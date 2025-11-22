Realitu předsudků přiblíží žákům nová počítačová hra

Reálné zkušenosti s diskriminací, rasismem i sociálním vyloučením. To ukazuje nová vzdělávací počítačová hra o postavení Romů ve společnosti. V Brně ji teď začínají testovat základní školy a zapojení romští studenti i dospělí. Finální verzi hry plánuje tým autorů z Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně zveřejnit v říjnu 2026. Využít ji budou moct školy i veřejnost. Hra cílí hlavně na žáky osmých a devátých tříd.
Na pilotním testování spolupracují romští studenti i dospělí, kteří do projektu přispěli vlastními příběhy z jejich každodenního života. „Testování prvního prototypu má ukázat, do jaké míry hra odráží jejich skutečné zkušenosti s rasismem a sociálním vyloučením,“ vysvětluje hlavní řešitelka projektu Martina Růžičková z Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT).
Vedle nich se do testování hry zapojí také žáci druhého stupně partnerských základních škol a jejich učitelé. Ti zase budou hodnotit, jak se jim hra ovládá a jak může být využita ve výuce.
Dětský tábor, kde neexistuje diskriminace
Prostředí počítačové hry zavádí hráče na dětský tábor do blízké utopistické budoucnosti. „Na tomto místě už je problém diskriminace zcela vyřešen,“ odhaluje hlavní vývojář Filip Hauer z Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně. Jednotlivé postavy v táboře pak hráče přenášejí do reálných zkušeností se sociálním vyloučením, které se jim staly v minulosti. „Uživatel si vybere postavu, klikne na ni a ta ho zavede do kapitoly vyprávějící konkrétní situaci,“ říká Hauer.
Jak taková situace může vypadat, přibližuje jedna z herních postav Robin. „Cítil jsem, jak se v zimní bundě čím dál víc potím, zrychlil se mi dech, celý jsem zrudl. Došlo mi, že najednou skutečně vypadám, jako bych něco provedl, a z toho jsem byl ve stresu ještě víc,“ říká v situaci, kdy ho pracovník ostrahy v obchodě obviňuje z krádeže, kterou neudělal. „Hráči se pak ve hře rozhodují, jak se v takovém momentě zachovat,“ doplňuje Hauer.
Interaktivní cestou k empatii
Hra má umožnit jejím uživatelům prožít situace, které jsou pro ně často těžko představitelné a lépe tak pochopit, jak se v nich znevýhodněné skupiny cítí. „Hlavním cílem projektu je snaha o překonání protiromské diskriminace, o vzájemné pochopení a o podporu solidarity k druhým,“ říká Růžičková.
I proto bude finální verze hry dostupná nejen pro žáky základních škol druhého stupně, ale i pro veřejnost. „Lidé se ke hře budou moct příští rok po jejím vydání dostat na herních platformách, jako je Google play, Steam nebo App Store, kde bude možné si ji stáhnout zadarmo,“ shrnuje Hauer.
S prvotním nápadem přišli designěři z FaVU VUT, ke kterým se poté připojily sociální antropoložky z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. „Motivací bylo vyvinout vzdělávací nástroj, který by byl pro žáky 8. a 9. tříd atraktivní. Proto jsme zvolili počítačovou hru,“ uzavírá Růžičková.