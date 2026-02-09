Plaga chce brzy rozeslat školám metodiku k omezení mobilů ve školách


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce do měsíce rozeslat školám metodický materiál k omezení používání telefonů ve školách, uvedl ministr před jednáním vlády. Dokument má být podporou pro ředitele, bude obsahovat téma prevence, využívání technologií ve výuce i příklady dobré praxe alternativního programu o přestávkách. Metodický materiál je podle něj prvním krokem, legislativa může následovat.

Plaga řekl v lednu při návštěvě Slovenska, že Česko pravděpodobně plošně zakáže používání mobilních telefonů na školách o přestávkách. Nyní uvedl, že prvním krokem před legislativou je metodická podpora. Připomněl, že omezit telefony o přestávkách lze už nyní školním řádem, někteří ředitelé to ale podle něj nedělají. „A je potřeba poskytnout jim podporu k tomu, jak to udělat správně,“ dodal.

Řada škol zesiluje tažení proti používání mobilů
Školní třída

Evropská unie by měla podle Plagy postupovat jednotně a vyjednat tvrdé podmínky toho, jak děti mohou k sítím přistupovat a jak fungují algoritmy. Příkladem podle něj může být Austrálie. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl o víkendu ve videu na sítích, že je pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších patnácti let po vzoru Francie.

Austrálie zakázala přístup dětí mladších šestnácti let na sociální sítě loni v prosinci. Podobné omezení zvažují nebo připravují také Dánsko, Španělsko, Slovinsko, Turecko, Řecko či Británie. Ve Francii zákon zakazující používání sociálních sítí dětem mladším patnácti let schválila minulý měsíc dolní komora parlamentu. K omezení přístupu dětí a mladistvých vyzval i Evropský parlament.

Babiš by byl pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších patnácti let
Ilustrační foto

Okamura souhlasí s omezením

Předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl novinářům, že vládní koalice má shodu na zákazu telefonů při vyučování ve školách. Nad návrhem na zákaz používání sociálních sítí pro děti se podle něj vede debata. „Tady jsme závěr ještě neudělali,“ řekl. Koalice podle něj bude chtít znát názory expertů a následně vyhodnotí situaci.

Zákaz používání telefonů při vyučování by se podle Okamury týkal v první řadě základních škol. „Tady se tedy shodujeme, takže to by v České republice mělo být zavedeno,“ uvedl. O termínu podle něj koalice zatím nejednala, přípravu dostal za úkol Plaga. „Co se týče mě, tak čím dříve, tím lépe,“ dodal Okamura.

Dánsko omezuje mobilní telefony ve školách
Ilustrační foto

Výběr redakce

Kabinet mění opatření proti erozi půdy

Kabinet mění opatření proti erozi půdy

před 4 mminutami
Ústecký kraj schválil vymezení ploch pro těžbu lithia v Krušných horách

Ústecký kraj schválil vymezení ploch pro těžbu lithia v Krušných horách

12:37Aktualizovánopřed 4 mminutami
Česká policie se zabývá kauzou související s Epsteinem

Česká policie se zabývá kauzou související s Epsteinem

před 12 mminutami
Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády

Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády

04:04Aktualizovánopřed 25 mminutami
Plaga chce brzy rozeslat školám metodiku k omezení mobilů ve školách

Plaga chce brzy rozeslat školám metodiku k omezení mobilů ve školách

před 47 mminutami
Nezaměstnanost překročila v lednu pět procent

Nezaměstnanost překročila v lednu pět procent

11:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Moravští archeologové vypráví příběh jednoho lovce. Dočkali se světového uznání

Moravští archeologové vypráví příběh jednoho lovce. Dočkali se světového uznání

před 1 hhodinou
Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ

Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ

08:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Kabinet mění opatření proti erozi půdy

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) oznámil, že mění požadavky na opatření proti erozi zemědělské půdy. Dále chce také upravit plochu, které se povinnost bránit odnosu části půdy vlivem srážek týká. Aktuálně to je zhruba 65 procent půdy v Česku. Někteří zemědělci upozorňují, že to je jeden z nejpřísnějších standardů v EU, kde je to průměrně 40 procent. Asociace soukromého zemědělství to vysvětluje tím, že v Česku je výrazně vyšší podíl velkých ploch v erozně ohrožených lokalitách.
před 4 mminutami

Ústecký kraj schválil vymezení ploch pro těžbu lithia v Krušných horách

Zastupitelé Ústeckého kraje v pondělí napodruhé schválili vymezení koridoru pro těžbu lithia v Krušných horách. Zpracovatelský závod má být v Prunéřově na Chomutovsku. Místopředseda představenstva společnosti ČEZ Pavel Cyrani řekl, že těžba a zpracování nerostné suroviny, která se využívá při výrobě baterií, patří s výší investice 42 miliard korun mezi největší transformační projekty v Ústeckém kraji. Rozhodnutí zastupitelů je klíčové pro další rozhodování investora o realizaci, zdůraznil Cyrani.
12:37Aktualizovánopřed 4 mminutami

Česká policie se zabývá kauzou související s Epsteinem

Česká policie se zabývá kauzou související s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem, informovalo Policejní prezidium, podle něhož zatím policisté vyhodnocují informace z veřejných zdrojů. Poté upřesní další postup a rozhodne, který útvar se bude případem zabývat. Mezi miliony stran dokumentů zveřejněných v kauze je i několik českých stop – jednou z nich je, že si prý Epstein nechával z Česka dopravovat nezletilé dívky.
před 12 mminutami

Na Mnichovskou bezpečnostní konferenci má jet Pavel, Macinka i Zůna

Mnichovské bezpečnostní konference se za Česko zúčastní prezident Petr Pavel. Pojede i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který po pondělím zasedání vlády sdělil, že na okraj fóra má dohodnutá bilaterální jednání. V Mnichově má naplánován program na pátek a sobotu. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí v Mnichově řekl, že se zúčastní i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Kabinet na pondělím zasedání schvaloval technické zabezpečení cesty.
před 20 mminutami

Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády

Vláda se na pondělním zasedání shodla, že zruší Národní ekonomickou radu vlády (NERV), která předchozímu kabinetu radila se strukturálními ekonomickými opatřeními. Podpořila rozšíření trestného činu obchodování s lidmi a odmítla pro nadbytečnost návrh novely opozičních poslanců o předcházení ekologické újmě. Také třeba jmenovala nové členy Rady vlády pro využití výnosu z dražeb emisních povolenek.
04:04Aktualizovánopřed 25 mminutami

Plaga chce brzy rozeslat školám metodiku k omezení mobilů ve školách

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce do měsíce rozeslat školám metodický materiál k omezení používání telefonů ve školách, uvedl ministr před jednáním vlády. Dokument má být podporou pro ředitele, bude obsahovat téma prevence, využívání technologií ve výuce i příklady dobré praxe alternativního programu o přestávkách. Metodický materiál je podle něj prvním krokem, legislativa může následovat.
před 47 mminutami

Nezaměstnanost překročila v lednu pět procent

Nezaměstnanost v Česku v lednu meziměsíčně vzrostla o 0,3 procentního bodu na 5,1 procenta. Na zvýšení měl vliv každoroční sezonní nárůst i navýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících, které je platné od ledna, uvedl Úřad práce ČR. Analytici také zmiňují vliv flexinovely zákoníku práce a odliv pracovníků z průmyslu. Nezaměstnanost podle nich roste dlouhodobě.
11:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ

Ministerstvo vnitra nevytvořilo podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ani po osmi letech funkční systém ochrany škol, nákupních či kulturních center nebo nemocnic, byť to předpokládala koncepce ochrany měkkých cílů pro léta 2017 až 2020. Také podle úřadu zanedbávalo svou koordinační roli a splnilo jen dva ze čtyř pilířů, na nichž měl systém stát. Úřad o závěrech své prověrky informoval v tiskové zprávě.
08:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Načítání...