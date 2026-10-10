Malý gymnasta měl jít na důležitou operaci. Zákrok zhatila salmonelóza

Nemocných po nákaze salmonelózou v Újezdu nad Lesy na okraji Prahy ubývá. Většina lidí už je z nemocnic doma. Některým ale infekce zkomplikovala život na měsíce dopředu. Třeba osmiletý Vojta nemohl podstoupit plánovanou operaci ledviny. Jen pár dní potom, co se vrátil z infekčního oddělení, ho záchranka se silnou kolikou vezla na urologii.
Rozloučit se, vyřídit papíry a zase domů. V posledních deseti dnech to bylo podruhé, co Vojtu Trávníčka propouštěli z nemocnice. Zpátky do Újezdu do řadového domku za kokršpanělkou Miou a rozestavěnou stavebnicí. Chlapec se svěřil, že se domů hodně těšil – a nejvíc právě za Miou.
Děti z Újezdu nad Lesy putovaly během uplynulých čtrnácti dnů do nemocnic kvůli salmonelóze. Osmiletý Vojta má ale vedle toho problém s ledvinou. „Má vrozenou vývojovou vadu ledviny, kdy je překážka v odtoku moči, v napojení pánvičky a močovodu. To u některých pacientů může být natolik významné, že to může vést ke snížení, respektive kompletnímu zániku funkce postižené ledviny,“ přibližuje vedoucí lékař Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze Josef Sedláček.
Poslední dva týdny byly pro Trávníčkovy velmi náročné. Než je záchranka přivezla na urologickou kliniku VFN, strávili kvůli salmonelóze s mladším Vojtou pět a starším Matyášem šest dní ve vinohradské nemocnici.
Místo operace kolika
Poslední zářijový den měl jít Vojta s nemocnou ledvinou na plánovanou operaci. Místo ní ale „přišla“ salmonelóza a silná ledvinová kolika. „Měl křeče, pořád se jakoby choulil, prostě ho to strašně bolelo,“ popsal Matyáš Trávníček bratrovy obtíže.
„To bylo největší peklo mého života – a jeho taky, protože to bylo nekonečné. Pral se jak zvíře, řval, sestry kroutily hlavou, že silná analgetika nezabírala, protože už měl tu koliku rozeběhnutou. Takže jsme jen čekali na ráno, kdy odpadl,“ popsala matka Andrea Trávníčková.
Teď je Vojta doma, do těla mu lékaři zavedli stent a bude se čekat, až znovu nabere sílu. Na dlouhou dobu se ale bude muset obejít bez své oblíbené gymnastiky, kterou před epidemií salmonelózy a ledvinovou příhodou trénoval čtyřikrát týdně.
Na operaci půjde hoch na konci listopadu – pak si ještě měsíc počká, než mu lékaři odstraní zavedený stent. A pak ho čeká pomalý návrat zpátky do tréninkového tempa.