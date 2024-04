Vláda přijala definici anticikanismu

„Je to závazek, který je jasně definovaný v té strategii, současně je to gesto a symbol a zpráva do romské komunity, že se s Romy počítá v České republice,“ uvedla vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková.

Definice, kterou už dříve přijal senátní výbor pro lidská práva a tři sněmovní podvýbory, specifikuje diskriminační jednání, vyjadřování či přístup jednotlivců i institucí k Romům. „Týká se to všech sociálních vrstev Romů, týká se to vlastně i mě. Mě běžně kontrolují v obchodech, jestli náhodou nekradu,“ ujasnila Fuková.

Podle ní má jen kvůli svému původu řada Romů potíže sehnat bydlení, práci a vzdělání. V Česku je stále více než dvě stě segregovaných škol. „Když se podíváme třeba na Ostravu, tak tam vidíme hodně rodin, které se snaží. Ale často je majoritní školy odmítají, což je velká systémová chyba,“ sdělil analytik PAQ Research Karel Gargulák.

„My jsme vypracovali i plán, kdy budeme objíždět, a už nyní objíždíme ty největší zřizovatele, které tyto školy mají a probíráme s nimi, jak tuto situaci řešit,“ okomentoval ředitel odboru řízení a podpory regionálního školství ministerstva školství Jan Mušuta. Zásadní je podle ministerstva i práce s rodiči.