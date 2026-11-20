Kampaně v mnoha evropských zemích mají naučit obyvatele 72 hodinám soběstačnosti – proto, aby se záchranné složky mohly v případě katastrofy soustředit na ty nejzranitelnější. Doporučené seznamy nouzových zásob se napříč kontinentem prakticky shodují, ve Spojeném království ale tento týden výbor Sněmovny lordů kritizoval kampaň jako nedostatečnou.
Každý Brit by měl mít podle vládní říjnové kampaně doma zásoby trvanlivých potravin a balené vody na tři dny. Lidé se tím mají připravit na katastrofy, a to od válečných konfliktů až po přírodní pohromy.
„Vaším cílem není nutně připravit se na apokalypsu, ale spíše zvýšit svou odolnost tak, aby bylo zapotřebí mnohem závažnější události, která by vás dokázala vyřadit ze hry,“ vysvětlil zakladatel britského webu zaměřujícího se na zvýšení odolnosti Dan Goss.
Domácnosti se mají řídit pravidlem „jez to, co skladuješ, a skladuj to, co jíš“. Znamená to nakupovat trvanlivé potraviny, které mají lidé rádi, a řadit je od nejstarších dopředu, průběžně je spotřebovávat a zas doplňovat. Lidé nemají všechno pořídit naráz, ale na přípravy myslet u běžného nakupování.
Přesto třeba u balené vody od spuštění kampaně stoupl prodej během deseti dnů o 67 procent. Britové ale nejsou v Evropě jediní, kdo má myslet na svou odolnost. Rady, jak si dočasně poradit bez pomoci, dostávají také Dánové, Estonci nebo Němci.
Vliv ruské agrese na Ukrajině
„Nějakou dobu trvá, někdy i celé dny, než pomoc dorazí na konkrétní místo,“ uvedl ředitel německé humanitární organizace Martin Schelleis. „To znamená, že toto počáteční období je třeba nějak překlenout,“ dodal. Kromě vody a jídla na seznam patří svítilna, rádio na baterie a lékárnička. A zatímco v Británii jsou hlavním důvodem možné přírodní katastrofy, v zemích blíž k Ukrajině je to konflikt s Ruskem.
V estonském Tartu u ruské hranice lepí na okna speciální vrstvu, která má sklo ochránit před výbuchy v okruhu sto metrů. „Od našich ukrajinských partnerů jsme zjistili, že právě toto je jeden z hlavních problémů,“ přiblížil místostarosta estonského Tartu Martin Bek.
Estonsko kromě toho vybudovalo linii opevnění zahrnující zákopy, bunkry a protitankové zátarasy, kterým se říká „dračí zuby“. Cílem je útočníka odradit anebo aspoň zpomalit jeho postup.