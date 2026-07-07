Europarlament schválil posílení práv cestujících v letecké dopravě

Evropský parlament (EP) v úterý přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. O podobě nových pravidel se zástupci EP a členských států Evropské unie předběžně dohodli už v červnu. Nová pravidla musí do začátku srpna přijmout i Rada EU.
Pro nová opatření hlasovalo 646 europoslanců, dvanáct bylo proti a tři se zdrželi. Jde o první změnu pravidel pro cestující v letecké dopravě od roku 2004. Aktualizovaná pravidla vstoupí v platnost dvacet dní po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Od tohoto okamžiku budou mít členské státy rok na přípravu a zavedení pravidel.
„Nová pravidla přinášejí řadu zlepšení pro cestující, od bezplatného usazení rodin přes větší transparentnost cen až po zákaz nutit cestující používat aplikace aerolinek jen kvůli získání palubní vstupenky,“ uvedla česká europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) z frakce Zelených. Dodala, že je škoda, že Rada EU odmítla zvýšit kompenzace za zpožděné a zrušené lety, které zůstávají ve stejné výši od roku 2004.
Přehled nových pravidel
Nová pravidla cestujícím usnadní a zpřehlední proces získání odškodného za zrušené lety. Pokud se cestující rozhodnou pro proplacení výdajů místo přesměrování letu, budou odškodněni automaticky. Cestující, kteří se rozhodnou pro přesměrování, pak do čtyř dnů od ukončení cesty obdrží jasné pokyny, jak podat žádost o odškodnění.
Letecké společnosti budou nově přidělovat místa k sezení tak, aby nedocházelo k rozdělování rodin s dětmi. Zároveň mají povinnost umístit osobu doprovázející dítě mladší čtrnácti let na sousední sedadlo bez příplatku.
Schválená pravidla také zahrnují právo vzít si na palubu bezplatně jednu osobní věc, jako je malá taška nebo batoh. Letecké společnosti budou muset také už na začátku rezervačního procesu zobrazovat cenu letenky včetně příručních zavazadel. Cestujícím, kteří se rozhodnou cestovat bez příručního zavazadla, mohou letecké společnosti nabídnout levnější letenky.
Nově budou mít osoby se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace právo na odškodnění v případě, že kvůli nedostatečné pomoci letištního personálu nestihnou svůj let. Zároveň se na doprovod zdravotně postižených osob vztahuje stejné pravidlo jako na doprovod dětí mladších čtrnácti let, tedy sedadlo vedle doprovázené osoby zdarma.