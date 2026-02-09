Tržby ve službách loni meziročně stouply o 1,8 procenta


Tržby ve službách v Česku loni meziročně reálně vzrostly o 1,8 procenta. Zpomalily tak růst, v roce 2024 totiž stouply podle revidovaných údajů o 2,3 procenta. Tržby minulý rok neklesly v žádném ze sledovaných odvětví služeb, nejvíce k růstu přispěly profesní, vědecké a technické činnosti. Vyplývá to z údajů, které na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V posledním čtvrtletí minulého roku se tržby ve službách ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o dvě procenta, oproti třetímu čtvrtletí byly tržby očištěné o sezonní vlivy reálně vyšší o jedno procento.

„Celoroční tržby ve službách oproti roku 2024 vzrostly o 1,8 procenta. Žádná z dílčích sekcí služeb nevykázala pokles a nejvyšší příspěvek k růstu byl zaznamenán v profesních, vědeckých a technických činnostech s meziročním zvýšením tržeb o tři procenta,“ uvedl vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ Tomáš Harák.

Ekonomika loni rostla předběžně o 2,5 procenta
Minulý rok rostly tržby ve službách ve všech čtvrtletích s výjimkou třetího kvartálu, kdy stagnovaly.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 tržby meziročně reálně vzrostly o dvě procenta. K růstu stejně jako v celém minulém roce nejvíce přispěla sekce profesních, vědeckých a technických činností, kde se tržby od října do konce prosince zvýšily o 3,5 procenta. Jedinou sekcí, kde se tržby snížily, byly činnosti v oblasti nemovitostí.

Inflace v lednu zpomalila na 1,6 procenta, byla nejnižší za devět let
V dopravě a skladování se tržby v posledním čtvrtletí uplynulého roku zvýšily o 1,4 procenta, a to především ve vodní a letecké dopravě. V ubytování, stravování a pohostinství vzrostly o 1,6 procenta a v informačních a komunikačních činnostech o 2,2 procenta. V činnostech v oblasti nemovitostí tržby naopak meziročně klesly o 0,3 procenta, zatímco v administrativních a podpůrných činnostech stouply o 1,7 procenta.

Mezičtvrtletně se tržby ve službách v posledních třech měsících roku po očištění o sezonní vlivy zvýšily reálně o jedno procento. „Nejvíce se dařilo sekci dopravy a skladování, která dosáhla zvýšení tržeb o 1,9 procenta,“ konstatoval ČSÚ.

Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly
