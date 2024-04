Vědci už vědí, po jaké barvě ve vesmíru pátrat při hledání mimozemského života. Není to zelená

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , Cornell University

Nejčastějším typem hvězd v naší galaxii jsou červení trpaslíci. A právě jejich světlo by mohlo být podle vědců mimořádně vhodné pro růst fialových bakterií. Pokud by astronomové pátrali po stopách této barvy, mohli by tam odhalit stopy života, navrhuje studie.

Zelená je barva, kterou si lidé nejčastěji spojují se životem na Zemi. Je to barva rostlin a řas, které provádějí fotosyntézu, a umožňují tak existenci života v jeho současné podobě. Zelená je všude kolem nás v přírodě proto, že je spojená se zeleným pigmentem chlorofylem.

Má to i zásadní význam pro astronomii. Konkrétně pro vědce, kteří hledají v kosmu světy, které by mohly být „živé“ – tedy planety, které mohou hostit život. Nabízelo by se tedy pátrat v kosmu po pevných objektech, které jsou alespoň částečně zelené. Vědci teď ale upozornili, že mnohem lepší než hledat zelenou by mohlo být pátrat po fialové.

Planeta podobná Zemi, která obíhá kolem své hvězdy někde na druhé straně Mléčné dráhy, by totiž podle studie s názvem „Fialová je nová zelená“, která vyšla v odborném časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, mohla obsahovat život spíše fialový než zelený. Autoři se domnívají, že život by se mohl mnohem častěji vyvíjet na světech, kde je málo viditelného světla, anebo tam není dokonce vůbec žádné – a organismy proto využívají k získávání energie infračervené záření.