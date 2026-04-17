Inspekce zakazuje uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy kvůli toxinu


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakazuje uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy, ve kterých testy odhalily zdraví nebezpečný toxin cereulid. Ve výživách zjistila inspekce nadlimitní obsah této látky už dříve během letošního roku. Jde o šarži 3418 kojenecké výživy v prášku značky Happy Mimi, dále o počáteční mléko značky Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 a o počáteční mléko Nutrilon ADVANCED GOOD NIGHT 1.

Kojenecká výživa Happy Mimi 1 od estonského výrobce Dana Europe o hmotnosti 400 gramů má datum výroby 28. července 2025 a minimální trvanlivost do 28. července příštího roku. SZPI našla ve stejné šarži nadlimitní obsah toxinu při kontrolní akci zaměřené na sušené kojenecké výživy letos v únoru. Dosavadní výsledky plošné kontrolní akce lze najít na webu Potraviny na pranýři.

Výživu Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 s datem spotřeby do 5. listopadu 2027 inspekce z trhu stahovala letos koncem března kvůli obsahu stejného toxinu. Nyní stahuje z trhu i výživu Nutrilon ADVANCED GOOD NIGHT 1 od výrobce Danone o hmotnosti 800 gramů s minimální trvanlivostí do 10. listopadu 2026, ve které laboratorní rozbor začátkem dubna potvrdil přítomnost cereulidu v nadlimitním množství.

SZPI v návaznosti na zjištěná nadlimitní množství toxinu u uvedených výživ už dříve nařídila kontrolovaným osobám, u nichž nevyhovující šarže zjistila, jejich neprodlené stažení z trhu. „Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit, že se shora uvedené nebezpečné potraviny mohou nacházet u některých dalších prodejců, přistoupil správní orgán k vydání opatření obecné povahy z preventivních důvodů, kterým zakazuje všem provozovatelům potravinářských podniků, kteří prodávají potraviny spotřebitelům v Česku, uvádět předmětné šarže potravin na trh,“ informovala inspekce.

Zjištění toxinu cereulid v množstvích přesahujících akutní referenční dávku stanovenou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin vedlo podle inspekce k hodnocení výživy jako škodlivé pro zdraví. Evropský úřad pro bezpečnost potravin stanovil akutní referenční dávku ve výši 0,014 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti, což je množství, které lze krátkodobě přijmout bez očekávaného nepříznivého účinku na zdraví.

Nejde o první problém s kojeneckou výživou na tuzemském trhu. Na konci loňského a začátku letošního roku zahraniční výrobci informovali o dobrovolném a preventivním stažení některých šarží kojeneckých a dětských výživ. Šlo o produkty různých výrobců a značek. Důvodem bylo ve všech případech podezření na možnou kontaminaci právě cereulidem. V Česku bylo podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma zaznamenáno dosud osmnáct případů lehčích potíží, které hygienici prověřují. Fošum to uvedl na konci března.

Česko pro bezpečnost Hormuzského průlivu podle Babiše nabídne systém na rušení dronů a střel

Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že Česko pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu nabídne na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí systém na rušení dronů a střel Starkom. Bude to ve chvíli, kdy se situace zklidní, dodal Babiš, který o české pomoci při zajištění průlivu hovořil ve čtvrtek po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
Vojta Náprstek se narodil před 200 lety. Do Prahy přinesl vzdálené civilizace i feminismus

Vojtěch či Vojta Náprstek byl mužem mnoha talentů, ovlivnil tak tuzemskou společnost mnoha nejrůznějšími způsoby. Jeho odkaz dodnes přetrvává například v muzeu mimoevropských kultur v Praze, které nese jeho jméno.
Aplikace na ověřování věku je hotová, dle experta si ji země EU budou moci přizpůsobit

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová tento týden oznámila, že experti EK dokončili aplikaci, která má ověřovat věk uživatelů on-line platforem. Je technicky hotová a brzy bude k dispozici pro občany EU, doplnila. Podle informatika Ondřeje Rozinka by toto řešení mělo být bezplatné, funkční a zcela anonymní, členské státy si ho navíc budou moci samy nastavit tak, jak jim vyhovuje.
Tejc kvůli výsledkům auditu k bitcoinové kauze podá trestní oznámení

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) představili svá zjištění k bitcoinové kauze. Tejc zároveň oznámil výsledky auditu, který po svém nástupu na ministerstvo zadal. Resort podle něj před přijetím bitcoinového daru neudělal předběžnou kontrolu. Chyby navíc podle ministra vznikly i při prodeji kryptoměny. Kvůli výsledkům auditu podá šéf resortu spravedlnosti trestní oznámení. Exministryně Eva Decroix (ODS) odmítla, že by za jejího působení došlo k trestnému činu.
Zemřel Jan Potměšil. Hrál létajícího ševce či ve filmu Bony a klid

Ve věku šedesáti let zemřel ve čtvrtek herec Jan Potměšil. Ztvárnil řadu filmových a televizních rolí, byl také tváří dobročinných iniciativ a je spojen s děním během sametové revoluce. Potměšil byl od začátku devadesátých let upoután na invalidní vozík, v posledních třech letech se potýkal s vážnými zdravotními problémy. Kolegové na zesnulého herce vzpomínají jako na statečného člověka, který svůj talent uplatnil i přes osudové zranění.
VideoHosté Událostí, komentářů probrali financování veřejnoprávních médií

Hosté Událostí, komentářů probrali představenou vládní novelu financování veřejnoprávních médií a také hovořili o chystané poslanecké novele, která by mohla být představena v pátek. Pozvání přijali místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) a předseda sněmovního výboru pro mediální záležitosti František Talíř (KDU-ČSL). Ten podotkl, že vládní návrh vytváří prostor pro přímý politický tlak na veřejnoprávní média a může být začátkem konce jejich nezávislosti. Nacher oponoval, že nejde o politický tlak, který by byl jiný oproti současnému stavu, kdy lze změnou zákona výši televizních a rozhlasových poplatků upravovat. „Princip poplatků je neefektivní, protože je nyní hradí vlastně všichni. Každý, kdo má zařízení s internetem, je musí platit. Je to daň z internetu, kterou zavedla minulá vláda,“ tvrdí. „Poplatky fungují jako bariéra mezi lidmi a politiky,“ míní Talíř s tím, že systém je „složité měnit“. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.
V přerovském podniku Meopta hořelo, škoda je padesát milionů korun

Při požáru rozvodny v přerovském podniku Meopta vznikla škoda padesát milionů korun. Hasiči jej ve čtvrtek likvidovali až do večera, zásah trval pět hodin. Nikdo nebyl zraněn a nebyla nutná ani evakuace, uvedli hasiči. Příčinou požáru byla podle policie závada na elektroinstalaci. Meopta vyrábí optické produkty pro průmyslové, vojenské a spotřební použití. Také podle vedení Meopty je vyloučeno cizí zavinění požáru.
