V libereckém KFC pracovali s prošlým masem, odhalila inspekce


před 3 mminutami|Zdroj: ČTK

V liberecké restauraci řetězce s rychlým občerstvením KFC odhalila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), že se k výrobě jídla používalo marinované maso s prošlým datem použitelnosti. Společnost AmRest, která řetězec v Česku provozuje, tím porušila zákon o potravinách a SZPI s ní zahájí správní řízení o uložení pokuty. Jde o první zjištění z velkého množství kontrol, z nichž většina není dosud dokončená, uvedl mluvčí Pavel Kopřiva.

Masa, které bylo po datu použitelnosti, bylo téměř devět kilogramů a inspekce je také zakázala uvádět na trh. Důvodem desítek kontrol se stal podnět, který podle Kopřivy informoval o údajném rozsáhlém porušování předpisů. Zvýšená intenzita kontrol bude ještě pokračovat, souvisí s kauzou, kterou zveřejnil novinář Jan Tuna. Provozovatel restaurací na žádost o vyjádření zatím neodpověděl.

Klíčovým problémem má být falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nejde o nahodilou věc, ale o běžnou praxi. V jeho reportáži vystoupilo více bývalých či současných zaměstnanců. Kauza se již několik dní řeší na oficiálních účtech KFC.

Inspekce našla pochybení skoro v každé třetí kontrolované restauraci
Ilustrační foto

Desítky kontrol

Řetězce rychlého občerstvení kontroluje SZPI na základně novely zákona od začátku letošního roku. Před podáním podnětu, tedy do 12. srpna, udělali inspektoři v KFC zhruba sedmdesát kontrol, v devíti případech zjistili nějaký prohřešek. Žádný však nesouvisel s falšováním trvanlivosti a prodejem jídla z masa nevhodného k lidské spotřebě.

Ve dvou případech byly zjištěny nevyhovující vzorky jídla, ale nikdy nešlo o porušení bezpečnosti. „V jednom případě byly v ledu nalezeny koliformní bakterie v nadlimitním množství a jednou bylo nadlimitní množství těchto bakterií i v jídle,“ informoval mluvčí. V jednom případě provozovatel restaurace ani nedokázal předložit nabývací doklady k potravinám.

Jde o prohřešky, s nimiž se SZPI setkává i v jiných restauracích. Letos od 1. ledna do 12. srpna uzavřela dočasně 82 provozoven pro podstatná porušení hygieny.

Každá čtvrtá potravina z dovozu nevyhověla kontrolám. Nejčastěji jde o produkty z jihovýchodní Asie
Ilustrační foto
Načítání...