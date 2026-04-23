Veterináři zakazují v Česku prodej 44 kojeneckých výživ kvůli toxinu

Státní veterinární správa (SVS) zakazuje v Česku prodávat 44 mléčných výživ pro kojence od tuctu různých výrobců z EU kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulidu, informovala ve čtvrtek SVS. Obchodníci a provozovatelé, kteří mají některou z výživ na skladě, je musí neškodně odstranit nebo vrátit výrobci. Pokud mají výživu lidé doma, neměli by ji podávat kojencům a mohou ji vrátit v místě nákupu. Za porušení zákazu distribuce hrozí až dvoumilionová pokuta.
Zákaz se týká celkem 120 šarží od dvanácti výrobců z různých zemí EU. Seznam všech výživ najdou lidé na úřední desce veterinární správy. Mezi zakázanými výživami jsou například produkty od výrobců Nestlé, Danone nebo Lactalis.
Cereulid podle veterinářů způsobuje nevolnost a zvracení, které odezní většinou v řádu několika hodin. V krajních případech ale může intoxikace toto látkou vyústit v závažné stavy, jako je například dysfunkce nebo selhání orgánů, zejména jater, tenkého střeva nebo slinivky břišní.
Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) už dříve zakázala uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy, ve kterých testy odhalily rovněž cereulid. Šlo o kojeneckou výživu Happy Mimi 1 od estonského výrobce Dana Europe, výživu Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 a výživu Nutrilon ADVANCED GOOD NIGHT 1 od výrobce Danone. Zmíněné tři výrobky jsou i mezi nově zakázanými výživami. Přibyly k nim i další výrobky s nevyhovujícím výsledkem vyšetření, o jejichž možné přítomnosti na tuzemském trhu informovaly Česko ostatní členské státy prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva.
Na trhu byly výrobky pořád k sehnání
Povinnost stáhnout z trhu nebezpečnou potravinu stanovuje provozovatelům potravinářských podniků legislativa. Nicméně z podnětů spotřebitelů podle veterinářů vyplynulo, že výrobky, které měly být staženy, byly na trhu stále k dispozici. SVS proto přistoupila k plošnému opatření, které navazuje na předchozí kroky potravinářské inspekce.
Nejde o jediný problém s kojeneckou výživou. V neděli se v několika skleničkách výživy značky HiPP našel jed na krysy, případ se bezprostředně týká Česka, Slovenska a Rakouska. Společnost HiPP v pondělí k případu uvedla, že se stala obětí vydírání. Podle rakouského listu Die Presse vyděrač požadoval po firmě dva miliony eur, tedy asi 49 milionů korun.
V tuzemsku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i SZPI. Česká policie sdělila, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco. Zatím není jasné, v jak vysokých koncentracích v nich byl jed obsažen.