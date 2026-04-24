Rakouská dětská výživa obsahovala patnáct mikrogramů jedu

Sklenička s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP, která se našla minulý týden na východě Rakouska, obsahovala patnáct mikrogramů jedu na krysy. Píše to agentura AP s odkazem na státní zastupitelství v Eisenstadtu. Toxikologický posudek má nyní objasnit, jaké důsledky by pozření tohoto množství jedu mohlo mít pro lidský organismus.
Rakouské úřady v souvislosti s případem zahájily vyšetřování kvůli podezření na úmyslné obecné ohrožení. Kromě toho se vyšetřování podle APA zaměřuje i na možný pokus o úmyslné těžké ublížení na zdraví.
Sklenička, s níž někdo manipuloval, byla minulou sobotu zajištěna v obci Schützen am Gebirge v rakouské spolkové zemi Burgenland. Kauza údajného vydírání firmy HiPP, která má sídlo v Německu, se bezprostředně týká také Česka a Slovenska, kde se skleničky s výživou kontaminovanou jedem na krysy také našly.
Případné důsledky zatím nejsou jasné
Zdravotní důsledky dávky patnácti mikrogramů jedu pro dětský organismus jsou podle rakouského státního zastupitelství předmětem dalšího vyšetřování – včetně toho, zda mohly být smrtelné. Výsledky se očekávají nejdříve koncem příštího týdne.
Burgenlandská policie mezitím pokračuje v pátrání po druhé skleničce, s níž někdo podle jejích informací možná manipuloval a která údajně šla do prodeje ve stejném supermarketu řetězce Spar nedaleko Eisenstadtu. Dosud nebyla nalezena, přestože se pátrání zaměřilo na rodiny s malými dětmi z okolí.
Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) po zajištění první skleničky upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici.
Společnost HiPP v pondělí k případu uvedla, že se stala obětí vydírání. Podle rakouského listu Die Presse vyděrač požadoval po firmě dva miliony eur, tedy asi 49 milionů korun.
V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Česká policie uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Dvě kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco.
Úřady na Slovensku v rámci mezinárodní spolupráce zajistily dvě podezřelá balení a slovenská policie vyšetřuje podezření na kontaminaci balení jako zločin obecného ohrožení.
Německé úřady mezitím vyšetřují případ pro podezření z pokusu o vydírání výrobce dětské výživy. Ta byla z prodeje stažena.