Kněží, webináře, sliby dovolené. Novináři popsali ruské vměšování do moldavských voleb

Moldavští investigativní novináři přiblížili rozmanitý systém, jakým se Rusko snažilo ovlivnit výsledky voleb v roce 2025. Podařilo se jim proniknout přímo do skupin řízených lidmi napojenými na státní správu v Moskvě. Podle zjištění žurnalistů Rusové využívali ke své kampani moldavskou mládež, sociální sítě, ale i pravoslavnou církev a „staré dobré“ uplácení alkoholem.
Ruský nábor mladých Moldavanů se tvářil jako přátelský webový seminář pro mladé lidi. Po skončení kampaně si měli společně vyjet k moři. Už brzy po zahájení semináře se ale Moldavané začali dozvídat, jak odradit veřejnost od proevropských stran, a dokonce se přímo podílet na volebních podvodech.
Organizátorka proruské kampaně Anna Denisenková je informovala, že se soustředí na „nejdřívější volby, které se teď uskuteční na eurasijském kontinentu, tedy na Moldavsko“.
„Na on-line kurzech se (účastníci) učili, jak manipulovat s veřejným míněním, jak organizovat kolotočové hlasování a jak měnit hlasovací lístky během voleb,“ popisuje šéfredaktorka a vedoucí investigací Nordnews.md Julija Volková.
Takzvané kolotočové hlasování bylo pro otrlejší účastníky kurzu. Měli nalákat voliče, aby vhodili do urny připravený lístek výměnou za alkohol a přinesli jim prázdný. Jiní Moldavané se učili, jak mají vést kampaň skrytou za průzkum veřejného mínění.
„Byla tam otázka: Moldavsko se plánuje připojit k Rumunsku a Kišiněv se stane vesnicí. Co si o tom myslíte?“ přibližuje Volková.
Církev odrazovala od sblížení s EU
O úpadku Moldavska pod proevropskou vládou občany přesvědčovala i část pravoslavných duchovních. Podle zjištění novinářů dostávali přímou finanční podporu z Ruska přes sankcionované banky.
Jejich cílem bylo podle zjištění investigativců odrazovat od sbližování s Evropskou unií. „Několik kostelů spadajících pod sorockou diecézi vedlo telegramové kanály. Na všech zveřejňovali lživá videa vygenerovaná umělou inteligencí,“ tvrdí novinář serveru Denis Chirtoca.
K tomu, že proruská kampaň nakonec neuspěla, přispěla i podpora ze strany EU. Umožnila boj s kybernetickými útoky i internetovými manipulacemi. Moldavská policie také využila přísnější zákony. Udělila víc než šest tisíc pokut za uplácení voličů a zasahovala proti nelegálnímu financování kampaní.
Podle předsedy parlamentní komise pro evropskou integraci Andriana Balutela byly zadrženy elektronické peněženky, které v jednom případě obsahovaly až čtyřicet milionů eur.
Náboráři mladých Moldavanů nicméně své sliby nesplnili. Účastníkům vyplatili výrazně nižší odměnu. A jak zjistili novináři, k moři si nakonec vyjeli jen organizátoři proruské kampaně.