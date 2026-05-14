Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

Policie České republiky (PČR) zadržela ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy, uvedla na sociální síti X. Kde se relikvie nachází, ví policie s vysokou mírou pravděpodobnosti, dodala mluvčí policie Ivana Baláková. Pachatel ukradl lebku nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý vpodvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí.
„S vysokou mírou pravděpodobnosti víme, kde se nachází, a pracujeme na tom,“ odpověděla regionální mluvčí policie Ivana Baláková na dotaz agentury ČTK, zda má policie lebku ve svém držení. Více zatím sdělit nechtěla. „Je to složité, více k tomu nelze říci,“ dodala.
„Dnes vpodvečer českolipští kriminalisté zadrželi ve Středočeském kraji 35letého muže důvodně podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podařilo se jim získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází, ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán,“ napsala policie.
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do níž bazilika v Jablonném náleží, zatím nemá od policie žádnou informaci. „Nic nevíme. Pokud by se skutečně našla, měli bychom samozřejmě obrovskou radost,“ řekl.
Zveřejněné záznamy z kamery
Policie dříve během čtvrtka zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po krádeži lebky. Zloděj v úterý mezi 18:00 až 18:15 využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. Krádež lebky umístěné ve skleněné schránce byla velmi rychlá. Kněz se připravoval v zákristii a když pak přicházel k oltáři, uslyšel jen dvě rány a poté viděl někoho utíkat.
Kriminalisté se již v úterý večer obrátili na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání. Ve čtvrtek odpoledne Baláková uvedla, že police stále vyhodnocuje stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracuje s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracovává informace od občanů.
Večer na síti X veřejnosti poděkovala. „Děkujeme médiím a veřejnosti za mimořádný zájem, který případu věnovaly a požádáme o trpělivost – více informací uvolníme, jakmile to bude možné,“ dodala.
Život svaté Zdislavy
Svatá Zdislava z Lemberka žila v první polovině 13. století. Proslula dobrotou a obětavou službou všem potřebným. Bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. S manželem, velmožem Havlem z Markvartic, vybudovala kostel, klášter a špitál, ve kterém ošetřovala nemocné a mnoho jich uzdravila.
Svatá Zdislava je patronkou Libereckého kraje, Litoměřické diecéze, České dominikánské provincie a patronkou rodin. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.