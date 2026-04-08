V dalším kojeneckém mléku našel úřad nebezpečný toxin


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo nadlimitní množství toxinu cereulid, zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Jde již o třetí nález této nebezpečné látky od začátku roku, kdy inspekce spustila cílenou plošnou kontrolu kojeneckých sušených mlék. SZPI doporučuje všem, aby danou šarži potraviny dětem nedávali.

V případě tohoto výrobku jde o balení o 800 gramech, které je určené dětem od narození do šesti měsíců. Datum minimální trvanlivosti je do 10. listopadu 2026. „Laboratorní rozbor potvrdil přítomnost toxinu cereulid v koncentraci 0,63 mikrogramu na kilogram potraviny. Na základě doporučeného dávkování výrobku odpovídá tato hodnota expozici 0,022 miligramu na kilogram tělesné hmotnosti novorozence,“ uvedl Kopřiva.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin stanovil akutní referenční dávku ve výši 0,014 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti, což je množství, které lze krátkodobě přijmout bez očekávaného nepříznivého účinku na zdraví. Zároveň SZPI požádala Státní zdravotní ústav o hodnocení rizika.

Výrobek inspekce odebrala v prodejně Tesco ve Valašském Meziříčí a nařídila okamžité pozastavení prodeje. „V případě, že se potvrdí, že se jedná o nebezpečnou potravinu, bude s prodejcem zahájeno správní řízení o uložení pokuty a SZPI vloží informaci do systému RASFF, aby mohlo dojít k došetření v zemi původu potraviny,“ řekl Kopřiva.

Dosavadní výsledky plošné kontrolní akce lze najít na webu Potraviny na pranýři. Dosud se nacházel cereulid v nadlimitním množství ve výrobcích Happy Mimi 1 počáteční mléko, 400 gramů od estonského výrobce Dana Europe a Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 od Danone.

Podle údajů Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) bylo v EU kvůli zdravotním potížím po požití kojenecké výživy několik dětí hospitalizováno. V Česku bylo podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma zaznamenáno dosud 18 případů lehčích potíží, které hygienici prověřují. Fošum to uvedl na konci března.

