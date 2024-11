USA provozují tajné programy UFO, tvrdili před americkým Kongresem experti

V písemné výpovědi uvedl, že o UAP ví už necelých deset let. „Potvrzení, že interagují s lidstvem, jsem získal v lednu 2015,“ tvrdí. Mělo se to podle něj stát během vojenského cvičení u východního pobřeží Spojených států. Během něj se měla odehrát vícekrát popsaná situace, během níž stíhačka F/A-18 zaznamenala svými senzory neidentifikovaný objekt s letovými i strukturními vlastnostmi, jež neodpovídaly ničemu v arzenálu americké armády.

Bývalý zpravodajec americké armády tvrdil, že se úřady snažily některé nálezy utajit. „S některými z těchto objevů přišly biologické stopy,“ prohlásil Grusch s tím, že tyto stopy nebyly lidské. „A to bylo hodnocení lidí, kteří přímo znali ten program,“ poznamenal. Odmítl ovšem, že by on sám na vlastní oči viděl jakákoliv jiná než lidská těla.

Od Luise Elizonda například zaznělo, že „ať už jsou UAP cokoliv, Spojené státy se o nich snaží zjistit co nejvíce“. Řekl také, že se USA tyto objekty snaží získat, když se zřítí na pevninu nebo do moře.

Další detaily také odmítal sdělovat, se stejným argumentem jako Elizonda; také on se obává, že by mohl mít po jejich zveřejnění právní problémy.

Gold tvrdí, že agentury, jako je NASA, by měly získat finance na to, aby si vytvořily nástroje pro studium UAP; podle něj by to mohlo otevřít cestu novým objevům. Zatím se musejí vědci spoléhat na mobilní telefony a kamery umístěné na stíhačkách.

Všichni tři svědkové zdůraznili, že vláda Spojených států, konkrétně úřad prezidenta a Pentagon, by měly být ohledně zpráv o UAP mnohem transparentnější. Zdůraznili zejména psychologickou rovinu: pokud někdo takový jev oznámí, nemělo by se na něj podle nich pohlížet jako na šílence nebo na osobu neschopnou například další služby v armádě.

Žádný z vypovídajících nicméně Kongresu nedodal fyzické důkazy ani nevyvratitelná svědectví, která by se dala považovat za jasné doklady o tom, že USA měly přístup k mimozemským technologiím.

Dlouhá historie amerického zkoumání UAP

První častější zprávy o neidentifikovaných létajících objektech v USA pocházejí z padesátých let, „zlatým věkem“ pozorování pak byla léta šedesátá. Roku 1977 vyzval tehdejší prezident Jimmy Carter agenturu NASA, aby tento fenomén studovala. NASA i letectvo to ale tehdy považovaly za „mrhání časem, které by nic nepřineslo“.

Podobně vypadal vztah k UAP i další desítky let. Až ve dvacátých letech jednadvacátého století přišla změna. V červnu roku 2022 založila vláda úřad AARO (neboli All-domain Resolution Office), jenž dostal za úkol sjednotit známé údaje a standardizovat metody sběru a analýzy dat o UAP.