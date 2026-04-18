Americká vláda dle Trumpa objevila zajímavé dokumenty o UFO a chce je zveřejnit


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters

Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že jeho vláda při prověřování materiálů týkajících se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) objevila řadu „zajímavých“ dokumentů a že první část z nich by měla být brzy zveřejněna. Napsala to agentura Reuters.

„Musím říct, že jsme našli spoustu velmi zajímavých dokumentů a první zveřejnění začne velmi, velmi brzy, takže si můžete ověřit, zda je tento jev pravdivý,“ prohlásil americký prezident ke svým příznivcům na akci pořádané konzervativní skupinou Turning Point USA.

Trump 20. února nařídil ministerstvu obrany a dalším federálním úřadům, aby začaly zveřejňovat vládní spisy o mimozemšťanech, mimozemském životě, neidentifikovaných vzdušných jevech (UAP) a o UFO, a to vzhledem k mimořádnému zájmu veřejnosti o toto téma. Sám tvrdí, že neviděl žádné důkazy o mimozemšťanech a že neví, jestli jsou skuteční, nebo ne.

USA provozují tajné programy UFO, tvrdili před americkým Kongresem experti
Současný šéf Bílého domu tehdy také nařkl bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, že vyzradil utajované informace, když o mimozemšťanech veřejně hovořil. Obama 14. února vyvolal rozruch výrokem, že mimozemšťané existují, ale že je ještě neviděl. Později upřesnil, že za svého působení ve funkci prezidenta neviděl žádné důkazy o tom, že by mimozemšťané navázali kontakt se Zemí, ale že vzhledem k rozsáhlosti vesmíru je velká pravděpodobnost, že tam existuje život.

Pentagon v posledních letech vyšetřoval hlášení o UFO a vysocí vojenští představitelé v roce 2022 uvedli, že nemají žádné důkazy o tom, že mimozemšťané navštívili Zemi nebo že by zde havarovala jejich kosmická loď. Podle zprávy Pentagonu z roku 2024 vyšetřování americké vlády od konce druhé světové války neobjevilo žádné důkazy o mimozemské technologii. Většina hlášení o UFO se podle zprávy týkala mylně identifikovaných běžných objektů a jevů.

Věda zažívá zlatý věk pátrání po mimozemšťanech. Někteří vědci s tím mají problém
Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

Ceny ropy prudce klesly, akcie posílily

Moskva se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do války, prohlásil Zelenskyj

Babiš lavíruje ohledně závazku zvyšovat rozpočet na obranu

Soud zrušil vítěznou arbitráž Česka proti Synotu a zároveň zakázal další

Inspekce zakazuje uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy kvůli toxinu

Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

Írán oznámil otevření Hormuzského průlivu, Trump blokádu neukončí

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že po dobu příměří se otevře Hormuzský průliv pro veškerou plavbu. Teherán se tak rozhodl po vyhlášení klidu zbraní v Libanonu. Americká blokáda nicméně zůstává v platnosti. Teherán podle íránských médií pohrozil, že v případě jejího pokračování průliv opět uzavře, píše agentura Reuters. Evropa plánuje mírovou misi k zajištění průjezdnosti Hormuzu.
včeraAktualizovánopřed 50 mminutami

Írán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil s tím, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program a neobdrží od USA žádné zmražené finanční prostředky. Uvedla to agentura Bloomberg. Podle Reuters šéf Bílého domu řekl, že Washington bude spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu a následném převozu do Spojených států. Teherán to popírá.
Ceny ropy na světových trzích prudce klesly poté, co Írán oznámil, že Hormuzský průliv je zcela otevřen plavbě obchodních lodí. Klíčovou úžinou za normálních okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Její blokáda ze strany Teheránu po americko-izraelském útoku na Írán vedla k citelnému zdražení, kdy ceny opakovaně překročily sto amerických dolarů za barel.
Rusko se znovu pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích po poradě s hlavním velitelem armády. Poukázal na zprávy rozvědky o přeskupování ruských sil, pohybech vojsk v Bělorusku, výstavbě silnic a dělostřeleckých postavení u hranic s Ukrajinou.
Izrael pokračoval v bombardování jižního Libanonu i po začátku příměří, uvedla v pátek nad ránem podle Reuters a AFP libanonská média. Ve městě Súr izraelský úder v noci zabil podle tamního představitele třináct lidí a desítky dalších zranil. Libanonská média později informovala o další oběti na jihu země. Teroristické hnutí Hizballáh uvedlo, že v reakci na izraelské útoky bombardovalo skupinu vojáků židovského státu na jihu Libanonu. Libanonský prezident chce po příměří trvalé dohody.
Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová tento týden oznámila, že experti EK dokončili aplikaci, která má ověřovat věk uživatelů on-line platforem. Je technicky hotová a brzy bude k dispozici pro občany EU, doplnila. Podle informatika Ondřeje Rozinka by toto řešení mělo být bezplatné, funkční a zcela anonymní, členské státy si ho navíc budou moci samy nastavit tak, jak jim vyhovuje.
Rusko v noci na pátek vyslalo na Ukrajinu jednu balistickou střelu a 172 dronů, ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 147 z nich. Ruské údery zasáhly Oděskou či Dněpropetrovskou oblast, kde zemřel jeden člověk a další dva byli zraněni. Cizí dron zaznamenalo také Rumunsko, a to nedaleko ukrajinské hranice. Rusko tvrdí, že sestřelilo 62 ukrajinských bezpilotních letounů.
