Otrávených balení s dětskou výživou by mohlo být podle médií až dvanáct


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Otrávených balení s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP by mohlo být až dvanáct, dosud se přitom hovořilo o šesti baleních, z nichž pět se policii podařilo zajistit. Informují o tom rakouská média včetně veřejnoprávní stanice ORF, konkrétní zdroje ale neuvádějí. Případ vydírání firmy HiPP, která má sídlo v Německu, se bezprostředně týká Česka, Slovenska a Rakouska, kde se skleničky s výživou kontaminovanou jedem na krysy našly.

Podle rakouských médií neexistuje žádné potvrzení, že se do oběhu dostalo skutečně šest skleniček s výživou. Informaci o možných šesti dalších otrávených balení ale úřady nepotvrdily.

Bavorská policie uvedla, že v Německu, kde má firma HiPP centrálu, nebylo nalezeno žádné otrávené balení. Podle německé policie dvě balení úřady zajistily v České republice, dvě na Slovensku a jedno v Rakousku. Tam se dále pátrá po jednom dalším kontaminovaném balení. Mohlo být prodané ve městě Eisenstadt, které se nachází nedaleko hranic s Maďarskem. Není proto podle úřadů vyloučené, že ho koupil zákazník z této země.

Pátrání po otráveném balením se zaměřilo i na domovy pro seniory a nemocnice, výživu totiž zdravotníci a pečovatelé často používají pro seniory či handicapované.

E-mail od vyděrače

Společnost HiPP dostala koncem března e-mail, ve kterém vyděrač podle listu Die Presse požadoval dva miliony eur (49 milionu korun). Zprávy si ale firma všimla až 16. dubna, kdy informovala policii. Společnost ke zpoždění uvedla, že e-mail přišel na obecnou adresu a nikoli do schránky konkrétního pracovníka.

V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Česká policie uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco.

Ilustrační foto

Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici. V takových případech je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Výběr redakce

Požár střelnice uzavřel metro B mezi Českomoravskou a Černým Mostem

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Konec bojů, nebo jen pauza? Libanonci se vracejí domů s obavami z další eskalace

před 3 hhodinami
Prodloužení příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, řekl Trump

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Svět se změnil, prohlásil Tusk. S Macronem chce spolupráci na jaderném odstrašování

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
před 5 hhodinami
Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Za zpoplatnění dálniční známky pro elektroauta Česku mohou hrozit sankce

před 6 hhodinami
Starostka dostala za zneužití pravomocí či dotační podvod podmínku a pokutu. Rezignaci odmítá

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Požár střelnice uzavřel metro B mezi Českomoravskou a Černým Mostem

Část metra linky B mezi stanicemi Českomoravská a Černý Most je uzavřena. Důvodem je požár střelnice pod tubusem metra mezi Rajskou zahradou a Černým Mostem. Obě stanice jsou zakouřené, dopravní podnik preventivně evakuoval cestující a zajišťuje odvětrání stanic i tubusů. Hasiči likvidují požár střelnice. Nikdo se nezranil, uvedli mluvčí hasičů Vojtěch Rotschedl a mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. Podle provozovatelů střelnice zahořel jeden z ochranných prvků.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Případ otrávené dětské výživy řeší kriminalisté ze tří zemí. Dvě sklenice obsahující jed na krysy se našly v Česku, další dvě na Slovensku a jedna v Rakousku. Policisté hovoří o vydírání výrobce, obchodní řetězce tyto produkty dočasně stahují. Rakouská média přišla s informací, že zaměstnanci firmy HiPP, která výživy vyrábí, si e-mailu s výhrůžkami zřejmě všimli až dva týdny po vypršení ultimáta. Bezpečnost potravin v Česku hlídá několik úřadů. Závadných, falšovaných nebo přímo nebezpečných výrobků objeví ročně stovky. Případy vyhrožování otrávením potravin jsou v Česku ale ojedinělé.
před 5 hhodinami

Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

Ministerstvo zahraničí ruskému velvyslanci v Česku Alexandru Zmejevskému vyjádřilo důrazný protest vůči výhrůžkám tuzemským firmám. Podobná rétorika vůči Česku, zdejším subjektům i českým spojencům je zcela nepřípustná, uvedl následně úřad. Velvyslance v pondělí dopoledne na resortu přijala vrchní ředitelka evropské sekce Hana Hubáčková, o jeho předvolání rozhodl minulý týden ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Velvyslanec Zmejevskij protest odmítl, uvedla později ruská ambasáda.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoZa zpoplatnění dálniční známky pro elektroauta Česku mohou hrozit sankce

Zatímco řidiči aut se spalovacími motory za dálniční známku platit musí, vlastnící elektromobilů ne. Vláda chce ale pravidla pro oba typy vozidel srovnat. Ministerstva financí a průmyslu a dopravy však varují, že Česko za takový krok může být potrestáno, protože čerpá evropské dotace na podporu elektromobility. Změnu zatím kabinet plánuje od nového roku, kdy se má zrušit i zvyšování ceny dálničních známek. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) však připustil, že v případě pochybností Evropské komise by se krok mohl zpozdit.
před 6 hhodinami

Starostka dostala za zneužití pravomocí či dotační podvod podmínku a pokutu. Rezignaci odmítá

Podmínkou na dva a půl roku a pokutou čtvrt milionu potrestal nepravomocně soud starostku Dobříkova u Chocně Nikolu Kajsrlíkovou (nestr.). Vyplácela obecní peníze bez souhlasu zastupitelů, použila dotace na jiné účely, než měla, a manipulovala se zápisy z jednání zastupitelů.
před 6 hhodinami

Rozpočtové určení daní budeme řešit, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

Domlouvat se na změně rozpočtového určení daní lze, až se všechny regiony domluví na její podobě, uvedl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda tak zamítla návrh Pardubického kraje. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po zasedání oznámil, že stát a ČEZ v pátek uzavřou memorandum k rozvoji malých modulárních reaktorů. Ministři také mimo jiné schválili cestu šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé) do Saúdské Arábie, kde má od středy usilovat o spolupráci.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů. Likvidace potrvá do úterý

Požár skladu plastů v Brně-Přízřenicích, který se rozhořel v pondělí brzy ráno, dostali hasiči po poledni pod kontrolu. Ve 12:30 ohlásili lokalizaci, plameny už se tedy nešíří. Tři hasiči se lehce zranili, záchranáři je ošetřili na místě. Předběžná výše škody po požáru je 50 milionů korun, jeho příčinu vyšetřovatelé zjišťují. U události zasahovalo přes sto hasičů. Úplnou likvidaci ale s největší pravděpodobností ohlásí až v úterý ráno.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...