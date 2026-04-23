Veterináři zakazují v Česku prodej 44 kojeneckých výživ kvůli toxinu


23. 4. 2026Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Státní veterinární správa (SVS) zakazuje v Česku prodávat 44 mléčných výživ pro kojence od tuctu různých výrobců z EU kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulidu, informovala ve čtvrtek SVS. Obchodníci a provozovatelé, kteří mají některou z výživ na skladě, je musí neškodně odstranit nebo vrátit výrobci. Pokud mají výživu lidé doma, neměli by ji podávat kojencům a mohou ji vrátit v místě nákupu. Za porušení zákazu distribuce hrozí až dvoumilionová pokuta.

Zákaz se týká celkem 120 šarží od dvanácti výrobců z různých zemí EU. Seznam všech výživ najdou lidé na úřední desce veterinární správy. Mezi zakázanými výživami jsou například produkty od výrobců Nestlé, Danone nebo Lactalis.

Cereulid podle veterinářů způsobuje nevolnost a zvracení, které odezní většinou v řádu několika hodin. V krajních případech ale může intoxikace toto látkou vyústit v závažné stavy, jako je například dysfunkce nebo selhání orgánů, zejména jater, tenkého střeva nebo slinivky břišní.

Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) už dříve zakázala uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy, ve kterých testy odhalily rovněž cereulid. Šlo o kojeneckou výživu Happy Mimi 1 od estonského výrobce Dana Europe, výživu Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 a výživu Nutrilon ADVANCED GOOD NIGHT 1 od výrobce Danone. Zmíněné tři výrobky jsou i mezi nově zakázanými výživami. Přibyly k nim i další výrobky s nevyhovujícím výsledkem vyšetření, o jejichž možné přítomnosti na tuzemském trhu informovaly Česko ostatní členské státy prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva.

Na trhu byly výrobky pořád k sehnání

Povinnost stáhnout z trhu nebezpečnou potravinu stanovuje provozovatelům potravinářských podniků legislativa. Nicméně z podnětů spotřebitelů podle veterinářů vyplynulo, že výrobky, které měly být staženy, byly na trhu stále k dispozici. SVS proto přistoupila k plošnému opatření, které navazuje na předchozí kroky potravinářské inspekce.

Nejde o jediný problém s kojeneckou výživou. V neděli se v několika skleničkách výživy značky HiPP našel jed na krysy, případ se bezprostředně týká Česka, Slovenska a Rakouska. Společnost HiPP v pondělí k případu uvedla, že se stala obětí vydírání. Podle rakouského listu Die Presse vyděrač požadoval po firmě dva miliony eur, tedy asi 49 milionů korun.

V tuzemsku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i SZPI. Česká policie sdělila, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco. Zatím není jasné, v jak vysokých koncentracích v nich byl jed obsažen.

Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zřejmě zpřísní. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) nebude smět překročit o čtyři body čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. Reklama na tyto úvěry nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Novelu zákona, která tyto novinky přináší, ve čtvrtek podpořila sněmovna. Poslanci schválili i zavedení doplňovacích komunálních voleb.
Předseda opozičních Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby do pracovní skupiny k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby pozval i zástupce opozice. Mělo by to tak podle něj být za předpokladu, že skupina nebude řešit pouze parametry nového systému financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), ale také možnost, zda současný systém poplatků financování není lepší.
Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) a předseda Pirátů Zdeněk Hřib diskutovali v pořadu 90' ČT24 o chystaném vládním návrhu zákona o médiích veřejné služby. Ten mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Nacher krok opětovně hájil a argumentoval dalšími zeměmi v rámci EU, které přešly k podobným krokům. Podle Hřiba jde ale jen o snahu připravit veřejnoprávní média o jejich nezávislost. Pořad moderoval Jiří Václavek.
Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k připravovanému zestátnění firmy.
Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) sejde 8. května ráno. Termín schůzky, na které mají hovořit o účasti na summitu NATO, sdělil ve čtvrtek Babiš během tiskové konference před odletem na neformální jednání premiérů Evropské unie. Ke sporu o to, kdo bude Česko v létě reprezentovat na aliančním summitu, se Babiš blíže nevyjádřil.
V národních parcích probíhají personální čistky, škrtají se finance a „jde se na ruku konkrétním sponzorům“, prohlásil v Událostech, komentářích člen sněmovního výboru pro životní prostředí Martin Šmída (Piráti). „Neškrtali jsme peníze národním parkům, měly rezervy,“ oponoval místopředseda výboru Matěj Gregor (Motoristé). Motoristé mají ve vládě na starost ministerstvo životního prostředí. Moderátorka Tereza Řezníčková také poukázala na to, že v Krkonošském národním parku má vyrůst retenční nádrž v oblasti, kde žije kriticky ohrožený druh ptáka, zároveň Motoristé mluví o ochraně ptáků v souvislosti se stavbou větných elektráren. Pokud dochází v chráněné oblasti k zásahům, které narušují život ohroženého druhu, tak se to na ministerstvu jistě řeší, reagoval Gregor. Šmída podotkl, že v Česku je chráněné relativně malé procento krajiny, takže je potřeba ochranu o to důsledněji vymáhat.
Na začátku devadesátých let, kdy probíhaly debaty o přetvoření tehdy státních médií, bylo nejdůležitější umožnit jejich pluralitu, uvedla členka senátorského klubu ODS a TOP 09 Hana Kordová Marvanová (nestr.). Advokát Jaroslav Ortman považuje zákon z roku 1991 za stěžejní, jelikož otevřel „dveře pro to, aby média byla nezávislá, nebyla řízena žádným nějakým orgánem a byla svobodná“. „Už tehdy jsme věděli, že by měla existovat rovnováha mezi vládou a jakoukoliv opozicí, a proto bylo vymyšleno ‚odpolštářování‘,“ poznamenal s odkazem na poplatky publicista a hudebník Ladislav Jakl. Bývalý poslanec Jiří Payne uvedl, že již od devadesátých let se domnívá, že je potřeba najít správnou proporci mezi vyvážeností veřejnoprávních médií a konkurencí, jelikož „vyváženost je pro diváky nezajímavá“. Debatu v Událostech, komentářích moderovala Tereza Řezníčková.
