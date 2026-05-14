Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy


14. 5. 2026Aktualizovánopřed 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie České republiky (PČR) zadržela ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy, uvedla na sociální síti X. Kde se relikvie nachází, ví policie s vysokou mírou pravděpodobnosti, dodala mluvčí policie Ivana Baláková. Pachatel ukradl lebku nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý vpodvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí.

„S vysokou mírou pravděpodobnosti víme, kde se nachází, a pracujeme na tom,“ odpověděla regionální mluvčí policie Ivana Baláková na dotaz agentury ČTK, zda má policie lebku ve svém držení. Více zatím sdělit nechtěla. „Je to složité, více k tomu nelze říci,“ dodala.

„Dnes vpodvečer českolipští kriminalisté zadrželi ve Středočeském kraji 35letého muže důvodně podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podařilo se jim získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází, ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán,“ napsala policie.

Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do níž bazilika v Jablonném náleží, zatím nemá od policie žádnou informaci. „Nic nevíme. Pokud by se skutečně našla, měli bychom samozřejmě obrovskou radost,“ řekl.

Policie ukázala záznam útěku zloděje lebky svaté Zdislavy
Krádež lebky sv. Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku

Zveřejněné záznamy z kamery

Policie dříve během čtvrtka zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po krádeži lebky. Zloděj v úterý mezi 18:00 až 18:15 využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. Krádež lebky umístěné ve skleněné schránce byla velmi rychlá. Kněz se připravoval v zákristii a když pak přicházel k oltáři, uslyšel jen dvě rány a poté viděl někoho utíkat.

Kriminalisté se již v úterý večer obrátili na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání. Ve čtvrtek odpoledne Baláková uvedla, že police stále vyhodnocuje stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracuje s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracovává informace od občanů.

Večer na síti X veřejnosti poděkovala. „Děkujeme médiím a veřejnosti za mimořádný zájem, který případu věnovaly a požádáme o trpělivost – více informací uvolníme, jakmile to bude možné,“ dodala.

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice
Lebka svaté Zdislavy

Život svaté Zdislavy

Svatá Zdislava z Lemberka žila v první polovině 13. století. Proslula dobrotou a obětavou službou všem potřebným. Bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. S manželem, velmožem Havlem z Markvartic, vybudovala kostel, klášter a špitál, ve kterém ošetřovala nemocné a mnoho jich uzdravila.

Svatá Zdislava je patronkou Libereckého kraje, Litoměřické diecéze, České dominikánské provincie a patronkou rodin. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.

V Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

V Plzni zavřelo tento týden poslední kasino. Nulová tolerance hazardu tam platí od 1. ledna, některé podniky však fungovaly dál. Osm z nich zavíralo postupně, provozovatelé se hájili povolením od městských obvodů. Právě ty v případě měst povolení k umístění herního prostoru vydávají. Podle plzeňského primátora Romana Zarzyckého (ANO) z průzkumů vycházelo zhoršení vnímaného pocitu bezpečí v blízkosti heren a kasin. Zákaz by tedy podle něho měl mít vliv i na bezpečnostní situaci města. K podobné regulaci přistupuje čím dál více měst, ne všechna ale přijímají plošné zákazy. Například v Karlových Varech hazardu vymezili konkrétní místa.
před 1 hhodinou

Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

V devítitisícové Nové Pace na Jičínsku ve čtvrtek požár v areálu jedné firmy zasáhl bateriové úložiště. Podle předběžného odhadu způsobil škodu za 20 milionů korun, informovali hasiči. Podle nich nebezpečí šíření toxických zplodin již pominulo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů, nikdo nebyl zraněn. Požár byl nahlášen ve 13:16 a před 16:00 hasiči sdělili, že se už nešíří. V současnosti byl zásah přerušen, na místo požáru hasiči dohlížejí.
15:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ústava garantuje právo shromažďovací, komentoval Jurečka sudetoněmecký sjezd

Sněmovna se ve čtvrtek hlasy vládní koalice postavila proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně a vyzvala ke zrušení akce. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka v pořadu Interview ČT24 moderovaném Jiřím Václavkem řekl, že dolní parlamentní komora nemá mandát, aby se ke sjezdu takovýmto způsobem stavěla. „Ústava garantuje právo shromažďovací jako základní lidské svobody,“ vysvětlil Jurečka. Všechny podstatné argumenty k tomuto tématu podle něj už opozice sdělila minulý týden. Absurdní mu přijde, že sněmovní schůze byla nazvána „stanovisko vládní koalice vůči setkání sudetských Němců v Brně“. „Já nejsem vládní poslanec,“ vysvětlil, proč poslanci jeho strany během hlasování odešli ze sálu.
před 2 hhodinami

Na D1 se utvořila kolona kamionů dlouhá přes padesát kilometrů

Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy utvořila kolona kamionů přesahující padesát kilometrů. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu, uvedlo na sociální síti X Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Provoz podle ŘSD zkomplikovala i nehoda. Mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala před 18:30 řekl, že od 168. kilometru po Brno je doprava relativně plynulá a situace by se mohla uklidnit okolo 20:00.
16:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Resort financí nabízí možnost nakoupit tři druhy státních dluhopisů

Ministerstvo financí od čtvrtka nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ve čtvrtek na brífinku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lišit se budou výší výnosu. Upisovací období pro první emisi Dluhopisů Republiky potrvá do 28. června, obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Analytici znovuzavedení kvitují a dluhopisy označují za potenciální konkurenty spořicích účtů.
13:09Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Sněmovna se postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně

Sněmovna ve čtvrtek odpoledne přijala vládní usnesení, které odmítá konání sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně. Text vyzval organizátory akce, aby od jejího konání ustoupili, což zástupci pořadatelských organizací odmítli. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se čtvrtečního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. V lavicích na místech lidovců byl transparent se vzkazem: „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.
13:31Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Policie ukázala záznam útěku zloděje lebky svaté Zdislavy

Policie ve čtvrtek zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po úterní krádeži lebky sv. Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů.
před 5 hhodinami
