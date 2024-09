Věda zažívá zlatý věk pátrání po mimozemšťanech. Někteří vědci s tím mají problém

Uvelebený v kopcovité krajině Západní Virginie na východě Spojených států začíná svou noční stráž obrovský radioteleskop; jako každý den po setmění bude zkoumat kosmos a snažit se odhalit jeho tajemství. Pokud mimo Zemi existuje inteligentní život, týmy pracující v observatoři Green Bank, která zahrnuje největší pohyblivý radioteleskop na světě, by to mohly zjistit jako první, píše agentura AFP.

V současné době ale toto odvětví vědeckého pátrání zažívá renesanci a přitahuje mnoho absolventů kvalitních vysokých škol. Podle AFP je to díky pokrokům v oblasti umělé inteligence (AI) a strojového učení i v návaznosti na nedávné objevy, podle kterých mají téměř všechny hvězdy planety podobné Zemi.

„Jsme ve vesmíru sami?“ To je podle vědce Steva Crofta z iniciativy Breakthrough Listen otázka, kterou si lidé pokládají od chvíle, kdy poprvé vzhlédli k hvězdné obloze a začali přemýšlet o existenci jiných světů.

„Myslím, že veřejnost je hrdá na to, že tu máme vědecké zařízení světové úrovně,“ říká pracovník observatoře Paul Vosteen, zatímco stojí na nejvyšší plošině satelitní antény, která má v průměru 100 metrů, a ukazuje směrem k okolním kopcům Alleghenského pohoří. To vytváří přirozenou bariéru vůči okolním rádiovým signálům.

Americká vláda vyhlásila v roce 1958 oblast kolem observatoře za „národní zónu rádiového klidu“, aby před rušivými vlivy ochránila tamní citlivá zařízení. Pro obyvatele této zóny to znamená, že zde není telefonní pokrytí a omezené je i připojení k internetu. Vozidla mohou jezdit pouze na naftu, protože zapalovací svíčky v benzinových motorech ruší rádiový signál.

„Připadá mi to jako zlatý věk,“ říká s nadšením radioastronom Croft, který studoval na Oxfordské univerzitě a svou kariéru zahájil studiem astrofyzikálních jevů, jako jsou černé díry.

Astrofyzik a spisovatel Carl Sagan ve svém románu Kontakt popisuje, jak lidstvo mimozemské civilizace upozorní na svou přítomnost skrze vysílání projevu Adolfa Hitlera z roku 1936. Jednalo se o první televizní signál dostatečně silný na to, aby pronikl za pozemskou atmosféru.

Radioastronomie byla zdrojem mnoha pokroků – od objevu pulsarů po pozorování atomárního vodíku, včetně novější detekce rychlých rádiových výbuchů. A pokud existují jiné civilizace, tak by podobně jako ta naše mohly podle současných teorií vysílat rádiové vlny.

„Vůbec nás to neodrazuje,“ tvrdí vedoucí IT z Breakthrough Listen Matt Lebofsky. Vzhledem k obrovskému množství shromážděných a zpracovávaných dat se naopak cítí optimističtější než kdy jindy. „Mám pocit, že naše šance každým rokem exponenciálně rostou,“ uvádí Lebofsky.

Každý rok, během jednoho týdne na konci jara, když se provádí údržba kolejí 7700tunové konstrukce, se do observatoře vydá tým Breakthrough Listen z Kalifornské univerzity v Berkeley. „Vlastně tu v datech hledáme podivné úkazy," vysvětluje Steve Croft.

Řada astrofyziků má ale vůči projektu hledání mimozemských civilizací množství námitek. Astronomové se zejména obávají, že finanční podpora, která jde do těchto snah, narušuje kvalitní vědu. Výše zmíněný Yuri Milner totiž na SETI uvolnil částku 100 milionů dolarů do roku 2025. Fernando Camilo, vedoucí vědecký pracovník Jihoafrické radioastronomické observatoře, si pro odborný časopis Science posteskl, že ho nenasytný apetit Breakthrough Listen po čase stráveném u velkých teleskopů zneklidňuje. „Na astronomii tak zbývá méně času.“

Další vědci zase říkají, že vysoce riskantní přístup SETI, který spěchá za spektakulárním úspěchem, by mohl odvést pozornost sponzorů od racionálnějšího, pomalejšího a rozvážnějšího hledání mimozemského života. „Máme opravdu promyšlený proces, co bude financováno a co ne,“ popsal také pro Science astronom z Harvardovy univerzity David Charbonneau. „Nic takového ale u projektů miliardářských sponzorů nenajdete.“