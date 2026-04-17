Inspekce zakazuje uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy kvůli toxinu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakazuje uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy, ve kterých testy odhalily zdraví nebezpečný toxin cereulid. Ve výživách zjistila inspekce nadlimitní obsah této látky už dříve během letošního roku. Jde o šarži 3418 kojenecké výživy v prášku značky Happy Mimi, dále o počáteční mléko značky Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 a o počáteční mléko Nutrilon ADVANCED GOOD NIGHT 1.
Kojenecká výživa Happy Mimi 1 od estonského výrobce Dana Europe o hmotnosti 400 gramů má datum výroby 28. července 2025 a minimální trvanlivost do 28. července příštího roku. SZPI našla ve stejné šarži nadlimitní obsah toxinu při kontrolní akci zaměřené na sušené kojenecké výživy letos v únoru. Dosavadní výsledky plošné kontrolní akce lze najít na webu Potraviny na pranýři.
Výživu Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 s datem spotřeby do 5. listopadu 2027 inspekce z trhu stahovala letos koncem března kvůli obsahu stejného toxinu. Nyní stahuje z trhu i výživu Nutrilon ADVANCED GOOD NIGHT 1 od výrobce Danone o hmotnosti 800 gramů s minimální trvanlivostí do 10. listopadu 2026, ve které laboratorní rozbor začátkem dubna potvrdil přítomnost cereulidu v nadlimitním množství.
SZPI v návaznosti na zjištěná nadlimitní množství toxinu u uvedených výživ už dříve nařídila kontrolovaným osobám, u nichž nevyhovující šarže zjistila, jejich neprodlené stažení z trhu. „Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit, že se shora uvedené nebezpečné potraviny mohou nacházet u některých dalších prodejců, přistoupil správní orgán k vydání opatření obecné povahy z preventivních důvodů, kterým zakazuje všem provozovatelům potravinářských podniků, kteří prodávají potraviny spotřebitelům v Česku, uvádět předmětné šarže potravin na trh,“ informovala inspekce.
Zjištění toxinu cereulid v množstvích přesahujících akutní referenční dávku stanovenou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin vedlo podle inspekce k hodnocení výživy jako škodlivé pro zdraví. Evropský úřad pro bezpečnost potravin stanovil akutní referenční dávku ve výši 0,014 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti, což je množství, které lze krátkodobě přijmout bez očekávaného nepříznivého účinku na zdraví.
Nejde o první problém s kojeneckou výživou na tuzemském trhu. Na konci loňského a začátku letošního roku zahraniční výrobci informovali o dobrovolném a preventivním stažení některých šarží kojeneckých a dětských výživ. Šlo o produkty různých výrobců a značek. Důvodem bylo ve všech případech podezření na možnou kontaminaci právě cereulidem. V Česku bylo podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma zaznamenáno dosud osmnáct případů lehčích potíží, které hygienici prověřují. Fošum to uvedl na konci března.