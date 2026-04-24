Rakouská dětská výživa obsahovala patnáct mikrogramů jedu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Sklenička s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP, která se našla minulý týden na východě Rakouska, obsahovala patnáct mikrogramů jedu na krysy. Píše to agentura AP s odkazem na státní zastupitelství v Eisenstadtu. Toxikologický posudek má nyní objasnit, jaké důsledky by pozření tohoto množství jedu mohlo mít pro lidský organismus.

Rakouské úřady v souvislosti s případem zahájily vyšetřování kvůli podezření na úmyslné obecné ohrožení. Kromě toho se vyšetřování podle APA zaměřuje i na možný pokus o úmyslné těžké ublížení na zdraví.

Sklenička, s níž někdo manipuloval, byla minulou sobotu zajištěna v obci Schützen am Gebirge v rakouské spolkové zemi Burgenland. Kauza údajného vydírání firmy HiPP, která má sídlo v Německu, se bezprostředně týká také Česka a Slovenska, kde se skleničky s výživou kontaminovanou jedem na krysy také našly.

Případ otrávené dětské výživy řeší kriminalisté ze tří zemí
Případné důsledky zatím nejsou jasné

Zdravotní důsledky dávky patnácti mikrogramů jedu pro dětský organismus jsou podle rakouského státního zastupitelství předmětem dalšího vyšetřování – včetně toho, zda mohly být smrtelné. Výsledky se očekávají nejdříve koncem příštího týdne.

Burgenlandská policie mezitím pokračuje v pátrání po druhé skleničce, s níž někdo podle jejích informací možná manipuloval a která údajně šla do prodeje ve stejném supermarketu řetězce Spar nedaleko Eisenstadtu. Dosud nebyla nalezena, přestože se pátrání zaměřilo na rodiny s malými dětmi z okolí.

Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) po zajištění první skleničky upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici.

Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc
Společnost HiPP v pondělí k případu uvedla, že se stala obětí vydírání. Podle rakouského listu Die Presse vyděrač požadoval po firmě dva miliony eur, tedy asi 49 milionů korun.

V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Česká policie uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Dvě kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco.

Úřady na Slovensku v rámci mezinárodní spolupráce zajistily dvě podezřelá balení a slovenská policie vyšetřuje podezření na kontaminaci balení jako zločin obecného ohrožení.

Německé úřady mezitím vyšetřují případ pro podezření z pokusu o vydírání výrobce dětské výživy. Ta byla z prodeje stažena.

Veterináři zakazují v Česku prodej 44 kojeneckých výživ kvůli toxinu
Novým šéfem lidovců je Grolich. Prvním místopředsedou byl zvolen Činčila

„Prázdné Španělsko“ láká migranty do vylidněných venkovských oblastí

Při cestě z Madridu směrem na severovýchod se po dvou a půl hodinách jízdy jako první objeví zřícenina mohutného středověkého hradu na kopci nad obcí Molina de Aragón. Četné kostely, biskupský palác a hradby jsou dalšími pozůstatky někdejšího rozkvětu města. Časy se ale změnily.
Rusko ztratilo ve válce s Ukrajinou téměř milion a čtvrt vojáků, píše nizozemská rozvědka

Od počátku své plnohodnotné pozemní invaze na Ukrajinu utrpělo Rusko trvalé ztráty zhruba milion a dvě stě tisíc vojáků, Ukrajina zhruba půl milionu, odhaduje nizozemská vojenská rozvědka MIVD. Ve své zprávě dále píše, že Moskva by mohla být připravená na regionální konflikt s NATO během jednoho roku po případném konci války s Ukrajinou.
Putin by se podle Kremlu mohl zúčastnit summitu G20 na Floridě

Ruský vládce Vladimir Putin by se mohl zúčastnit prosincového summitu G20 na Floridě. Podle agentury Interfax to uvedl Kreml, který tak reagoval na dřívější zprávu listu The Washington Post a dalších médií, že americký prezident Donald Trump chce svůj ruský protějšek na setkání největších ekonomik světa do Miami pozvat. Trump tvrdí, že o pozvánce neví a že pochybuje, že by ruský vládce přijel, i když by to dle něj bylo „přínosné“.
Válka s Íránem vyčerpala zásoby klíčových zbraní armády USA, píší NYT

Válka s Íránem, která začala koncem února, výrazně vyčerpala zásoby některých klíčových a velmi drahých zbraní americké armády. Podle představitelů vlády i Kongresu to snížilo připravenost USA čelit potenciálním protivníkům, jako jsou Rusko a Čína, napsal deník The New York Times (NYT) s odkazem na interní odhady Pentagonu a informace od zákonodárců.
Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny, oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v Oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP šéf Bílého domu zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos. Poslanec libanonského teroristického hnutí Hizballáh Alí Fajjád označil prodloužení příměří s Izraelem za bezvýznamné.
Trumpův „korunní princ“ Vance možná ztrácí půdu pod nohama

Americký viceprezident JD Vance svou kariéru postavil na odporu k zahraničím intervencím, ale prezident Donald Trump přesto zaútočil na Írán. Vance je pověřený vedením rozhovorů s Teheránem, ale podle amerikanisty Jiřího Pondělíčka se spekuluje, že v nich hraje úlohu „obětního beránka“. O viceprezidentovi se dlouho mluvilo jako o nástupci Trumpa. Ten však spolu s lidmi v jeho okolí porovnává Vance s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
Ruské útoky zabily v Oděse dva seniory a zranily sedmnáct lidí

Seniorský pár zemřel v noci na pátek při ruském útoku na Oděsu, informovala ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace (DSNS) a oblastní vojenská správa. Dalších sedmnáct lidí je zraněných, jejich počet od rána vzrostl o dva. Ruské bezpilotní letouny zasáhly ve městě obytné domy, civilní infrastrukturu i nákladní loď mířící do přístavu. Rusko později podniklo nálety na Kyjev a město Balaklija v Charkovské oblasti.
