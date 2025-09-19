V liberecké restauraci řetězce s rychlým občerstvením KFC odhalila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), že se k výrobě jídla používalo marinované maso s prošlým datem použitelnosti. Společnost AmRest, která řetězec v Česku provozuje, tím porušila zákon o potravinách a SZPI s ní zahájí správní řízení o uložení pokuty. Jde o první zjištění z velkého množství kontrol, z nichž většina není dosud dokončená, uvedl mluvčí Pavel Kopřiva.
V libereckém KFC pracovali s prošlým masem, odhalila inspekce
Masa, které bylo po datu použitelnosti, bylo téměř devět kilogramů a inspekce je také zakázala uvádět na trh. Důvodem desítek kontrol se stal podnět, který podle Kopřivy informoval o údajném rozsáhlém porušování předpisů. Zvýšená intenzita kontrol bude ještě pokračovat, souvisí s kauzou, kterou zveřejnil novinář Jan Tuna. Provozovatel restaurací na žádost o vyjádření zatím neodpověděl.
Klíčovým problémem má být falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nejde o nahodilou věc, ale o běžnou praxi. V jeho reportáži vystoupilo více bývalých či současných zaměstnanců. Kauza se již několik dní řeší na oficiálních účtech KFC.
Desítky kontrol
Řetězce rychlého občerstvení kontroluje SZPI na základně novely zákona od začátku letošního roku. Před podáním podnětu, tedy do 12. srpna, udělali inspektoři v KFC zhruba sedmdesát kontrol, v devíti případech zjistili nějaký prohřešek. Žádný však nesouvisel s falšováním trvanlivosti a prodejem jídla z masa nevhodného k lidské spotřebě.
Ve dvou případech byly zjištěny nevyhovující vzorky jídla, ale nikdy nešlo o porušení bezpečnosti. „V jednom případě byly v ledu nalezeny koliformní bakterie v nadlimitním množství a jednou bylo nadlimitní množství těchto bakterií i v jídle,“ informoval mluvčí. V jednom případě provozovatel restaurace ani nedokázal předložit nabývací doklady k potravinám.
Jde o prohřešky, s nimiž se SZPI setkává i v jiných restauracích. Letos od 1. ledna do 12. srpna uzavřela dočasně 82 provozoven pro podstatná porušení hygieny.