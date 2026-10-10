Kněží, webináře, sliby dovolené. Novináři popsali ruské vměšování do moldavských voleb


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Moldavští investigativní novináři přiblížili rozmanitý systém, jakým se Rusko snažilo ovlivnit výsledky voleb v roce 2025. Podařilo se jim proniknout přímo do skupin řízených lidmi napojenými na státní správu v Moskvě. Podle zjištění žurnalistů Rusové využívali ke své kampani moldavskou mládež, sociální sítě, ale i pravoslavnou církev a „staré dobré“ uplácení alkoholem.

Ruský nábor mladých Moldavanů se tvářil jako přátelský webový seminář pro mladé lidi. Po skončení kampaně si měli společně vyjet k moři. Už brzy po zahájení semináře se ale Moldavané začali dozvídat, jak odradit veřejnost od proevropských stran, a dokonce se přímo podílet na volebních podvodech.

Organizátorka proruské kampaně Anna Denisenková je informovala, že se soustředí na „nejdřívější volby, které se teď uskuteční na eurasijském kontinentu, tedy na Moldavsko“.

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„Na on-line kurzech se (účastníci) učili, jak manipulovat s veřejným míněním, jak organizovat kolotočové hlasování a jak měnit hlasovací lístky během voleb,“ popisuje šéfredaktorka a vedoucí investigací Nordnews.md Julija Volková.

Takzvané kolotočové hlasování bylo pro otrlejší účastníky kurzu. Měli nalákat voliče, aby vhodili do urny připravený lístek výměnou za alkohol a přinesli jim prázdný. Jiní Moldavané se učili, jak mají vést kampaň skrytou za průzkum veřejného mínění.

„Byla tam otázka: Moldavsko se plánuje připojit k Rumunsku a Kišiněv se stane vesnicí. Co si o tom myslíte?“ přibližuje Volková.

Církev odrazovala od sblížení s EU

O úpadku Moldavska pod proevropskou vládou občany přesvědčovala i část pravoslavných duchovních. Podle zjištění novinářů dostávali přímou finanční podporu z Ruska přes sankcionované banky.

Jejich cílem bylo podle zjištění investigativců odrazovat od sbližování s Evropskou unií. „Několik kostelů spadajících pod sorockou diecézi vedlo telegramové kanály. Na všech zveřejňovali lživá videa vygenerovaná umělou inteligencí,“ tvrdí novinář serveru Denis Chirtoca.

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K tomu, že proruská kampaň nakonec neuspěla, přispěla i podpora ze strany EU. Umožnila boj s kybernetickými útoky i internetovými manipulacemi. Moldavská policie také využila přísnější zákony. Udělila víc než šest tisíc pokut za uplácení voličů a zasahovala proti nelegálnímu financování kampaní.

Podle předsedy parlamentní komise pro evropskou integraci Andriana Balutela byly zadrženy elektronické peněženky, které v jednom případě obsahovaly až čtyřicet milionů eur.

Náboráři mladých Moldavanů nicméně své sliby nesplnili. Účastníkům vyplatili výrazně nižší odměnu. A jak zjistili novináři, k moři si nakonec vyjeli jen organizátoři proruské kampaně.

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