VideoPřípad otrávené dětské výživy řeší kriminalisté ze tří zemí


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Jedy v dětské výživě
Případ otrávené dětské výživy řeší kriminalisté ze tří zemí. Dvě sklenice obsahující jed na krysy se našly v Česku, další dvě na Slovensku a jedna v Rakousku. Policisté hovoří o vydírání výrobce, obchodní řetězce tyto produkty dočasně stahují. Rakouská média přišla s informací, že zaměstnanci firmy HiPP, která výživy vyrábí, si e-mailu s výhrůžkami zřejmě všimli až dva týdny po vypršení ultimáta. Bezpečnost potravin v Česku hlídá několik úřadů. Závadných, falšovaných nebo přímo nebezpečných výrobků objeví ročně stovky. Případy vyhrožování otrávením potravin jsou v Česku ale ojedinělé.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

Požár střelnice uzavřel metro B mezi Českomoravskou a Černým Mostem

Část metra linky B mezi stanicemi Českomoravská a Černý Most je uzavřena. Důvodem je požár střelnice pod tubusem metra mezi Rajskou zahradou a Černým Mostem. Obě stanice jsou zakouřené a dopravní podnik zajišťuje jejich odvětrání. Hasiči likvidují požár střelnice, uvedl mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.
20:21Aktualizovánopřed 3 mminutami

Případ otrávené dětské výživy řeší kriminalisté ze tří zemí. Dvě sklenice obsahující jed na krysy se našly v Česku, další dvě na Slovensku a jedna v Rakousku. Policisté hovoří o vydírání výrobce, obchodní řetězce tyto produkty dočasně stahují. Rakouská média přišla s informací, že zaměstnanci firmy HiPP, která výživy vyrábí, si e-mailu s výhrůžkami zřejmě všimli až dva týdny po vypršení ultimáta. Bezpečnost potravin v Česku hlídá několik úřadů. Závadných, falšovaných nebo přímo nebezpečných výrobků objeví ročně stovky. Případy vyhrožování otrávením potravin jsou v Česku ale ojedinělé.
před 30 mminutami

Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

Ministerstvo zahraničí ruskému velvyslanci v Česku Alexandru Zmejevskému vyjádřilo důrazný protest vůči výhrůžkám tuzemským firmám. Podobná rétorika vůči Česku, zdejším subjektům i českým spojencům je zcela nepřípustná, uvedl následně úřad. Velvyslance v pondělí dopoledne na resortu přijala vrchní ředitelka evropské sekce Hana Hubáčková, o jeho předvolání rozhodl minulý týden ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Velvyslanec Zmejevskij protest odmítl, uvedla později ruská ambasáda.
13:53Aktualizovánopřed 43 mminutami

Za zpoplatnění dálniční známky pro elektroauta Česku mohou hrozit sankce

Zatímco řidiči aut se spalovacími motory za dálniční známku platit musí, vlastnící elektromobilů ne. Vláda chce ale pravidla pro oba typy vozidel srovnat. Ministerstva financí a průmyslu a dopravy však varují, že Česko za takový krok může být potrestáno, protože čerpá evropské dotace na podporu elektromobility. Změnu zatím kabinet plánuje od nového roku, kdy se má zrušit i zvyšování ceny dálničních známek. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) však připustil, že v případě pochybností Evropské komise by se krok mohl zpozdit.
před 1 hhodinou

Starostka dostala za zneužití pravomocí či dotační podvod podmínku a pokutu. Rezignaci odmítá

Podmínkou na dva a půl roku a pokutou čtvrt milionu potrestal nepravomocně soud starostku Dobříkova u Chocně Nikolu Kajsrlíkovou (nestr.). Vyplácela obecní peníze bez souhlasu zastupitelů, použila dotace na jiné účely, než měla, a manipulovala se zápisy z jednání zastupitelů.
před 1 hhodinou

Rozpočtové určení daní budeme řešit, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

Domlouvat se na změně rozpočtového určení daní lze, až se všechny regiony domluví na její podobě, uvedl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda tak zamítla návrh Pardubického kraje. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po zasedání oznámil, že stát a ČEZ v pátek uzavřou memorandum k rozvoji malých modulárních reaktorů. Ministři také mimo jiné schválili cestu šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé) do Saúdské Arábie, kde má od středy usilovat o spolupráci.
04:55Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů. Likvidace potrvá do úterý

Požár skladu plastů v Brně-Přízřenicích, který se rozhořel v pondělí brzy ráno, dostali hasiči po poledni pod kontrolu. Ve 12:30 ohlásili lokalizaci, plameny už se tedy nešíří. Tři hasiči se lehce zranili, záchranáři je ošetřili na místě. Předběžná výše škody po požáru je 50 milionů korun, jeho příčinu vyšetřovatelé zjišťují. U události zasahovalo přes sto hasičů. Úplnou likvidaci ale s největší pravděpodobností ohlásí až v úterý ráno.
11:10Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Státní zástupce obžaloval policistu, který sváděl k sexu domnělou nezletilou dívku

Státní zástupce podal obžalobu na policistu, který si na internetové seznamce dopisoval s falešným uživatelským profilem čtrnáctileté dívky a sváděl ji k pohlavnímu styku, řekl ČT mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Obžaloba jej viní z navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Věc je součástí případu takzvaných lovců pedofilů, kteří se na webu vydávali za nezletilé dívky, aby vylákali na schůzku dospělé muže, které pak fyzicky napadali.
před 3 hhodinami
