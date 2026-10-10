Malý gymnasta měl jít na důležitou operaci. Zákrok zhatila salmonelóza


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Nemocných po nákaze salmonelózou v Újezdu nad Lesy na okraji Prahy ubývá. Většina lidí už je z nemocnic doma. Některým ale infekce zkomplikovala život na měsíce dopředu. Třeba osmiletý Vojta nemohl podstoupit plánovanou operaci ledviny. Jen pár dní potom, co se vrátil z infekčního oddělení, ho záchranka se silnou kolikou vezla na urologii.

Rozloučit se, vyřídit papíry a zase domů. V posledních deseti dnech to bylo podruhé, co Vojtu Trávníčka propouštěli z nemocnice. Zpátky do Újezdu do řadového domku za kokršpanělkou Miou a rozestavěnou stavebnicí. Chlapec se svěřil, že se domů hodně těšil – a nejvíc právě za Miou.

Děti z Újezdu nad Lesy putovaly během uplynulých čtrnácti dnů do nemocnic kvůli salmonelóze. Osmiletý Vojta má ale vedle toho problém s ledvinou. „Má vrozenou vývojovou vadu ledviny, kdy je překážka v odtoku moči, v napojení pánvičky a močovodu. To u některých pacientů může být natolik významné, že to může vést ke snížení, respektive kompletnímu zániku funkce postižené ledviny,“ přibližuje vedoucí lékař Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze Josef Sedláček.

Poslední dva týdny byly pro Trávníčkovy velmi náročné. Než je záchranka přivezla na urologickou kliniku VFN, strávili kvůli salmonelóze s mladším Vojtou pět a starším Matyášem šest dní ve vinohradské nemocnici.

Místo operace kolika

Poslední zářijový den měl jít Vojta s nemocnou ledvinou na plánovanou operaci. Místo ní ale „přišla“ salmonelóza a silná ledvinová kolika. „Měl křeče, pořád se jakoby choulil, prostě ho to strašně bolelo,“ popsal Matyáš Trávníček bratrovy obtíže.

„To bylo největší peklo mého života – a jeho taky, protože to bylo nekonečné. Pral se jak zvíře, řval, sestry kroutily hlavou, že silná analgetika nezabírala, protože už měl tu koliku rozeběhnutou. Takže jsme jen čekali na ráno, kdy odpadl,“ popsala matka Andrea Trávníčková.

Salmonelóza dál trápí Újezd nad Lesy, část nemocných znovu hospitalizovali
Žák ze školy, kterou zasáhla epidemie salmonelózy

Teď je Vojta doma, do těla mu lékaři zavedli stent a bude se čekat, až znovu nabere sílu. Na dlouhou dobu se ale bude muset obejít bez své oblíbené gymnastiky, kterou před epidemií salmonelózy a ledvinovou příhodou trénoval čtyřikrát týdně.

Na operaci půjde hoch na konci listopadu – pak si ještě měsíc počká, než mu lékaři odstraní zavedený stent. A pak ho čeká pomalý návrat zpátky do tréninkového tempa.

Výběr redakce

Malý gymnasta měl jít na důležitou operaci. Zákrok zhatila salmonelóza

Malý gymnasta měl jít na důležitou operaci. Zákrok zhatila salmonelóza

před 30 mminutami
Panamu zasáhlo silné zemětřesení, několik států varovalo před tsunami

Panamu zasáhlo silné zemětřesení, několik států varovalo před tsunami

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Skončil první den voleb do zastupitelstev obcí a Senátu

Skončil první den voleb do zastupitelstev obcí a Senátu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Vojenská poprava střelce z Fort Hoodu bude přenášena živě, oznámil Pentagon

Vojenská poprava střelce z Fort Hoodu bude přenášena živě, oznámil Pentagon

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Veřejnou popravu jsem poprvé musela sledovat asi v devíti letech, říká uprchlice z KLDR

Veřejnou popravu jsem poprvé musela sledovat asi v devíti letech, říká uprchlice z KLDR

před 11 hhodinami
I prezidenti chybují, řekl Pavel. Nakonec ve volbách odevzdal svůj hlas

I prezidenti chybují, řekl Pavel. Nakonec ve volbách odevzdal svůj hlas

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Nobelovu cenu za mír získala někdejší soudkyně ICC Navi Pillayová

Nobelovu cenu za mír získala někdejší soudkyně ICC Navi Pillayová

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
„Muslimské NATO“ v akci. Pákistán poslal Saúdům vojáky, Turci zbraně

„Muslimské NATO“ v akci. Pákistán poslal Saúdům vojáky, Turci zbraně

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Malý gymnasta měl jít na důležitou operaci. Zákrok zhatila salmonelóza

Nemocných po nákaze salmonelózou v Újezdu nad Lesy na okraji Prahy ubývá. Většina lidí už je z nemocnic doma. Některým ale infekce zkomplikovala život na měsíce dopředu. Třeba osmiletý Vojta nemohl podstoupit plánovanou operaci ledviny. Jen pár dní potom, co se vrátil z infekčního oddělení, ho záchranka se silnou kolikou vezla na urologii.
před 30 mminutami

Skončil první den voleb do zastupitelstev obcí a Senátu

Voliči v pátek první den rozhodovali o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující čtyři roky. K volbám oproti původním předpokladům dorazil i prezident Petr Pavel. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy přinejmenším napovědí, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory a jak silnou většinu si v Senátu udrží současná sněmovní opozice. K obecním volbám přišla první den nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako před čtyřmi lety. Možnost volit budou mít lidé ještě v sobotu od osmi do čtrnácti hodin.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

I prezidenti chybují, řekl Pavel. Nakonec ve volbách odevzdal svůj hlas

Prezident Petr Pavel přiletěl zpět do Česka a v Černoučku na Litoměřicku krátce před 15:00 odevzdal hlas v komunálních volbách. Pražský hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb nezúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, přiznal v pátek Pavel. První dáma Eva Pavlová hlasovat nepřišla. V komunálních volbách prý však za důležitou nepovažuje svou nepřítomnost, za důležité považuje hlasy občanů.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Muzeum ghetta v Terezíně se kvůli rekonstrukci na více než dva roky uzavře

Od začátku listopadu se kvůli rozsáhlé rekonstrukci na více než dva roky uzavře Muzeum ghetta v Terezíně. Historická budova získá mimo jiné moderní přístavbu v podobě prosvětlené věže. Expozice se dočasně přesune na nádvoří Muzea umění v bývalých Magdeburských kasárnách. Po dokončení rekonstrukce vznikne v Muzeu ghetta nová stálá expozice s moderními prvky.
před 12 hhodinami

Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu vyrobily výrazně méně elektřiny

Elektrárny na vltavské kaskádě letos kvůli suchu a malým průtokům vody vyrobily jen 40 až 50 procent elektřiny v porovnání s dlouhodobým průměrem. Z vodního díla Vrané nyní do Prahy odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu, elektrárna na Orlíku může vyrábět elektřinu jen z odtoku 15 metrů krychlových za sekundu, řekl v pátek mluvčí skupiny ČEZ Martin Schreier. Vody z přehrad vlivem sucha a kvůli nadlepšování toků řek postupně ubývá. Středočeský a Jihočeský kraj proto v týdnu vyhlásily opatření kvůli suchu. U některých přehrad se snížil odtok.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Pražská Vídeňská ulice je opět průjezdná. Uvázlou vrtnou soupravu odvezli

Provoz ve Vídeňské ulici v Praze byl obnoven po uzavírce trvající od středy, kdy pod železničním mostem uvázl kamion s vrtnou soupravou. Tu se v pátek ráno podařilo odvézt, sdělil mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Podvalník se soupravou zpod mostu ve Vídeňské ulici vyprostili hasiči ve čtvrtek kolem 23. hodiny po celodenní práci, při které využili i tři vyprošťovací tanky. Odhad celkové škody je několik desítek milionů korun, uvedla policie.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Volby na webu ČT24: Připněte si svou obec a sledujte průběžné i celkové výsledky

Všechny důležité informace k volbám, a zejména průběžné i celkové výsledky hlasování, přinese o volebním víkendu také web i mobilní aplikace ČT24. Letos nabídne i několik novinek.
před 17 hhodinami

Pražský magistrát zrušil cenové stropy pro vozy taxislužby s taxametrem

Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy pro vozidla klasické taxislužby využívající taxametr. Dle zveřejněného dokumentu rozhodlo o tomto kroku vedení města, což však popřel náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti). Podle něj rozhodl o zrušení Odbor daní, poplatků a cen. Náměstek bude chtít ukončení regulace zvrátit.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

před 14 hhodinami
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

před 15 hhodinami
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

včera v 06:30
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026