Na Hlávkově mostě havarovalo policejní auto, spadlo do Vltavy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V Praze na Hlávkově mostě, vedoucím přes ostrov Štvanice, v sobotu ráno havarovalo policejní auto a následně spadlo do Vltavy. V autě, které z dosud nezjištěných příčin prorazilo zábradlí mostu, jeli dva policisté, muž a žena. Po nehodě jsou podchlazení, ale nejsou zranění, záchranáři je převezli do nemocnice. Informovali o tom mluvčí policie Jan Rybanský a vedoucí zdravotnického operačního střediska Jana Poštová.

Rybanský uvedl, že se nehoda stala kolem osmé hodiny ranní. Policie zjišťuje její okolnosti, tedy například i to, co jí předcházelo, zda vozidlo někoho pronásledovalo a podobně, dodal. Čeká se také na to, až policisté, které záchranáři převezli do nemocnice, budou schopni vypovídat. Server Novinky.cz později zveřejnil kamerový záznam zachycující nehodu.

Podle Poštové byl svědkem celé situace člověk, který skočil do vody, aby policistům pomohl. Záchranáři tak ošetřili tři podchlazené lidi, podobně jako policisté svědek neutrpěl zranění, dodala Poštová. Na místě vedle záchranářů zasahovali také policejní potápěči, auto již z řekly vytáhl jeřáb.

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