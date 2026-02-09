Nezaměstnanost překročila v lednu pět procent

Nezaměstnanost v Česku v lednu meziměsíčně vzrostla o 0,3 procentního bodu na 5,1 procenta. Na zvýšení měl vliv každoroční sezonní nárůst i navýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících, které je platné od ledna, uvedl Úřad práce ČR.
Místo si v lednu prostřednictvím pracovních úřadů hledalo 378 547 lidí, zhruba o 24 230 více než předchozí měsíc. Počet volných pozic v nabídce se zmenšil zhruba o 990 na 86 431. Mezi kraji byla nejvyšší nezaměstnanost 7,5 procenta v Ústeckém kraji, nejnižší byla 3,8 procenta v Praze.
Loni v lednu byla nezaměstnanost 4,3 procenta. Bez práce bylo tehdy 320 516 lidí a volných míst bylo 83 323.
Od ledna je podpora v nezaměstnanosti v prvních měsících vyšší, zvedla se ze 65 na 80 procent předchozího výdělku. Maximálně by měla ale činit zhruba 38 500 korun. Při delší době bez práce částka naopak klesla ze 45 na 40 procent příjmu. Lidem, kteří se rozhodnou sami změnit místo a ze zaměstnání odejdou, se vyplácená podpora nově nekrátí, ale je stejně vysoká jako při propuštění.