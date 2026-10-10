Začal druhý den voleb do zastupitelstev obcí a Senátu

Minutu po minutěZačal druhý den voleb do zastupitelstev obcí a Senátu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Voliči mohou druhým dnem rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující čtyři roky. Volební místnosti se otevřely v osm hodin ráno. Komunální volby jsou tradičně spojeny s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé dva roky od svého naplnění před třiceti lety, letos je to popatnácté. Volební místnosti se uzavřou ve čtrnáct hodin. Následně komise začnou se sčítáním hlasů. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci.

Volební místnosti jsou na tradičních místech, většinou ve veřejných budovách. Lidé mohli hlasovat už v pátek, kdy byly místnosti otevřené od čtrnácti do dvaadvaceti hodin. Do volební místnosti si lidé musí vzít průkaz totožnosti, buď občanský průkaz v papírové nebo elektronické podobě, nebo cestovní pas.

On-line přenos

Volby 2026 minutu po minutě

  • 09:26

    Během včerejšího dne přišlo 23 procent lidí, dnes už je účast slabší. Od osmé hodiny ranní zde zaznamenali deset voličů,“ uvedla po deváté hodině redaktorka ČT Michaela Rambousková z volebního okrsku, který se nachází v Železniční výtopně Jaroměř.

  • 08:36

    Zatím sem chodí spíše jednotlivci, od osmé hodiny jsme jich napočítali přibližně třicet. Je to tedy podle očekávání diametrální rozdíl proti včerejší 14. hodině,“ informoval redaktor ČT Michal Čejka z volebního okrsku Brno-Žabovřesky.

  • 08:00

    Začal druhý den voleb do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu. Volební místnosti budou otevřeny do 14:00.

Zobrazit další příspěvky

Vrcholní politici odevzdali své hlasy už v pátek. Překvapivě se mezi ně zařadil i prezident Petr Pavel, který oproti původním předpokladům nakonec odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Pražský hrad přitom původně oznámil, že se hlava státu voleb nezúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, prohlásil v pátek Pavel.

Voleb se v pátek zúčastnili i předseda vlády Andrej Babiš (ANO), šéf Poslanecké sněmovny a lídr hnutí SPD Tomio Okamura i ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Odvolili i lídři opozice. Hlasovat přišli Martin Kupka (ODS), Vít Rakušan (STAN), Zdeněk Hřib (Piráti), Jan Grolich (KDU-ČSL) i Matěj Ondřej Havel (TOP 09). Svůj hlas v pátek odevzdal také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Volby na webu ČT24: Připněte si svou obec a sledujte průběžné i celkové výsledky
Ilustrační foto

Komunální volby

Ve volbách do obecních zastupitelstev lidé rozhodují o tom, kdo bude moci příští čtyři roky určovat chod jejich města, městyse či vesnice, kde žijí. O tom, kteří z téměř 190 tisíc kandidátů budou patřit mezi zhruba 62 tisíc zastupitelů, může hlasovat více než osm milionů voličů. V minulých volbách toto právo využila necelá polovina z nich.

Komunální volby neprobíhají v pěti obcích, kde se nepřihlásil dostatek kandidátů. Před čtyřmi lety bylo takových obcí jedenáct. Do dílčích voleb, které budou zřejmě v lednu příštího roku, bude řídit chod pěti obcí bez zastupitelstva správce jmenovaný ministerstvem vnitra.

PŘEHLEDNĚ: Volby do zastupitelstev obcí krok za krokem
Volební místnost

Ze stran podle volebního webu nejvíce křesel zastupitelů v obcích a městských částech obhajuje tradičně KDU-ČSL, a to před ODS, Starosty, ANO, SPD a Piráty. Před čtyřmi lety podle navrhujících stran získali lidovci 3252 zastupitelů ze zhruba 62 tisíc. Občanští demokraté obhajují 2294 křesel. Starosty čeká obhajoba 1854 míst v zastupitelstvech a ANO 1748 křesel. Hnutí ANO zároveň obhajuje dvanáct primátorů z celkových 27.

Senátní volby

Už v úvodním kole senátních voleb letos lidé mohou rozhodnout o tom, zda i v Senátu získá většinu vládní tábor, nebo si ji zachová opozice. Pokud nerozhodnou hned v prvním kole, tak v něm vyberou až 52 finalistů, mezi nimiž zvolí vítěze za týden ve finálových duelech. Takový duel již nyní mají na Rychnovsku, kde o voličskou přízeň usilují pouze dva kandidáti.

Senátory by se tento měsíc rádo stalo 154 kandidátů, což je o osm desítek méně než při předchozích volbách před šesti lety. O znovuzvolení usiluje 23 z 27 stávajících senátorů, jejichž mandát letos končí. O udržení jedenácti křesel usilují Starostové, o devět mandátů klub ODS a TOP 09. Po třech senátorských křeslech mohou ztratit klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty. Senátorský klub ANO obhajuje jediný mandát z nynějších patnácti.

PŘEHLEDNĚ: Senátní volby krok za krokem
Parlamentní volby v České republice, 3. října 2025

V Senátu dál pokračují dvě třetiny senátorek a senátorů, kterých se letos volby netýkají. Bez ohledu na výsledek voleb by tak v klubu ODS a TOP 09 zůstalo 21 členů včetně zástupce hnutí Naše Česko, klub Starostů má jistých sedm členů a lidovecký klub devět členů. K udržení minimální většiny v Senátu by této trojici frakcí stačilo, aby jejich adepti vyhráli letos volby ve čtyřech obvodech.

Nynější vládní hnutí ANO a SPD by k dosažení většiny potřebovala vyhrát ve všech 27 obvodech. Motoristé, kteří stejně jako SPD zástupce v horní komoře nemají, do senátních voleb nikoho nenominovali. ANO má ve hře celkově nejvíce kandidátů, a to 24, SPD pak sedmnáct nominovaných. ODS v rámci dohody na společné podpoře kandidátů s dalšími uskupeními navrhla čtrnáct adeptů, Starostové třináct, lidovci pět a TOP 09 tři, stejně jako Piráti, SEN 21 nebo hnutí Naše Česko.

PŘEHLEDNĚ: Senát má roli pojistky či „opraváře zmetků“
Budova Senátu České republiky

Výběr redakce

Začal druhý den voleb do zastupitelstev obcí a Senátu

Minutu po minutěZačal druhý den voleb do zastupitelstev obcí a Senátu

před 1 hhodinou
Malý gymnasta měl jít na důležitou operaci. Zákrok zhatila salmonelóza

Malý gymnasta měl jít na důležitou operaci. Zákrok zhatila salmonelóza

před 2 hhodinami
Panamu zasáhlo silné zemětřesení, několik států varovalo před tsunami

Panamu zasáhlo silné zemětřesení, několik států varovalo před tsunami

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Skončil první den voleb do zastupitelstev obcí a Senátu

Skončil první den voleb do zastupitelstev obcí a Senátu

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Vojenská poprava střelce z Fort Hoodu bude přenášena živě, oznámil Pentagon

Vojenská poprava střelce z Fort Hoodu bude přenášena živě, oznámil Pentagon

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Veřejnou popravu jsem poprvé musela sledovat asi v devíti letech, říká uprchlice z KLDR

Veřejnou popravu jsem poprvé musela sledovat asi v devíti letech, říká uprchlice z KLDR

před 14 hhodinami
I prezidenti chybují, řekl Pavel. Nakonec ve volbách odevzdal svůj hlas

I prezidenti chybují, řekl Pavel. Nakonec ve volbách odevzdal svůj hlas

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Nobelovu cenu za mír získala někdejší soudkyně ICC Navi Pillayová

Nobelovu cenu za mír získala někdejší soudkyně ICC Navi Pillayová

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Minutu po minutěZačal druhý den voleb do zastupitelstev obcí a Senátu

Voliči mohou druhým dnem rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující čtyři roky. Volební místnosti se otevřely v osm hodin ráno. Komunální volby jsou tradičně spojeny s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé dva roky od svého naplnění před třiceti lety, letos je to popatnácté. Volební místnosti se uzavřou ve čtrnáct hodin. Následně komise začnou se sčítáním hlasů. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci.
před 1 hhodinou

Skončil první den voleb do zastupitelstev obcí a Senátu

Voliči v pátek první den rozhodovali o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující čtyři roky. K volbám oproti původním předpokladům dorazil i prezident Petr Pavel. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy přinejmenším napovědí, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory a jak silnou většinu si v Senátu udrží současná sněmovní opozice. K obecním volbám přišla první den nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako před čtyřmi lety. Možnost volit budou mít lidé ještě v sobotu od osmi do čtrnácti hodin.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoZpětný odběr spotřebičů nabírá na popularitě, přístroje končí i v muzeu

Lidé stále častěji využívají zpětný odběr elektrospotřebičů. Poměr těch starších odevzdaných už dosahuje šedesáti procent vůči množství nových zařízení uvedených na trh. Umožňuje to recyklovat materiály, některé spotřebiče se ale dokonce mohou stát i cennými muzejními exponáty. To je případ například hrncového vysavače starého 90 let, který získalo Národní technické muzeum díky akci Recyklační víkend. Letos se koná dvanáctý ročník. Vysloužilé přístroje mohou zájemci do stánku na pražské Letné nosit ještě v sobotu od půl desáté do pěti odpoledne.
před 13 hhodinami

I prezidenti chybují, řekl Pavel. Nakonec ve volbách odevzdal svůj hlas

Prezident Petr Pavel přiletěl zpět do Česka a v Černoučku na Litoměřicku krátce před 15:00 odevzdal hlas v komunálních volbách. Pražský hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb nezúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, přiznal v pátek Pavel. První dáma Eva Pavlová hlasovat nepřišla. V komunálních volbách prý však za důležitou nepovažuje svou nepřítomnost, za důležité považuje hlasy občanů.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu vyrobily výrazně méně elektřiny

Elektrárny na vltavské kaskádě letos kvůli suchu a malým průtokům vody vyrobily jen 40 až 50 procent elektřiny v porovnání s dlouhodobým průměrem. Z vodního díla Vrané nyní do Prahy odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu, elektrárna na Orlíku může vyrábět elektřinu jen z odtoku 15 metrů krychlových za sekundu, řekl v pátek mluvčí skupiny ČEZ Martin Schreier. Vody z přehrad vlivem sucha a kvůli nadlepšování toků řek postupně ubývá. Středočeský a Jihočeský kraj proto v týdnu vyhlásily opatření kvůli suchu. U některých přehrad se snížil odtok.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Volby na webu ČT24: Připněte si svou obec a sledujte průběžné i celkové výsledky

Všechny důležité informace k volbám, a zejména průběžné i celkové výsledky hlasování, přinese o volebním víkendu také web i mobilní aplikace ČT24. Letos nabídne i několik novinek.
před 19 hhodinami

Platnost letos skončí ještě statisícům řidičáků. Vyměnit je lze on-line

Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i on-line skrze Portál dopravy. Období, po které je řidičský průkaz platný, je v současné době nastaveno na deset let, což by se v budoucnu mohlo změnit. Resort dopravy chce totiž platnost prodloužit na patnáct let.
včera v 06:00

Hasiči vyprostili uvázlý kamion v pražské Vídeňské ulici

Hasiči ve čtvrtek pozdě večer uvolnili kamion, který ve středu večer uvázl pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v pražské Krči. Po celodenním úsilí se jim to podařilo s využitím dvou vyprošťovacích tanků a další těžké techniky, řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Přes noc na pátek soupravu rozebírali, aby ji mohli vytáhnout z pod mostu a odtáhnout pryč.
8. 10. 2026Aktualizovánovčera v 00:05

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

před 16 hhodinami
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

před 18 hhodinami
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

včera v 06:30
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026