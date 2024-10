Evropská komise vyzvala Česko, aby přestalo diskriminovat romské děti

Neopodstatněné umístění

S kritikou EK souhlasí také česká nezisková organizace ROMEA, která sdružuje romské i neromské občany. „Toto zařazování žáků do speciálních tříd, mnohdy ne úplně opodstatněné, má neblahý vliv na jejich pozdější zapojení se do společnosti, což můžeme z praxe jednoznačně říct,“ uvedl Štefan Balog, který má v organizaci na starost vzdělávání.

Romea podle něj se svým stipendijním programem jezdí na motivační besedy do základních škol, kde následky zařazování romských žáků do speciálních tříd vidí. „Často se tito žáci dostanou do speciální třídy jen kvůli velmi mírné formě logopedické vady, na které by šlo pracovat i v běžné třídě,“ popsal Balog.

Doplnil však, že pro řešení problémů v Česku je nutné zapojení více institucí, musí podle něj nastat změny na mnoha úrovních vzdělávacího systému.