Čína a Rusko v době summitu NATO upořádaly vojenské cvičení v Tichomoří

Důležitým tématem summitu NATO v Ankaře byl kromě obranných výdajů a Ukrajiny i Indopacifik. Aliance hledá novou formu spolupráce se spojenci v Tichomoří, kteří se jednání také zúčastnili. Cílem je čelit rostoucí hrozbě Číny a Ruska, které v době summitu navíc uspořádaly společné vojenské manévry. Cvičení končí v neděli.
Čína a Rusko pořádají společné manévry na námořní základně v Čching-tau. Ta je dobře dostupná pro ruskou flotilu z Vladivostoku. Načasování v době summitu NATO vyslalo signál, že Peking s Kremlem vojenské aktivity v Indopacifiku koordinují.
„Po cvičení budou některé jednotky z obou zemí provádět společné námořní hlídky v příslušných oblastech Tichého oceánu. Jde o reakci na bezpečnostní výzvy a zajištění regionálního míru a stability,“ stojí v prohlášení čínského ministerstva obrany.
Spojenci z Aliance stále víc vnímají bezpečnost Evropy a Asie jako propojenou. Válka na Ukrajině, rostoucí spolupráce Moskvy s Pekingem a Severní Koreou i sílící čínská vojenská aktivita vedou NATO k užší spolupráci se státy v Indopacifiku. „Hrozba tu je. Rusko spolupracuje se Severní Koreou, Íránem a Čínou. Nebuďme naivní,“ zdůraznil generální tajemník NATO Mark Rutte.
Trvalé evropské zájmy
Podle analytiků nejde o rozšiřování Aliance do Asie, ale o koordinaci v obraně a technologiích. Bezpečnost mezi Evropou a indopacifickým regionem je i podle analytika Collina Koh Swee Leana v některých ohledech vzájemně propojená či provázaná. „Evropa má v této části světa trvalé strategické a ekonomické zájmy,“ sdělil.
Čínsko-ruské manévry se konají pravidelně od roku 2012. Od loňska ale země rozšířily společné hlídky v Tichomoří. Lodě a letadla se pohybují u Japonska a testují rychlost reakce a postupy americké a japonské armády.
Na japonské základně Naha startují stíhačky i několikrát denně k čínským letounům, které se nebezpečně přibližují k hranici vzdušného prostoru. Tyto stroje jsou páteří japonské protivzdušné obrany a Okinawa je jejich hlavní operační prostor.
Čínská aktivita se neprojevuje jen ve vzduchu, mění se i námořnictvo. Už se neomezuje na obranu pobřeží, ale stává se oceánským loďstvem, které operuje až u australských břehů – tedy v oblastech, kde dřív dominoval Washington a jeho spojenci.
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