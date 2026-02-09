Plaga chce brzy rozeslat školám metodiku k omezení mobilů ve školách

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce do měsíce rozeslat školám metodický materiál k omezení používání telefonů ve školách, uvedl ministr před jednáním vlády. Dokument má být podporou pro ředitele, bude obsahovat téma prevence, využívání technologií ve výuce i příklady dobré praxe alternativního programu o přestávkách. Metodický materiál je podle něj prvním krokem, legislativa může následovat.
Plaga řekl v lednu při návštěvě Slovenska, že Česko pravděpodobně plošně zakáže používání mobilních telefonů na školách o přestávkách. Nyní uvedl, že prvním krokem před legislativou je metodická podpora. Připomněl, že omezit telefony o přestávkách lze už nyní školním řádem, někteří ředitelé to ale podle něj nedělají. „A je potřeba poskytnout jim podporu k tomu, jak to udělat správně,“ dodal.
Evropská unie by měla podle Plagy postupovat jednotně a vyjednat tvrdé podmínky toho, jak děti mohou k sítím přistupovat a jak fungují algoritmy. Příkladem podle něj může být Austrálie. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl o víkendu ve videu na sítích, že je pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších patnácti let po vzoru Francie.
Austrálie zakázala přístup dětí mladších šestnácti let na sociální sítě loni v prosinci. Podobné omezení zvažují nebo připravují také Dánsko, Španělsko, Slovinsko, Turecko, Řecko či Británie. Ve Francii zákon zakazující používání sociálních sítí dětem mladším patnácti let schválila minulý měsíc dolní komora parlamentu. K omezení přístupu dětí a mladistvých vyzval i Evropský parlament.
Okamura souhlasí s omezením
Předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl novinářům, že vládní koalice má shodu na zákazu telefonů při vyučování ve školách. Nad návrhem na zákaz používání sociálních sítí pro děti se podle něj vede debata. „Tady jsme závěr ještě neudělali,“ řekl. Koalice podle něj bude chtít znát názory expertů a následně vyhodnotí situaci.
Zákaz používání telefonů při vyučování by se podle Okamury týkal v první řadě základních škol. „Tady se tedy shodujeme, takže to by v České republice mělo být zavedeno,“ uvedl. O termínu podle něj koalice zatím nejednala, přípravu dostal za úkol Plaga. „Co se týče mě, tak čím dříve, tím lépe,“ dodal Okamura.