Evropský pověřený žalobce Radek Mezlík webu řekl, že důvody vazby pominuly.

Podnikatel patří k sedmi obviněným lidem v uvedeném případu. Městský soud v Brně ho do vazby poslal 10. dubna.

Žalobce Mezlík původně navrhoval vazbu pro tři obviněné, devětašedesátiletý Štefl byl jediný, u kterého soud tento krok posvětil. Vyšetřovatelé se obávali, že by Štefl na svobodě mohl ovlivňovat svědky. Tento důvod už pominul. „Policejní orgán již provedl množství úkonů, u kterých byla dána obava z jejich možného ovlivnění. U dalších úkonů již tato obava není tolik intenzivní,“ cituje server Mezlíka.

„Držení obviněného ve vazbě považuji za extrémní opatření, proto nebylo využito maximální možné délky trvání vazby a obviněný mohl být přibližně po jednom měsíci z vazby propuštěn,“ doplnil žalobce.

Kauza se podle dostupných informací týká inovačního centra SmartPark u brněnského výstaviště s kancelářemi a laboratořemi pro biotechnologie a biomedicínu. Obviněno je sedm lidí a dvě firmy. Vazbu Mezlík navrhoval ještě pro dva další lidi, městský soud je ale propustil na svobodu. Šlo o pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou a podle dostupných informací také o bývalého náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu Mariana Piechu.

„Obvinění jsou ohrožení trestem odnětí svobody pět až deset roků, v případě úředních osob až 12 roků, ale myslím, že takové úvahy jsou ještě předčasné,“ uvedl dříve Mezlík.

Dotační podvod i poškození finančních zájmů EU

Stíhání se týká trestných činů dotačního podvodu, poškození finančních zájmů EU, podplacení, přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a vydírání. Konkrétní právní kvalifikace se u jednotlivých obviněných liší podle jejich podílu na trestné činnosti.

Konkrétně jde podle Seznam Zpráv o dva projekty financované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Obvinění údajně předkládali nepravdivé či zkreslené informace s cílem neoprávněně získat z fondů EU peníze určené pro projekty zaměřené na rozvoj inovační infrastruktury. Podle Úřadu evropského veřejného žalobce existuje podezření, že pachatelé využili svých vazeb na vysoce postavené veřejné činitele.

Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se pachatelé pokusili nelegálně získat přibližně 13,5 milionu eur (340 milionů korun), přičemž zhruba pět milionů eur (123 milionů korun) jim bylo skutečně vyplaceno. Policejní centrála kvůli případu zasahovala na začátku dubna zejména na území Prahy a Brna včetně brněnského stavebního úřadu.

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

07:39Aktualizovánopřed 18 mminutami
Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsali smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

před 1 hhodinou
Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

12:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

před 5 hhodinami
Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

před 6 hhodinami
Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

před 10 hhodinami
Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

10:57Aktualizovánopřed 10 hhodinami
Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper"

před 14 hhodinami

VideoFramatome a Centrum výzkumu Řež podepsali smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

Francouzská společnost Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsali smlouvu o spolupráci na vývoji jaderného paliva a technologií jaderné bezpečnosti. I to má přispět k postupnému odchodu od paliva z Ruska. Dodávky ruského paliva do Temelína nahradila americká společnost Westinghouse. V případě Dukovan byla podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže situace složitější, protože palivo se muselo zcela nově vyvinout – nikde na trhu nebyla nabídka paliva pro tamní typ reaktorů. Dukovany tak budou ruské palivo ještě zhruba rok a půl odebírat.
před 1 hhodinou

VideoPrůměrná cena poledního menu v restauracích přesáhla 200 korun

Obědy mimo domov lidem zdražily – průměrná cena poledního menu v českých restauracích v dubnu poprvé přesáhla dvě stě korun. Platí to hlavně pro velká města, za oběd tak lidé platí průměrně o šest korun více než v dubnu minulého roku. Ceny jsou nejvyšší v Praze, a to především ve čtvrtích, kde řada lidí pracuje v kancelářích. Nejnovější průzkum ukazuje, že pro průměrného zákazníka v Česku zůstává rozhodujícím faktorem cena.
před 1 hhodinou

Šťastný chce prosadit zákaz zahalování obličeje na sportovních akcích

Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) chce v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje či zpřísnit sankce za vstup na hrací plochu. Řekl to po úterním jednání s fotbalovými funkcionáři. Ministr chystá také schůzku s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ohledně možnosti využití kamerových systémů s rozpoznáním obličejů.
17:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Disciplinární komise kvůli nedohranému fotbalovému derby se Spartou potrestala klub SK Slavia Praha nejvyšší možnou pokutou 10 milionů korun, odehráním čtyř utkání bez přítomnosti diváků a kontumační prohrou 0:3. Sobotní duel v Edenu byl předčasně ukončen za stavu 3:2 pro domácí kvůli vniknutí slávistických fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Sparta dostala pokutu 600 tisíc korun za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu.
12:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Vykázání z domova kvůli domácímu násilí bylo loni nejvíce od roku 2007

Policie přikročila loni k 1640 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím evidovaly odbory ochrany dětí. Údaje zveřejnila Asociace pracovníků intervenčních center ČR. Podle jejích zástupkyň nestačí poskytnout pomoc až v době vykázání, nutná je prevence.
před 4 hhodinami

Policie zasahovala v Ústřední vojenské nemocnici i jinde. Zadržela jedenáct lidí

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech jedenáct lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků.
11:32Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Policie varuje před dalším trikem podvodníků. Oběti se mohou zaplést do praní peněz

Pražská policie varovala před dalším způsobem, jak se pachatelé snaží legalizovat peníze z trestné činnosti. Pod záminkou zablokovaného účtu nebo toho, že účet vůbec nemají, za finanční odměnu lidi požádají, zda si mohou nechat třeba výdělek poslat na jejich účet a poté si peníze vybrat z bankomatu. Jde ale o finance z falešných investic nebo podvodů a i za zmíněnou pomoc s jejich legalizací hrozí lidem až rok vězení, upozornil na webu policejní mluvčí Jan Daněk.
před 7 hhodinami
